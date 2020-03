DOOM Eternal est disponible

Après un report de cinq mois, DOOM Eternal est enfin disponible sur toutes les plateformes (ou presque).

Annoncé un peu à la surprise générale lors de l'E3 2018, même si nous nous y attendions légèrement suite à la publication en 2016 de DOOM, le reboot de la franchise, ce dernier a su se faire désirer avant de se rendre disponible. Quasiment silencieux durant l'année qui a suivi son officialisation,n'est revenu sur le devant de la scène que lors de l'E3 2019, durant lequel il s'est doté d'Prévu dans un premier temps pour le 22 novembre dernier,a malheureusement dû annoncer un report de quatre mois, dans le but d'améliorer globalement l'expérience qui sera proposée aux joueurs. Finalement, après un dur labeur, le directeur du jeu estime qu'il s'agit de la « meilleure chose » que le studio (ID Software), n'a jamais réalisée. Bien évidemment,proposera quelques nouveautés aux joueurs, comprenant notamment un mode multijoueur, nommé, dans lequel les développeurs semblent fonder beaucoup d'espoir. De nouvelles créatures, aussi horrifiques les unes que les autres seront également au rendez-vous.Finalement, pour les amateurs de la campagne, ne souhaitant pas affronter d'autres joueurs, sachez que celle-ci devrait être deux fois plus longue que celle présente dans DOOM, soit environ 23-24 heures de jeu. De plus, des DLC pourraient voir le jour, dans le but d'étendre cette dernière.est donc disponible depuis ce 20 mars sur PC, PS4, Xbox One et Stadia. Il arrivera également sur Switch ultérieurement, mais aucune date de sortie précise n'a pour le moment été donnée. Si vous hésitez à vous le procurer, nous vous pouvez toujours vous faire un avis grâce à notre. Pour finir, si vous souhaitez vous le procurer tout en faisant des économies, sachez que notre partenaire Instant Gaming vous le propose à moindre coût sur les plateformes suivantes :