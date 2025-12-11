Joie et Tristesse Disney Dreamlight Valley : Comment débloquer ces deux personnages ?

Nous vous indiquons, pas à pas, comment débloquer les personnages Joie et Tristesse, de Vice-Versa, sur Disney Dreamlight Valley.

Comment débloquer les personnages de Vice-Versa, Joie et Tristesse, sur Disney Dreamlight Valley ?

Terminer la quête « Sauvetage émotionnel » de Joie

Ramassez l'orbe de souvenir qui est tombée à vos pieds, lorsque vous avez ouvert le royaume.

Parlez à Merlin, qui est à côté de vous.

Vous devez à présent donner de la joie au souvenir en cuisinant un plat de votre choix.

Vous devez, ensuite, prendre une photo d'une Épine nocturne.

Le souvenir étant terminé, vous pouvez retourner devant la porte du royaume de Vice-Versa.

Insérez le souvenir dans la porte, puis entrez dans le royaume.

Discutez avec Joie, qui a besoin de votre aide pour réparer la console.

Explorez le royaume pour trouver les différents morceaux (4 au total). Vous les repérerez assez facilement dans la zone. Remarquons que les Curseurs de sécurité (l'un des quatre éléments) doivent être fabriqués via une station d'artisanat (onglet : items fonctionnels).

Placez ensuite ces divers morceaux dans la console et discutez avec Joie.

Suivez-la, puis parlez-lui.

À présent, vous devez aligner les vannes en interagissant avec les boutons rouges de contrôle de routage, près de Joie. Interagissez d'abord avec la console possédant un bouton rouge et vert, puis deux fois avec celle disposant d'un seul bouton vert.

Vous devez répéter l'opération sur les consoles, situées à l'opposé de vous. Interagissez d'abord avec la console possédant un bouton rouge et vert, puis celle avec un bouton bleu et vert.

Retournez parler à Joie, qui vous demande de trouver un casque d'ouvrier du Cortex et des gants d'ouvrier du Cortex. Les deux équipements sont dans les casiers (espace de stockage), situés sous la rampe menant à une plateforme supérieure (dernière image dans la galerie ci-dessous).

Utilisez finalement l'ascenseur, près de Joie.













Réaliser la quête « Mission Impossi-bleue » de Tristesse

Une fois que vous avez pris l'ascenseur, vous obtiendrez automatiquement la quête « Mission Impossi-bleue » de Tristesse.

Vous devez, dorénavant, chercher Tristesse dans la Mémoire à Long Terme. Pour cela, vous devez interagir avec les différentes consoles, dotées de boutons de couleur, qui se dressent sur votre chemin. À chaque fois, faites en sorte que les vannes/boutons soient alignés horizontalement pour débloquer le passage.

Une fois que vous avez trouvé Tristesse, vous devez rebrousser chemin pour dénicher 4 notes de musique. Ce n'est pas très compliqué : vous verrez à chaque fois des petites notes de musiques jaunes/dorées, lorsque vous serez prêts de l'élément (deuxième image ci-dessous). Encore une fois, il vous faudra interagir avec des consoles pour débloquer certains passages.

Dès que vous les avez, parlez à Tristesse.

Retournez à l'entrée de la Mémoire à Long Terme, parlez à Tristesse et placez les 4 souvenirs musicaux sur la table, près de vous.

Interagissez avec la table pour envoyer les souvenirs et prévenez Tristesse.

Retournez, finalement, au Quartier Général avec Tristesse.







Effectuer la quête « Rêvons un peu » de Joie

En retournant au Quartier Général, vous débloquerez automatiquement la quête « Rêvons un peu » de Joie.

Parlez à Joie, puis entrez dans l'espace de Rêves Productions.

Discutez, de nouveau, avec Joie.

Vous devez, maintenant, décorer la scène avec 3 meubles chics et bordés d'or. Pour cela, ouvrez le menu « Meubles » et prenez les meubles adéquats depuis la plateforme, située à droite de la scène. Le globe, la cheminée et l'arbre en pot fonctionnent.

Parlez à Joie pour l'avertir que vous avez terminé la tâche.

Portez, maintenant, 3 vêtements élégants de votre choix.

Discutez avec joie, puis interagissez avec le piano.

De retour au Quartier Général, parlez à Joie.

Retournez à Dreamlight Valley pour placer le Quartier cérébral à distance à l'emplacement de votre choix.

Débloquez-le en payant son coût de construction (10 000 pièces).

Accueillez Joie, qui vous demande à présent de rassembler divers matériaux pour le bâton lumineux : Topaze x 1. À collecter en minant sur des affleurements rocheux dans la zone Esplanade, Les Quais (DLC), La Cour (DLC), Reliure (DLC). Pomme x 1. À récupérer dans les zones : Esplanade, Prairie tranquille et Terres oubliées. Algues x 1. En pêchant. Penstemon tombant bleu x 1. À obtenir dans la zone Esplanade. Carotte x 1. À acheter ou à faire pousser. Onyx x 1. À collecter en minant.

Apportez, finalement, tous les matériaux colorés à Joie, qui vous remet le bâton.









Faire la quête « Son et Lumière ! » de Tristesse

Retournez au Quartier, dans le royaume de Vice-Versa, pour parler à Tristesse.

Reprenez l'ascenseur pour descendre dans la Mémoire à Long Terme et discutez avec Tristesse.

Vous devez, encore une fois, chercher 4 notes de musique. Pour cela, vous devrez briser les rochers violets sur votre passage à l'aide de votre pioche et interagir avec des consoles pour placer les vannes à l'horizontal.

Parlez à Tristesse, puis retournez à l'entrée pour placer les souvenirs musicaux dans le tube de rappel/la table.

Interagissez avec pour envoyer les souvenirs, et parlez-en à Tristesse.

Allez au studio de Rêves de Productions, dont l'entrée est au Quartier (vous devez reprendre l'ascenseur).

Une fois là-bas, discutez avec Tristesse, qui vous demande de décorer la scène avec 6 meubles de concert pop (à déplacer de la plateforme de Rêves Productions, située sur la droite, à la scène, via l'onglet « Meubles »).

Parlez à Tristesse, puis donnez-lui le Bâton lumineux Go Go luisant.

Montez, ensuite, sur la scène et interagissez avec le micro.

Retournez voir Tristesse, qui est désormais prête à rejoindre la Vallée.

Retournez à Dreamlight Valley et accueillez Tristesse dans la zone Esplanade.









Depuis la mise à jour « Sauvetage Émotionnel », déployée le 20 août 2025, les joueurs et les joueuses évoluant surpeuvent débloquer deux personnages issus du film d'animation, à savoir. Toutefois, il se peut que vous ne sachiez pas comment faire.C'est pourquoi nous vous expliquons, dans ce qui suit,Afin de, vous devez impérativement ouvrir la porte du royaume adéquat dans le Château des Rêves, qui est situé sur le dernier palier, et plus précisément sur la droite. Pour cela, vous devrez vous séparer de 11 000 Dreamlight.Dès que vous aurez payé le coût d'ouverture du royaume de Vice-Versa, vous obtiendrez la quête « Sauvetage émotionnel », dont voici la marche à suivre :Vous êtes, ainsi, parvenus à. Vous pouvez, à présent, effectuer leurs quêtes d'amitié et récupérer leurs récompenses. Rappelons, en guise de conclusion, queest disponible sur consoles PlayStation, Xbox, mais aussi sur PC, Mac et Nintendo Switch.