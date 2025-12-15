Divinity : Pourquoi le successeur de Baldur's Gate 3 ne sortira pas avant des années ?

Après le triomphe critique et commercial de Baldur's Gate 3, Larian Studios revient à ses racines avec un nouveau Divinity. Si l'annonce a suscité un immense engouement, l'analyse du calendrier de développement suggère qu'il faudra s'armer d'une patience à toute épreuve avant de toucher au jeu complet.

Une attente qui s'annonce interminable

L'accès anticipé comme seule lueur d'espoir

Vers une sortie complète en 2030 ?

L'une des révélation les plus marquantes de ces Game Awards version 2025 reste sans doute l'officialisation du tout nouveau jeupar Larian Studios, les créateurs du désormais légendaire. Ce qui a commencé par l'image mystérieuse d'une statue dans le désert s'est conclu par la bande-annonce d'une suite que peu de joueurs osaient espérer si tôt. Pour ceux qui n'ont jamais touché à la franchise, notamment Divinity: Original Sin 2,, très proches de l'ADN de leur dernier succès.Malheureusement,. Le fait que la bande-annonce diffusée lors des Game Awards soit entièrement en images de synthèse implique que le développement n'en est qu'à ses balbutiements. Pour tenter d'y voir plus clair, il est pertinent d'analyser la chronologie de production de leur précédent titre.lors d'un événement Google Stadia, avant de voir son premier acte publié en accès anticipé en 2020. Il a fallu attendre trois longues années supplémentaires pour obtenir la version 1.0 en 2023, qui récoltera le titre de GOTY quelques mois plus tard.Bien que Larian n'ait pas confirmé si le nouveau Divinity suivra la voie de l'accès anticipé, le succès de cette méthode sur leur précédent projet rend l'hypothèse très crédible.. Cela signifie que les fans pourraient potentiellement mettre la main sur une version jouable bien plus tôt que prévu, même s'il ne s'agira pas du jeu fini, d'ici 2027.Si l'on applique le calendrier de production de Baldur's Gate 3 à ce nouveau projet, les perspectives donnent le vertige.En supposant que le développement suive un rythme similaire, voire plus long compte tenu de l'échelle accrue,. Il est donc fort probable que ce titre ne voie jamais le jour sur PlayStation 5 ou Xbox Series X, mais qu'il devienne un fer de lance pour la prochaine génération de consoles.D'ici là, il ne reste plus qu'à relancer une campagne de cent heures sur leurs précédents chefs-d'œuvre pour faire passer le temps, et espérer avoir de nouvelles informations assez vite.