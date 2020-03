DOOM Eternal : Déjà plus de 100 000 joueurs en simultanés sur Steam

DOOM Eternal a enregistré de beaux chiffres depuis sa sortie, et de beaux jours semblent être devant lui.

Les joueurs au rendez-vous

PC Édition Standard → 41,99 € au lieu de 60 € Édition Deluxe → 63,99 € au lieu de 90 €

Xbox One Édition Standard → 57,95 € au lieu de 70 €

PlayStation 4 Carte PSN 50 € → 44,99 € au lieu de 50 € Carte PSN 20 € → 17,99 € au lieu de 20 €



Un concours est organisé avec notre partenaire Instant Gaming , lequel vous permet de repartir avec le jeu vidéo de votre choix, des crédits FIFA ou des V-bucks.



Pour participer, vous n'avez qu'à cliquer sur le lien suivant → Choisir mon jeu vidéo !

C'est ce 20 mars, qu'a eu lieu la sortie de DOOM Eternal sur PS4, Xbox One et PC. C'est après beaucoup d'attente, suite à un report de plusieurs mois, que les joueurs ont pu découvrir le nouveau jeu d', plongeant alors les fans dans les ténèbres, et devant faire face aux démons.Quel beau démarrage pour ce nouvel opus ! Disponible depuis quelques heures seulement,. C'est via un graphique disponible sur Steam que nous constatons avec plaisir que les joueurs étaient au rendez-vous. En peu de temps, il a réussi à atteindre un peu moins de 105 000 joueurs simultanés. À titre de comparaison, c'est trois fois plus que son prédécesseur, DOOM, de 2016 (30 000 lors de sa sortie).Bien que ce chiffre de joueurs connectés simultanément n'indique pas le nombre de ventes, nous pouvons tout de même penser que c'est un bon début pour, qui est, pour rappel, disponible depuis 20 mars sur PC, PS4, Xbox One et Stadia. Si vous hésitez à vous le procurer, vous pouvez toujours vous faire un avis grâce à notre. Pour finir, si vous souhaitez vous le procurer tout en faisant des économies, sachez que notre partenaire Instant Gaming vous le propose à moindre coût sur les plateformes suivantes :