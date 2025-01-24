DOOM: The Dark Ages est-il multijoueur et/ou coopératif ?

Les fidèles du Doom Slayer sont nombreux à se demander si DOOM: The Dark Ages est jouable à plusieurs, que ce soit en ligne ou en local. Découvrez la réponse des développeurs.
Attendu pour le 15 mai 2025, DOOM: The Dark Ages
est un FPS mêlant l'ambiance nerveuse et sanglante caractéristique de la franchise à un univers de Dark Fantasy pour un mélange inattendu. Ce nouvel opus est présenté comme un préquel au jeu DOOM sorti en 2016 et est très attendu par la communauté. Mais si la campagne solo est déjà connue, de nombreux joueurs et joueuses se demandent si le titre possèdera un mode multijoueur.
Est-il possible de jouer avec des amis à DOOM: The Dark Ages, en coopératif ou en multijoueur ?
En effet, DOOM et DOOM: Eternal permettaient de jouer à plusieurs. De fait, il est légitime de penser que ce sera également le cas pour cette nouvelle aventure du Doom Slayer. Toutefois, DOOM: The Dark Ages ne possèdera pas de mode multijoueur et n'a pas de mode coopératif.
Lors d'une session de questions-réponses organisée avec les développeurs de ID Software à laquelle nous avons participé, ces derniers ont annoncé que le titre proposerait uniquement une expérience solo. À l'heure actuelle, aucune mise à jour future n'est prévue pour intégrer un mode multijoueur.
Les développeurs ont fait le choix de privilégier la campagne solo afin d'offrir l'environnement de jeu le plus vaste et de créer le titre le plus ambitieux de toute la franchise DOOM
. D'ailleurs, ils ont expliqué que le fait de concentrer les efforts sur l'histoire principale avait permis de créer des décors plus variés et de concevoir des mécaniques de jeu inédites, à l'image du dragon cybernétique.
Cette nouvelle risque fort de décevoir les vétérans et les adeptes des combats à plusieurs dans l'univers chaotique de DOOM. Néanmoins, le jeu compte se rattraper en proposant l'une de ses histoires les plus incroyables, digne d'un blockbuster estival. Pour conclure, rappelons que DOOM: The Dark Ages sera disponible sur PC, PlayStation 5 et Xbox Series.
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