DOOM: The Dark Ages : Sa date de sortie divulguée par une rumeur ?

S'il a présenté en avant-première au Summer Games Fest 2024, DOOM: The Dark Ages n'a pas encore de date de sortie officielle. Mais une rumeur pourrait donner un indice précieux.
Il est violent. Il est armé. Mais en 2025, il fera un bond dans le temps pour lutter contre des menaces d'un autre âge. Reconnaissable à son imposant casque et à sa détermination, le Doom Slayer revient dans une toute nouvelle aventure : DOOM: The Dark Ages. Annoncé pour la première fois lors du Xbox Showcase du Summer Games Fest 2024
, le titre a surpris la communauté car il n'était pas attendu. De plus, son univers d'inspiration médiévale va faire souffler un vent nouveau sur la franchise. Néanmoins, une question est sur les lèvres des joueurs depuis cette révélation. En effet, la date de sortie de ce nouvel opus de DOOM n'est pas encore connue. Cependant, son lancement pourrait arriver plus vite que prévu.
DOOM: The Dark Ages disponible dès le printemps 2025 ?
Dans les dernières secondes de la bande-annonce de présentation, il est indiqué que DOOM: The Dark Ages sortira dans le courant de l'année 2025
. Mais une information partagée par eXtas1s a retenu l'attention de la communauté. Dans une vidéo partagée le 18 décembre 2024
sur sa chaîne YouTube, le leakeur reconnu pour la fiabilité de ses informations a donné une fenêtre de sortie pour la suite de DOOM: Eternal
.
Selon ses informations, DOOM: The Dark Ages pourrait être disponible en mai 2025, sans date précise pour le moment.
Si cette rumeur n'a pas encore été confirmée, elle pourrait être officialisée par Microsoft. La firme organise en janvier 2025 un Xbox Developer Direct au cours duquel le jeu pourrait être présenté
plus en détail. En théorie, la date de sortie définitive du jeu sera également dévoilée lors de cet événement.
Pour l'heure, il est encore trop tôt pour affirmer que DOOM: The Dark Ages sortira bel et bien en mai prochain
. Cependant, cette fenêtre de sortie est envisageable. De plus, la franchise est une grande habituée des leaks confirmés. Il ne reste plus qu'à patienter quelques semaines avant de connaître le destin du Doom Slayer. DOOM: The Dark Ages sera disponible à son lancement sur PC, PlayStation 5 et Xbox Series.
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