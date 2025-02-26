PS Store : Une pléthore de jeux sont à prix réduit grâce aux Promos en folie

Le PlayStation Store s'est, récemment, offert une nouvelle catégorie promotionnelle, soit les Promos en folie.

PS Store, Promos en folie (jusqu'au 13 mars 2025)

The Last of Us Part II Remastered (PS5) → 39,99 € au lieu de 49,99 €.

(PS5) → 39,99 € au lieu de 49,99 €. The Last of Us Part I (PS5) → 39,99 € au lieu de 79,99 €.

(PS5) → 39,99 € au lieu de 79,99 €. The Witcher 3: Wild Hunt (PS4 et PS5) → 5,99 € au lieu de 29,99 €.

(PS4 et PS5) → 5,99 € au lieu de 29,99 €. Crash Bandicoot N. Sane Trilogy (PS4) → 15,99 € au lieu de 39,99 €.

(PS4) → 15,99 € au lieu de 39,99 €. Disney Dreamlight Valley (PS4 et PS5) → 29,99 € au lieu de 39,99 €.

(PS4 et PS5) → 29,99 € au lieu de 39,99 €. Subnautica (PS4 et PS5) → 17,99 € au lieu de 29,99 €.

(PS4 et PS5) → 17,99 € au lieu de 29,99 €. Hades (PS4 et PS5) → 9,99 € au lieu de 24,99 €.

(PS4 et PS5) → 9,99 € au lieu de 24,99 €. A Way Out (PS4) → 4,49 € au lieu de 29,99 €.

(PS4) → 4,49 € au lieu de 29,99 €. Lords of the Fallen (PS5) → 21,69 € au lieu de 69,99 €.

(PS5) → 21,69 € au lieu de 69,99 €. Dragon Ball Z: Kakarot (PS4 et PS5) → 13,99 € au lieu de 69,99 €.

(PS4 et PS5) → 13,99 € au lieu de 69,99 €. Life is Strange: Double Exposure Édition Deluxe (PS5) → 46,89 € au lieu de 69,99 €.

(PS5) → 46,89 € au lieu de 69,99 €. Remnant II Édition Standard (PS5) → 24,99 € au lieu de 49,99 €.

(PS5) → 24,99 € au lieu de 49,99 €. Death Stranding Director's Cut (PS5) → 19,99 € au lieu de 49,99 €.

(PS5) → 19,99 € au lieu de 49,99 €. Frostpunk Console Edition (PS4) → 5,99 € au lieu de 29,99 €.

(PS4) → 5,99 € au lieu de 29,99 €. Immortals Fenyx Rising (PS4 et PS5) → 7,99 € au lieu de 39,99 €.

(PS4 et PS5) → 7,99 € au lieu de 39,99 €. Biomutant (PS4 et PS5) → 9,99 € au lieu de 39,99 €.

(PS4 et PS5) → 9,99 € au lieu de 39,99 €. The Wolf Among Us (PS4) → 6,74 € au lieu de 14,99 €.

(PS4) → 6,74 € au lieu de 14,99 €. Fae Farm Édition Deluxe (PS4 et PS5) → 29,24 € au lieu de 44,99 €.

(PS4 et PS5) → 29,24 € au lieu de 44,99 €. Gris (PS4 et PS5) → 2,99 € au lieu de 14,99 €.

(PS4 et PS5) → 2,99 € au lieu de 14,99 €. Have a Nice Death (PS5) → 12,49 € au lieu de 24,99 €.

PlayStation Carte PlayStation Store de 50 € → 47,49 € au lieu de 50 €, soit 5 % de réduction. Carte PlayStation Store de 20 € → 19,09 € au lieu de 20 €, soit 5 % de réduction.



Récemment,a mis à jour ses catégories promotionnelles et a ainsi accueilli. Grâce à cette nouvelle promotion, les joueurs et les joueuses étant sur PS4 ou bien PS5 peuvent se procurer des jeux, AAA ou indépendants, tout en faisant de belles économies. Soulignons le fait que la fin desest prévue pour le 13 mars 2025.Comme toujours, dans ce qui suit, vous pouvez retrouver une liste non exhaustive des jeux qui figurent dans. Si vous désirez prendre connaissance de la sélection au complet, nous vous invitons à vous rendre sur le site officiel ou bien sur ledepuis votre console.Pour conclure, sachez que notre partenaire Instant Gaming vous propose des cartes PlayStation Store à moindre coût :