Dragon Age: The Veilguard : Armure Mass Effect du N7 Day 2024, comment la récupérer gratuitement ?

Nous vous expliquons, pas à pas, comment obtenir gratuitement l'armure Mass Effect, liée au N7 Day 2024, sur Dragon Age: The Veilguard.

Récupérer l'armure Mass Effect du N7 Day 2024 sur Dragon Age: The Veilguard

Rendez-vous dans la zone/le QG « Le Phare ». Si vous n'y êtes pas, vous devez pouvoir vous y téléporter via la carte du monde.

Allez à l'extérieur.

Approchez-vous de l'atelier.

À droite de l'infrastructure, vous devriez voir un grand coffre en or (emplacement sur l'image ci-dessous, où il manque le coffre car nous l'avions déjà ouvert).

Interagissez avec le coffre pour récupérer l'armure Mass Effect.

Apparence pour couvre-chef → Casque de commandement.

Apparence pour armure et tenue informelle → Spectre des batailles passées.

Apparence pour armure et tenue informelle → Parangon de commandement.







Tous les ans, le 7 novembre, BioWare et les fans de Mass Effect célèbrent le N7 Day. Bien souvent, à cette occasion, le studio de développement fait des annonces plus ou moins importantes. Pour cette année 2024, BioWare a décidé de faire un petit cadeau aux joueurs et aux joueuses de. D'ailleurs, dans ce qui suit, nous vous expliquonsAfin d', il y a quelques prérequis à respecter. Tout d'abord, il convient d'avoir téléchargé et installé la mise à jour 1.0.0, qui a été déployée le 7 novembre dernier. De plus, il est impératif d'avoir terminé la quête « La lame qui chante », qui est disponible dans les premières heures de jeu. Si tel est le cas, vous pouvez, en suivant ces étapes :Comme dit précédemment, surest, en réalité, une apparence d'armure, qui peut être équipée via la garde-robe (dans la chambre de Rook), grâce à la fonctionnalité de transmogrification/transmog. En réalité, celle-ci se décline en trois éléments cosmétiques distincts :Rappelons, en guise de conclusion, queest disponible sur PS5, Xbox Series et PC.