Dragon Age: The Veilguard : Comment réinitialiser (respec) ses compétences ?

Nous vous indiquons comment réinitialiser (respec) les compétences de votre personnage, Rook, et de vos compagnons sur Dragon Age: The Veilguard.

Comment réinitialiser (respec) les compétences de Rook et des compagnons sur Dragon Age: The Veilguard ?

Réinitialiser (respec) les compétences de Rook

Lancez Dragon Age: The Veilguard.

Chargez votre partie.

Une fois en jeu, ouvrez le menu in-game. Pavé tactile sur PS5, par exemple.

Naviguez jusqu'à l'onglet « Compétences ».

Cliquez sur l'arbre de compétences, ou la section désirée.

Vous pouvez, dès lors, réinitialiser les compétences de deux façons différentes : Soit une à une en les survolant et en appuyant sur la touche affiliée à « Rembourser » Soit l'ensemble en actionnant la touche liée à « Rembourser points », figurant en bas à gauche sur votre écran.







Réinitialiser (respec) les compétences des compagnons

Dès que vous avez chargé votre partie, ouvrez le menu en jeu.

Allez dans l'onglet « Équipe ».

Sélectionnez le compagnon de votre choix

Entrez dans le menu compétences de ce compagnon. Touche Triangle sur PS5, par exemple

Comme pour Rook, deux manières s'offrent à vous pour réinitialiser les compétences de vos compagnons : Réinitialiser l'ensemble en appuyant sur la touche indiquée à côté de « Rembourser points ». Réinitialiser les compétences une à une en passant votre curseur dessus et en actionnant la commande liée à « Rembourser ».







Comme sur beaucoup d'autres jeux,autorise les joueurs et les joueuses à. Cette fonctionnalité permet, de ce fait, de rectifier les choix opérés mais surtout d'essayer de nouveaux builds. Ainsi, ci-dessous,Sur, les joueurs et les joueuses ont accès à un arbre de compétences assez fourni pour leur personnage, Rook. Celui-ci est lié à la classe choisie au début de l'aventure et offre, notamment, trois spécialisations. Chaque compétence peut être débloquée en échange d'un point.Étant donné qu'il s'agit d'un RPG et que l'aventure se veut plutôt longue, il se peut qu'au cours de votre périple au sein de Thédas, vous désiriez changer les compétences débloquées pour votre personnage, car celles-ci ne vous conviennent plus ou bien parce que vous voulez essayer un nouveau build. Fort heureusement, cela est possible et la manipulation ne devrait, d'ailleurs, vous prendre qu'une poignée de secondes. Mais, sans plus attendre, voiciEn, vous pourrez récupérer les points que vous avez préalablement dépensés. Et vous pourrez, à ce moment-là, les répartir à nouveau.Si vous souhaitez, sachez que les étapes à respecter sont similaires à celles pour Rook. Toutefois, les voici :Maintenant que vous savez comment marche, n'hésitez pas à l'utiliser pour essayer différentes compétences et, ainsi, façonner le build de votre choix, que ce soit pour votre personnage ou bien pour les compagnons.