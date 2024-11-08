Dragon Age: The Veilguard : Armure Mass Effect du N7 Day 2024, comment la récupérer gratuitement ?

Clémence Usseglio Publié par Clémence Usseglio
le 08 novembre 2024 à 15h23
Nous vous expliquons, pas à pas, comment obtenir gratuitement l'armure Mass Effect, liée au N7 Day 2024, sur Dragon Age: The Veilguard.
Dragon Age: The Veilguard : Armure Mass Effect du N7 Day 2024, comment la récupérer gratuitement ?
Tous les ans, le 7 novembre, BioWare et les fans de Mass Effect célèbrent le N7 Day. Bien souvent, à cette occasion, le studio de développement fait des annonces plus ou moins importantes. Pour cette année 2024, BioWare a décidé de faire un petit cadeau aux joueurs et aux joueuses de Dragon Age: The Veilguard : une armure Mass Effect, et plus précisément une apparence d'armure, est à récupérer gratuitement. D'ailleurs, dans ce qui suit, nous vous expliquons comment l'obtenir.

Récupérer l'armure Mass Effect du N7 Day 2024 sur Dragon Age: The Veilguard

Afin d'obtenir l'armure Mass Effect, en lien avec le N7 Day 2024, sur Dragon Age: The Veilguard, il y a quelques prérequis à respecter. Tout d'abord, il convient d'avoir téléchargé et installé la mise à jour 1.0.0, qui a été déployée le 7 novembre dernier. De plus, il est impératif d'avoir terminé la quête « La lame qui chante », qui est disponible dans les premières heures de jeu. Si tel est le cas, vous pouvez récupérer gratuitement l'armure Mass Effect/l'apparence d'armure Mass Effect sur Dragon Age: The Veilguard, en suivant ces étapes : 
  • Rendez-vous dans la zone/le QG « Le Phare ».
    • Si vous n'y êtes pas, vous devez pouvoir vous y téléporter via la carte du monde.
  • Allez à l'extérieur.
  • Approchez-vous de l'atelier.
  • À droite de l'infrastructure, vous devriez voir un grand coffre en or (emplacement sur l'image ci-dessous, où il manque le coffre car nous l'avions déjà ouvert).
  • Interagissez avec le coffre pour récupérer l'armure Mass Effect.
dragon-age-the-veilguard-coffre-armure-mass-effect
Comme dit précédemment, sur Dragon Age: The Veilguard, l'armure Mass Effect est, en réalité, une apparence d'armure, qui peut être équipée via la garde-robe (dans la chambre de Rook), grâce à la fonctionnalité de transmogrification/transmog. En réalité, celle-ci se décline en trois éléments cosmétiques distincts : 
  • Apparence pour couvre-chef → Casque de commandement.
  • Apparence pour armure et tenue informelle → Spectre des batailles passées.
  • Apparence pour armure et tenue informelle → Parangon de commandement.
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Rappelons, en guise de conclusion, que Dragon Age: The Veilguard est disponible sur PS5, Xbox Series et PC.
Clémence Usseglio

Clémence Usseglio (Clémence)

Considérant les jeux vidéo comme un véritable Art, j'aime toujours découvrir de nouvelles productions vidéoludiques, indépendantes ou AA/AAA, afin d'analyser leur gameplay, leur patte graphique,...

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