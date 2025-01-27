Dragon Age: The Veilguard : BioWare semble déjà passer à autre chose

Clémence Usseglio Publié par Clémence Usseglio
le 27 janvier 2025 à 15h22
Il se pourrait bien que le Patch 5, déployé le 23 janvier 2025, soit la dernière mise à jour de Dragon Age: The Veilguard et que Bioware ait décidé d'aller de l'avant.
Dragon Age: The Veilguard : BioWare semble déjà passer à autre chose
Sorti à la fin du mois d'octobre 2024, Dragon Age: The Veilguard a su plaire aux joueurs et aux joueuses, bien qu'EA ait déclaré que le RPG de BioWare a sous-performé. D'ailleurs, il semblerait que BioWare ait décidé de passer à autre chose et ainsi de laisser de côté Dragon Age: The Veilguard.

BioWare abandonne Dragon Age: The Veilguard ? 

Comme dit précédemment, Dragon Age: The Veilguard a accueilli le Patch 5, le 23 janvier dernier. Cette mise à jour a surtout corrigé plusieurs problèmes rencontrés par la communauté. Cependant, ce sont les quelques mots accompagnant le patch notes qui ont attiré toute l'attention. BioWare écrit : 
Merci d'avoir joué à Dragon Age: The Veilguard. La stabilité du jeu au moment de la sortie était très satisfaisante, et nous espérons que vous avez apprécié nos mises à jour sur la qualité de vie depuis. Le jeu étant stable, nous passons désormais en phase de surveillance pour les bugs qui brisent l'expérience. Dareth shiral.
Le fait que Bioware ait décidé de passer « en phase de surveillance pour les bugs » indique donc que le studio n'apportera pas de nouveaux contenus sur Dragon Age: The Veilguard. Ce qui n'est, en réalité, pas étonnant car nous savions déjà que le RPG n'allait pas s'offrir de DLC ou d'extension, et ce, depuis plusieurs mois. En outre, et comme souligné par les journalistes d'Eurogamer, les termes « Dareth shiral » signifient « Adieu » dans la langue elfique disponible dans Dragon Age. Tout cela laisse donc penser que BioWare en a terminé avec Dragon Age: The Veilguard.
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En conclusion, rappelons que Dragon Age: The Veilguard est à retrouver sur plusieurs plateformes de jeu, à savoir sur PS5, Xbox Series ainsi que sur PC. Si vous souhaitez acheter le RPG de BioWare et d'EA tout en faisant quelques économies, sachez que notre partenaire Instant Gaming vous le propose sur les plateformes suivantes ainsi que des cartes PlayStation Store à moindre coût :
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Clémence Usseglio

Clémence Usseglio (Clémence)

Considérant les jeux vidéo comme un véritable Art, j'aime toujours découvrir de nouvelles productions vidéoludiques, indépendantes ou AA/AAA, afin d'analyser leur gameplay, leur patte graphique,...

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