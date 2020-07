DOOM Eternal : La sortie Switch bientôt annoncée

La date de sortie de DOOM Eternal sur Switch sera annoncée très prochainement par Id Software et Bethesda. Nous pouvons espérer une parution de celui-ci pour l'été 2020.

Nous allons parler de la date de sortie très bientôt. Nous n'avons pas encore annoncé cela - je ne peux pas le faire maintenant. C'est vraiment un grand progrès.

Si la parution de la version Switch dea été la seule à être retardée sans obtenir de nouvelle date de sortie, il semblerait que celle-ci ne soit plus très loin.Comme son prédécesseur DOOM , sorti en 2016,. Cependant, peu d'informations circulaient quant à son portage sur la console et à son avancement. Toutefois,ont déclaré auprès de Gamereactor lors de la conférence GameLab 2020 queDe plus,, et les joueurs bénéficieront d', sans que celle-ci ait subi trop de changements significatifs par rapport aux autres versions. De plus, ce lancement sur Switch ne devrait pas arriver dans très longtemps, nous pouvons donc, avec une annonce, peut-être,Pour rappel,est disponible depuis le 20 mars dernier sur PC, PS4, Xbox One et Stadia. Si vous hésitez à vous le procurer, vous pouvez toujours vous faire un avis grâce à notre. Pour finir, si vous souhaitez vous le procurer tout en faisant des économies, sachez que notre partenaire Instant Gaming vous le propose à moindre coût sur les plateformes suivantes :