Dragon Age: The Veilguard : Comment réinitialiser (respec) ses compétences ?

Clémence Usseglio Publié par Clémence Usseglio
le 06 novembre 2024 à 16h31
Nous vous indiquons comment réinitialiser (respec) les compétences de votre personnage, Rook, et de vos compagnons sur Dragon Age: The Veilguard.
Dragon Age: The Veilguard : Comment réinitialiser (respec) ses compétences ?
Comme sur beaucoup d'autres jeux, Dragon Age: The Veilguard autorise les joueurs et les joueuses à réinitialiser les compétences préalablement débloquées pour leur personnage (Rook) et pour les compagnons. Cette fonctionnalité permet, de ce fait, de rectifier les choix opérés mais surtout d'essayer de nouveaux builds. Ainsi, ci-dessous, nous vous indiquons pas à pas comment réinitialiser (respect) les compétences de Rook et des compagnons sur Dragon Age: The Veilguard.

Comment réinitialiser (respec) les compétences de Rook et des compagnons sur Dragon Age: The Veilguard ?

Réinitialiser (respec) les compétences de Rook

Sur Dragon Age: The Veilguard, les joueurs et les joueuses ont accès à un arbre de compétences assez fourni pour leur personnage, Rook. Celui-ci est lié à la classe choisie au début de l'aventure et offre, notamment, trois spécialisations. Chaque compétence peut être débloquée en échange d'un point.

Étant donné qu'il s'agit d'un RPG et que l'aventure se veut plutôt longue, il se peut qu'au cours de votre périple au sein de Thédas, vous désiriez changer les compétences débloquées pour votre personnage, car celles-ci ne vous conviennent plus ou bien parce que vous voulez essayer un nouveau build. Fort heureusement, cela est possible et la manipulation ne devrait, d'ailleurs, vous prendre qu'une poignée de secondes. Mais, sans plus attendre, voici la marche à suivre pour réinitialiser (respec) les compétences de Rook sur Dragon Age: The Veilguard :
  • Lancez Dragon Age: The Veilguard.
  • Chargez votre partie.
  • Une fois en jeu, ouvrez le menu in-game.
    • Pavé tactile sur PS5, par exemple.
  • Naviguez jusqu'à l'onglet « Compétences ».
  • Cliquez sur l'arbre de compétences, ou la section désirée.
  • Vous pouvez, dès lors, réinitialiser les compétences de deux façons différentes :
    • Soit une à une en les survolant et en appuyant sur la touche affiliée à « Rembourser »
    • Soit l'ensemble en actionnant la touche liée à « Rembourser points », figurant en bas à gauche sur votre écran.
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En réinitialisant les compétences de votre personnage sur Dragon Age: The Veilguard, vous pourrez récupérer les points que vous avez préalablement dépensés. Et vous pourrez, à ce moment-là, les répartir à nouveau.

Réinitialiser (respec) les compétences des compagnons

Si vous souhaitez réinitialiser les compétences de vos compagnons sur Dragon Age: The Veilguard, sachez que les étapes à respecter sont similaires à celles pour Rook. Toutefois, les voici : 
  • Dès que vous avez chargé votre partie, ouvrez le menu en jeu.
  • Allez dans l'onglet « Équipe ».
  • Sélectionnez le compagnon de votre choix
  • Entrez dans le menu compétences de ce compagnon.
    • Touche Triangle sur PS5, par exemple
  • Comme pour Rook, deux manières s'offrent à vous pour réinitialiser les compétences de vos compagnons : 
    • Réinitialiser l'ensemble en appuyant sur la touche indiquée à côté de « Rembourser points ».
    • Réinitialiser les compétences une à une en passant votre curseur dessus et en actionnant la commande liée à « Rembourser ».
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Maintenant que vous savez comment marche la fonctionnalité « respec » sur Dragon Age: The Veilguard, n'hésitez pas à l'utiliser pour essayer différentes compétences et, ainsi, façonner le build de votre choix, que ce soit pour votre personnage ou bien pour les compagnons.
Clémence Usseglio

Clémence Usseglio (Clémence)

Considérant les jeux vidéo comme un véritable Art, j'aime toujours découvrir de nouvelles productions vidéoludiques, indépendantes ou AA/AAA, afin d'analyser leur gameplay, leur patte graphique,...

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