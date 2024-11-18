Dragon Age: The Veilguard : Aider Minrathie ou Treviso, que faire ?

Si vous ne savez pas quelle décision prendre entre aider Minrathie ou Treviso sur Dragon Age: The Veilguard, sachez que nous vous apportons quelques informations, notamment en ce qui concerne les conséquences de votre choix, afin de vous aider.

Aider Minrathie ou Treviso sur Dragon Age: The Veilguard, quelle décision prendre ?

Aider Minrathie : Conséquences positives : Neve approuve grandement. Votre lien avec les Dragons de l'ombre est augmenté. La ville de Minrathie n'est pas affectée par l'enclin. Conséquences négatives : La romance avec Lucanis sera nettement plus difficile. Le cœur de Lucanis est endurci (« Hardened ») : ce qui l'empêche d'utiliser certaines compétences de soutien mais donne un bonus aux capacités infligeant des dégâts. Lucanis est indisponible pendant un long moment après. Votre lien avec les Corbeaux antivans est moindre. Disparition du marchand des Corbeaux antivans. La ville de Treviso est rongée par l'enclin.

: Aider Treviso : Conséquences positives : Lucanis approuve grandement. Votre lien avec les Corbeaux antivans est augmenté. La ville de Treviso n'est pas affectée par l'enclin. Conséquences négatives : La romance avec Neve sera nettement plus difficile. Le cœur de Neve est endurci (« Hardened ») : ce qui l'empêche d'utiliser des capacités de soutien mais accorde un bonus à celles infligeant des dégâts. Neve est indisponible pendant un long moment après. Votre lien avec les Dragons de l'ombre est moindre. Disparition du marchand des Dragons de l'ombre. La ville de Minrathie est rongée par l'enclin.

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Sur, les joueurs et les joueuses doivent, à quelques reprises, faire un choix plus ou moins difficile. L'un d'entre eux, qui est proposé au cours de l'aventure, vous met face à cette décision :. Étant donné que ce choix a un impact assez important sur les compagnons mais aussi sur la suite des événements, il se peut que vous ne sachiez pas quoi faire à ce moment-là. De ce fait,C'est à la fin de la quête « Le meilleur ami des gardes », qui met en scène Davrin, que les joueurs et les joueuses doivent choisir entre. À ce stade de l'aventure, vous avez déjà exploré ces deux villes, notamment aux côtés de Neve (Minrathie) et Lucanis (Treviso). Toutefois, ces deux zones se retrouvent attaquées et ont besoin de votre aide. Vous devez, dès lors, choisir entreComme dit précédemment, opter pour l'un ou pour l'autre aura forcément des conséquences sur votre relation avec les personnages mentionnés mais aussi sur le reste de votre périple sur. Afin de vous aider, voici les informations à connaître avant de prendre votre décision :Par ailleurs, il semblerait que choisir d'aider Minrathie est la meilleure solution car vous aurez, alors, plus de chance d'obtenir la meilleure fin de. Néanmoins, le choix vous revient. Remarquons, en outre, qu'une quête supplémentaire sera disponible, par la suite, pour la ville que vous n'avez pas aidée/sauvée.