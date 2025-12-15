Divinity : Pourquoi le successeur de Baldur's Gate 3 ne sortira pas avant des années ?

Corentin Rimbert Publié par Corentin Rimbert
le 15 décembre 2025 à 18h19
Après le triomphe critique et commercial de Baldur's Gate 3, Larian Studios revient à ses racines avec un nouveau Divinity. Si l'annonce a suscité un immense engouement, l'analyse du calendrier de développement suggère qu'il faudra s'armer d'une patience à toute épreuve avant de toucher au jeu complet.
Divinity : Pourquoi le successeur de Baldur's Gate 3 ne sortira pas avant des années ?
L'une des révélation les plus marquantes de ces Game Awards version 2025 reste sans doute l'officialisation du tout nouveau jeu Divinity par Larian Studios, les créateurs du désormais légendaire Baldur's Gate 3. Ce qui a commencé par l'image mystérieuse d'une statue dans le désert s'est conclu par la bande-annonce d'une suite que peu de joueurs osaient espérer si tôt. Pour ceux qui n'ont jamais touché à la franchise, notamment Divinity: Original Sin 2, il s'agit de RPG classiques offrant une profondeur tactique et une liberté d'action vertigineuse, très proches de l'ADN de leur dernier succès.

Une attente qui s'annonce interminable

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Malheureusement, aucune date de sortie n'a été communiquée. Le fait que la bande-annonce diffusée lors des Game Awards soit entièrement en images de synthèse implique que le développement n'en est qu'à ses balbutiements. Pour tenter d'y voir plus clair, il est pertinent d'analyser la chronologie de production de leur précédent titre. Baldur's Gate 3 avait été annoncé en 2019 lors d'un événement Google Stadia, avant de voir son premier acte publié en accès anticipé en 2020. Il a fallu attendre trois longues années supplémentaires pour obtenir la version 1.0 en 2023, qui récoltera le titre de GOTY quelques mois plus tard.

Miniature vidéo

L'accès anticipé comme seule lueur d'espoir

Bien que Larian n'ait pas confirmé si le nouveau Divinity suivra la voie de l'accès anticipé, le succès de cette méthode sur leur précédent projet rend l'hypothèse très crédible. C'est grâce aux retours des joueurs durant cette phase que le jeu a pu devenir le monstre sacré qu'il est aujourd'hui. Cela signifie que les fans pourraient potentiellement mettre la main sur une version jouable bien plus tôt que prévu, même s'il ne s'agira pas du jeu fini, d'ici 2027.

Vers une sortie complète en 2030 ?

Si l'on applique le calendrier de production de Baldur's Gate 3 à ce nouveau projet, les perspectives donnent le vertige. Larian a promis que ce Divinity serait encore plus vaste que tout ce qu'ils ont fait auparavant

En supposant que le développement suive un rythme similaire, voire plus long compte tenu de l'échelle accrue, une sortie complète avant 2030 semble optimiste. Il est donc fort probable que ce titre ne voie jamais le jour sur PlayStation 5 ou Xbox Series X, mais qu'il devienne un fer de lance pour la prochaine génération de consoles.

D'ici là, il ne reste plus qu'à relancer une campagne de cent heures sur leurs précédents chefs-d'œuvre pour faire passer le temps, et espérer avoir de nouvelles informations assez vite.
Corentin Rimbert

Corentin Rimbert (Corentin)

Les jeux vidéo m'ont toujours accompagné, depuis mon enfance. D'abord avec les consoles portables, telles que la GameBoy Advance et la Nintendo DS, qui m'ont suivi durant une partie de ma jeunesse,...

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