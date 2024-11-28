Sélection gaming Noël 2024 : Les jeux cozy incontournables pour cette fin d'année

Noël est une occasion parfaite pour se plonger dans des titres cozy, tout en appréciant les fêtes de fin d'année. Dans ce sens, nous vous proposons 10 jeux dits « cozy » qui vous accompagneront à merveille durant cet hiver 2024.
L'hiver est toujours une période propice pour les joueurs et les joueuses, qui voient en cette saison l'opportunité parfaite de réduire leur backlog vidéoludique et ainsi se plonger dans de nombreux titres, tout en restant bien au chaud. Les jeux cozy (ou « cosy ») sont, d'ailleurs, parfaits pour cette fin d'année
tant ceux-ci se veulent relaxants et aussi bien appréciables en solo qu'avec des amis/sa famille.
Néanmoins, il en existe, désormais, une multitude sur le marché et il peut, ainsi, être difficile de choisir le titre cozy parfait qui vous accompagnera à merveille pour ces fêtes de fin d'année 2024. Heureusement, nous avons joué à plusieurs d'entre eux et nous proposons, de ce fait, une sélection de 10 jeux cozy à faire absolument durant ce Noël 2024
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Les jeux Cozy à faire durant Noël 2024
Stardew Valley
- Date de sortie : 26 février 2016
- Développeur : ConcernedApe
- Éditeur : ConcernedApe
- Plateforme(s) : PC, Mac, PS4, Xbox One, Nintendo Switch, iOS et Android
Représentant le plus pertinent de la catégorie « cozy », le jeu d'Eric Barone (alias ConcernedApe), Stardew Valley, nous met aux commandes d'une femme ou d'un homme, quittant son boulot en ville et reprenant en main la ferme de son grand-père.
Devant s'accoutumer à leur nouvelle ville sur un petit bout de terre, les joueurs et les joueuses ont pour objectif de prospérer, notamment en faisant pousser des récoltes, et ce, en fonction des saisons, en pêchant ou bien en explorant les mines. Durant l'aventure, il est également possible de réaliser des tâches pour les habitants, participer à des festivals et nouer des relations.
Si vous souhaitez en savoir plus à propos du jeu, n'hésitez pas à consulter notre portail Stardew Valley
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Disney Dreamlight Valley
- Date de sortie : 5 décembre 2023 (version 1.0)
- Développeur : Gameloft
- Éditeur : Gameloft
- Plateforme(s) : PC, Mac, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series et Nintendo Switch
Disney Dreamlight Valley, qui est développé ainsi qu'édité par Gameloft, est un jeu de simulation et cozy, qui plonge les joueurs et les joueuses dans un monde peuplé de personnages issus des films d'animation de Disney, mais aussi de Pixar.
Tout au long de leur aventure, aux côtés de Mickey, Mulan ou encore de la Reine des Neiges, les joueurs doivent accomplir des quêtes, pêcher des poissons, cuisiner des plats, cultiver des graines, extraire des gemmes et décorer leur Vallée à leur image.
Si vous désirez plus d'informations sur ledit titre, nous vous invitons à consulter notre portail Disney Dreamlight Valley
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Palia
- Date de sortie : 10 août 2023 (bêta ouverte sur PC)
- Développeur : Singularity6
- Éditeur : Singularity6
- Plateforme(s) : PC et Nintendo Switch
Sorti en bêta ouverte au mois d'août 2023 sur PC, puis sur la console hybride de Nintendo, la Switch, Palia est un MMO sur lequel la communauté peut s'adonner à la décoration de sa maison, à la pêche, à la chasse ou encore à l'agriculture.
Des quêtes ponctuent également l'aventure, au cours de laquelle il est possible de se lier d'amitié avec certains villageois de Palia. Le tout pouvant être découvert en solo ou bien avec des amis, grâce à une dimension multijoueur.
Envie d'en savoir plus au sujet du jeu de Singularity6, naviguez sur notre portail Palia
pour avoir toutes les informations utiles.
Bear and Breakfast
- Date de sortie : 28 juillet 2022
- Développeur : Gummy Cat
- Éditeur : Armor Games Studios
- Plateforme(s) : PC, PS5 et Nintendo Switch
Jeu de gestion développé par Gummy Cat et édité par Armor Games Studios, Bear and Breakfast invite la communauté à incarner un ours qui tente de redonner à sa région sa splendeur d'antan en construisant et décorant des Airbnb, afin que les touristes reviennent dans sa forêt.
De zone en zone, nous devons ainsi aménager chaque auberge, en respectant certaines conditions et en veillant à apporter un lieu aussi confortable que splendide aux humains de passage, mais aussi progresser dans l'histoire principale, qui donne des réponses quant au passé de la région.
Spiritfarer
- Date de sortie : 18 août 2020
- Développeur : Thunder Lotus Games
- Éditeur : Thunder Lotus Games
- Plateforme(s) : PC, PS4, Xbox One et Nintendo Switch
Considéré comme un jeu bac à sable et de gestion, Spiritfarer place le joueur en tant que passeur d'âmes, en l'invitant à incarner Stella. Comme son statut l'indique, cette dernière arpente les mers à la recherche d'esprits.
Une fois en leur compagnie sur son bateau aménageable et améliorable, Stella doit accomplir les dernières volontés de ses passagers, afin de les emmener vers l'au-delà. D'une belle douceur, Spiritfarer traite le sujet de la mort avec beaucoup de beauté.
Animal Crossing: New Horizons
- Date de sortie : 26 mars 2020
- Développeur : Nintendo
- Éditeur : Nintendo
- Plateforme(s) : Nintendo Switch
Grandement joué durant les périodes de confinement liées au COVID-19, Animal Crossing: New Horizons est LE jeu cozy par excellence, pour toutes celles et ceux qui souhaitent une expérience amusante et douce... à condition de ne pas être trop proche de ses clochettes (monnaie en jeu, qui partira à vitesse grand V à chaque discussion avec Tom Nook).
Sur le jeu de simulation de Nintendo, qui dispose d'une dimension multijoueur, les joueurs et les joueuses débarquent sur une île déserte, qu'il est possible d'aménager à sa guise. Diverses activités, telles que la pêche, la chasse aux insectes, le déterrement de fossiles et le crafting, font dès lors partie de leur quotidien sur Animal Crossing: New Horizons.
Si vous avez besoin de davantage d'informations, nous vous recommandons de visiter notre portail Animal Crossing: New Horizons
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Tchia
- Date de sortie : 21 mars 2023
- Développeur : Awaceb
- Éditeur : Kepler Interactive
- Plateforme(s) : PC, PS4, PS5, Xbox Series et Nintendo Switch
Rafraîchissante, l'histoire de Tchia, un jeu bac à sable développé par Awaceb et édité par Kepler Interactive, prend place sur une île tropicale en monde ouvert.
Sur le soft, nous incarnons la jeune Tchia, qui a la faculté de transférer son âme dans des objets ou bien des animaux et ainsi profiter de leurs propriétés. Une capacité qui lui sera bien utile pour sauver son père, enlevé par le tyran de l'archipel nommé Meavora. Exploration, combats, ukulélé et émerveillement constituent l'expérience Tchia.
De plus amples informations à propos du titre d'Awaceb sont disponibles via notre portail Tchia
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Cozy Grove
- Date de sortie : 19 mars 2021
- Développeur : Spry Fox
- Éditeur : Spry Fox
- Plateforme(s) : PC, Mac, PS4, PS5, Xbox One, Nintendo Switch et iOS
Avec Cozy Grove, direction une île hantée. Sur le titre de Spry Fox, les joueurs et les joueuses incarnent un scout-à-l'écoute, qui a pour mission de parcourir la région afin d'aider les fantômes l'habitant.
Le protagoniste (et par extension, le joueur) doit ainsi faire en sorte que Cozy Grove retrouve sa splendeur d'antan. La pêche et la fabrication sont au programme de cette aventure, qui possède un système en temps réel et une la direction artistique très mignonne.
GRIS
- Date de sortie : 13 décembre 2018
- Développeur : Normada Studio
- Éditeur : Devolver Digital
- Plateforme(s) : PC, Mac, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series, Nintendo Switch, iOS et Android
Véritable épopée émotionnelle, le jeu de plateformes de Normada Studio, GRIS, est une invitation à la contemplation. Nous y contrôlons une jeune fille, qui se retrouve dépourvue de sa voix.
Tout au long du périple, nous sommes alors amenés à traverser diverses zones et à résoudre des énigmes. De plus, de nouvelles capacités se rendent disponibles au fil des heures et permettent de progresser. GRIS est une belle expérience vidéoludique, qui fait principalement état des différentes étapes du deuil.
Coral Island
- Date de sortie : 14 novembre 2023
- Développeur : Stairway Games
- Éditeur : Humble Games
- Plateforme(s) : PC, PS5, et Xbox Series
Avec sa direction artistique orientée bande dessinée/comics (notamment pour les personnages lors des dialogues) et ses similitudes avec Stardew Valley, Coral Island a su plaire aux amateurs et amatrices de jeux cozy.
Sur le jeu de simulation Stairway Games, nous sommes transportés à Coral Island, où il est possible de cultiver diverses récoltes, construire des structures, élever des animaux ou encore nouer des relations amoureuses. Le but étant de dynamiser le village ainsi que les récifs de corail aux alentours.
Les liens d'achat
Si vous êtes intéressés par l'un de ces jeux cozy
, sachez que nous avons référencé leur tarif (version PC sur Steam et hors promotion en cours - Nintendo eShop pour Animal Crossing) afin que vous puissiez vous faire une idée de leur coût et sélectionner celui qui correspond le plus à votre budget :
Autres jeux Cozy à découvrir durant Noël 2024
Il existe, bien évidemment, de très nombreuses autres productions vidéoludiques rangées dans la catégorie « jeux cozy ». Ainsi, voici quelques mentions honorables
, qui auraient pu figurer dans la liste ci-dessus et qui pourraient également vous intéresser :
- Slime Rancher 1 & 2.
- Unpacking.
- Coffee Talk.
- Tiny Glade.
- Wytchwood.
- Strange Horiculture.
- Dordogne.
- Lake.
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