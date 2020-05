DOOM Eternal : La première mise à jour présentée par Bethesda

Bethesda a levé le voile sur le contenu de la première mise à jour de DOOM Eternal, comportant de nombreuses améliorations.

Mise à jour 1 Nous travaillons actuellement d'arrache-pied sur la mise à jour 1 destinée à toutes les plateformes, qui ajoutera des optimisations, de nouveaux événements, des correctifs et bien plus. Nous vous en donnerons tout le détail mi-mai, pour sa sortie, mais voici déjà un aperçu de quelques-unes des fonctionnalités ajoutées :



Démons renforcés Pimentez votre campagne avec des démons renforcés ! Lorsqu'un joueur meurt dans la campagne solo, le démon qui l'élimine est renforcé et transporté dans la partie d'un autre joueur pour combattre à nouveau ! Tomberez-vous sous les coups de ce redoutable adversaire ou vengerez-vous les autres Slayers ? Éliminez un démon renforcé pour recevoir non seulement des tonnes de points de santé et de munitions, mais aussi des XP bonus pour progresser dans les événements en jeu !



Améliorations du BATTLEMODE Nous ajoutons un ensemble de fonctionnalités conçues pour améliorer l'expérience générale du BATTLEMODE. Parmi ces nouveautés : intégration de fonctions anti-triche Denuvo, modification des didacticiels, indicateurs de mauvaise connexion réseau, nivellement par classe pour les joueurs arrivés au niveau maximum et écran de mort offrant aux joueurs une meilleure compréhension du combat en milieu de partie.



Améliorations de l'expérience solo Le BATTLEMODE n'est pas le seul à profiter d'améliorations ! Nous avons entendu vos retours concernant la campagne solo et la mise à jour 1 répond à plusieurs soucis d'équilibrage et aux problèmes dont les joueurs nous ont fait part. Parmi ces modifications figurent des didacticiels étendus sur les démons, une ruée verticale dans l'eau et l'ajustement des dégâts lors de la nage dans des eaux toxiques.



Ajouter un ami via Bethesda.net Le BATTLEMODE, c'est mieux entre amis, alors nous ajoutons de nouvelles fonctionnalités pour se constituer une liste d'amis depuis Bethesda.net. Il vous suffit d'utiliser leur identifiant pour les inviter rapidement à vous rejoindre dans l'arène !

Plus d'un mois après son lancement plutôt réussi, tant du côté critique que commercial, dont le contenu a été détaillé dans les grandes lignes par Bethesda. Prévue pour le mois de mai (aucune date exacte n'a pour le moment été donnée), celle-ci aura pour but d'améliorer plusieurs choses, qui verra un anti-triche arriver, mais aussi qui sera revue en fonction des retours de la communauté. De leur côté, les Démons vont également connaître quelques modifications. Vous pouvez retrouver ci-dessous les grandes lignes de ce qui vous attend avec la première mise à jour de, qui arrivera dans quelques jours. En outre, et ne devrait pas tarder à pointer le bout de son nez. D'ailleurs, les premières images ont d'ores et déjà été partagées Pour rappel, est disponible depuis ce 20 mars sur PC, PS4, Xbox One et Stadia.