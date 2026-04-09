Disney Dreamlight Valley : Comment débloquer la Grande exposition et terminer la quête d'Olaf ?

Nous vous indiquons, étape par étape, comment débloquer le bâtiment nommé la Grande exposition sur Disney Dreamlight Valley, tout en vous expliquant comment terminer la quête d'Olaf.

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Comment débloquer le bâtiment Grande exposition sur Disney Dreamlight Valley ?

Activez le suivi de la quête « La Grande exposition » depuis le menu en jeu (si ce n'est pas déjà le cas).

Allez discuter avec Olaf, qui vous parle de son grand projet nommé « Grande exposition ».

Placez le bâtiment Grande exposition, depuis le menu « Meubles » via votre inventaire, à l'emplacement de votre choix dans votre Vallée.

Entrez dans le bâtiment Grande exposition et allez parler à Olaf.

Comment terminer la quête « La Grande exposition » sur Disney Dreamlight Valley ?

Suivez Olaf jusqu'à la porte de la salle Prairie tranquille et discutez avec lui.

Entrez dans la salle Prairie tranquille et parlez à Olaf.

Ce dernier vous mentionne alors différentes structures, soit Aquarium, Diorama, Habitat, qui donnent lieu à des sous-quêtes. Pour chaque structure, vous devez ramener divers items que vous pouvez collecter dans la Prairie tranquille.

Présentoir de la salle

de la Prairie tranquille Objets à rapporter Aquarium - Grenat

- Grenat brillant

- Péridot

- Péridot brillant

- Onyx Diorama - Penstemon montant violet

- Penstemon montant vert

- Marguerite jaune

- Marguerite rouge

- Marguerite blanche Habitat - Pomme

- Carotte

- Framboise

- Blé

- Laitue

- Basilic

Rapporter ces diverses ressources et les placer dans chaque présentoir de la salle liée à la Prairie tranquille de la Grande exposition n'est, en réalité, qu'une première étape.

Par la suite, de petites scènes apparaîtront derrière les présentoirs en question. Vous devrez, là encore, ramener des éléments précis pour les compléter :

Une fois que vous avez terminé l'aquarium, vous devez placer un exemplaire de chaque poisson (Bar, Brème, Poisson-chat, Truite arc-en-ciel) de la Prairie tranquille, en interagissant avec le deuxième présentoir. Une fois que vous avez terminé le diorama, vous devez réparer les quatre panneaux présents près du deuxième présentoir. Cela nécessite de ramener et placer les ressources suivantes : Panneau de gauche → bois x 67 , terre x 21, terre enrichie x 5, éclat de rêve x 7. Panneau central gauche → bois tendre x 31, pierre x 24, grenat x 2, péridot x 3. Panneau central droit → bois tendre x 14, 1minerais de charbon x 10, éclat nocturne x 5, onyx x 1. Panneau de droite → bois tendre x 51, algue x 31, algue rouge x 5, éclat de rêve x 13. Une fois que vous avez terminé l'habitat, vous devez placer un exemplaire de chaque bestiole (les 5 variantes des lapins) de la Prairie tranquille, en interagissant avec le deuxième présentoir.







La Grande exposition d'Olaf et ses différentes salles

La mise à jour « Whispers of the Wind », qui a été déployée le 8 avril 2026, a introduit plusieurs nouveautés sur. En plus du personnage Pocahontas, les joueurs et les joueuses peuvent débloquer un nouveau bâtiment, soit, qui est liée à Olaf et qui fait office de musée. Cependant, il se peut que vous ne sachiez pas comment faire ni quelle est son utilité.Ainsi, dans ce qui suit, nous vous expliquons, tout en vous expliquant son fonctionnement et les actions à entreprendre pour le compléter.Normalement, si vous avez déjà débloqué Olaf, vous devriez avoir automatiquement accès à. Comme dit précédemment, cette mission spécifique est en lien avec un tout nouveau bâtiment, qui fonctionne comme un musée. Mais, sans plus attendre, voiciUne fois que cela est fait, vous aurez donc. Évidemment, la quête d'Olaf ne s'arrête pas là et vous demande ainsi de remplir plusieurs objectifs, qui apparaîtront dans des missions secondaires.À chaque fois que vous terminerez les requêtes de ces deuxièmes présentoirs de la salle liée à la Prairie tranquille, vous obtiendrez un coffre rouge, contenant une récompense. Dès que cela est fait, vous aurez terminéCependant, sachez qu'une deuxième salle est actuellement disponible dans la. Celle-ci est centrée sur la Plage Enchantée. Or, il n'y a pas de réel changement dans le fonctionnement : il faut toujours rapporter des ressources et les placer sur les présentoirs pour compléter ladite salle.Soulignons, à ce sujet, que les développeurs de chez Gameloft ont prévu d'ajouter de nouvelles salles à, en lien avec les autres biomes de la Vallée, par le biais de prochaines mises à jour. Nous pouvons ainsi nous attendre à des salles dédiées à : la Forêt du Courage, les Terres Oubliées, le Bayou de la Confiance, les Hauteurs Glacées, le Plateau Ensoleillé. Il y a fort à parier que le fonctionnement pour compléter ces différentes collections sera le même. Reste donc à savoir quand celles-ci se rendront disponibles surRappelons, en guise de conclusion, queest disponible sur consoles PlayStation, Xbox, Nintendo Switch ainsi que sur PC et Mac.