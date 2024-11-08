Dragon Age: The Veilguard : Armure Mass Effect du N7 Day 2024, comment la récupérer gratuitement ?

Nous vous expliquons, pas à pas, comment obtenir gratuitement l'armure Mass Effect, liée au N7 Day 2024, sur Dragon Age: The Veilguard.
Tous les ans, le 7 novembre, BioWare et les fans de Mass Effect célèbrent le N7 Day. Bien souvent, à cette occasion, le studio de développement fait des annonces plus ou moins importantes. Pour cette année 2024, BioWare a décidé de faire un petit cadeau aux joueurs et aux joueuses de Dragon Age: The Veilguard
: une armure Mass Effect, et plus précisément une apparence d'armure, est à récupérer gratuitement
. D'ailleurs, dans ce qui suit, nous vous expliquons comment l'obtenir
.
Récupérer l'armure Mass Effect du N7 Day 2024 sur Dragon Age: The Veilguard
Afin d'obtenir l'armure Mass Effect, en lien avec le N7 Day 2024, sur Dragon Age: The Veilguard
, il y a quelques prérequis à respecter. Tout d'abord, il convient d'avoir téléchargé et installé la mise à jour 1.0.0, qui a été déployée le 7 novembre dernier. De plus, il est impératif d'avoir terminé la quête « La lame qui chante », qui est disponible dans les premières heures de jeu. Si tel est le cas, vous pouvez récupérer gratuitement l'armure Mass Effect/l'apparence d'armure Mass Effect sur Dragon Age: The Veilguard
, en suivant ces étapes :
- Rendez-vous dans la zone/le QG « Le Phare ».
- Si vous n'y êtes pas, vous devez pouvoir vous y téléporter via la carte du monde.
- Allez à l'extérieur.
- Approchez-vous de l'atelier.
- À droite de l'infrastructure, vous devriez voir un grand coffre en or (emplacement sur l'image ci-dessous, où il manque le coffre car nous l'avions déjà ouvert).
- Interagissez avec le coffre pour récupérer l'armure Mass Effect.
Comme dit précédemment, sur Dragon Age: The Veilguard
, l'armure Mass Effect
est, en réalité, une apparence d'armure, qui peut être équipée via la garde-robe (dans la chambre de Rook), grâce à la fonctionnalité de transmogrification/transmog. En réalité, celle-ci se décline en trois éléments cosmétiques distincts :
- Apparence pour couvre-chef → Casque de commandement.
- Apparence pour armure et tenue informelle → Spectre des batailles passées.
- Apparence pour armure et tenue informelle → Parangon de commandement.
Rappelons, en guise de conclusion, que Dragon Age: The Veilguard
est disponible sur PS5, Xbox Series et PC.
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