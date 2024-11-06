Dragon Age: The Veilguard : Bonus de précommande, comment les obtenir ?

Si vous désirez obtenir les bonus de précommande de Dragon Age: The Veilguard, sachez que nous vous indiquons comment faire.

Comment obtenir les bonus de précommande de Dragon Age: The Veilguard ?

Les bonus de précommande et de l'édition Deluxe de Dragon Age: The Veilguard

Avantages Standard Deluxe Jeu de base Dragon Age: The Veilguard Oui Oui Armure cosmétique de dragon de sang (précommande) Oui Oui 6 apparences d'arme pour Rook (cosmétiques) Non Oui 1 apparence d'armure pour Rook (classe guerrière) Non Oui 1 apparence d'armure pour Rook (classe mage) Non Oui 1 apparence d'armure pour Rook (classe voleuse) Non Oui 7 apparences d'armes pour les compagnons Non Oui 7 apparences d'armes pour les compagnons Non Oui

Comme pour la plupart des jeux, BioWare et EA proposaient despourmais aussi un contenu enrichi, notamment avec des éléments cosmétiques, pour l'édition Deluxe du RPG. Si vous faites partie de celles et ceux qui ont acheté le jeu avant sa sortie officielle, vous vous demandez peut-être où trouver ces items additionnels. Si tel est le cas, sachez que nous vous expliquons, dans ce qui suit,Afin de, vous devez avoir progressé sur le jeu. Pour être plus précis, vous devez avoir terminé le prologue, qui met en scène Rook (votre personnage), Harding, Neve, Varric et Solas. En effet, après la scène d'ouverture, vous vous retrouverez dans une zone appelée « Le Phare », et notamment dans la pièce « Infirmerie ».À ce moment-là, et avant de sortir de la salle, approchez-vous de Varric. Non loin dudit personnage, vous devriez apercevoir un grand coffre, placé près d'une petite table et d'un mur en pierre. Il vous suffit, dès lors, d'interagir avec pourComme vous le savez probablement déjà,sont des éléments cosmétiques, qui n'influent donc pas sur le gameplay. Il s'agit plus précisément d'apparences d'armes ou bien d'armures, à destination de Rook et des compagnons. Voici un récapitulatif, à ce sujet :