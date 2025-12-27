Éric Disney Dreamlight Valley : Comment débloquer ce personnage ?

Nous vous expliquons, pas à pas, comment débloquer le personnage Éric sur Disney Dreamlight Valley.

Comment débloquer Éric sur Disney Dreamlight Valley ?

Terminer la quête « Un marché avec Ursula » d'Ursula

Partez dans les Terres oubliées, et approchez-vous des ruines.

Récupérez le cristal noir sur le piédestal lumineux, puis apportez-le à Ursula.

Cette dernière vous demande, à présent, de collecter 3 autres cristaux dans la Vallée : Il y en a 1 dans le Bayou de la Confiance : allez vers la maison de Mère Gothel, et regardez près des escaliers en bois, plus précisément sur la droite pour trouver le cristal. Il y en a 1 dans le Plateau ensoleillé : dirigez-vous au sud est de la zone pour trouver le cristal au sol. Il y en a 1 dans les Hauteurs glacées : rendez-vous près de l'entrée de la grotte, dont les portes sont surmontées de runes bleues. Vous trouverez le cristal au sol, près de la rivière.

Retournez dans les Terres oubliées pour placer les cristaux noirs sur les piédestaux.

Ramassez le cristal magique qui apparaît sur le piédestal au centre.

Donnez le cristal magique/de pouvoir à Ursula.

Vous récupérerez ainsi l'item « Pauvre Éric en perdition ».









Réaliser la quête « Pauvre prince en perdition » d'Éric

Vous obtenez automatiquement la quête « Pauvre prince en perdition », une fois que vous avez terminé celle d'Ursula.

Allez voir Ariel pour lui donner l'objet.

Discutez avec Merlin pour avoir de l'aide.

Placez le Château du prince Éric à l'emplacement de votre choix dans votre Vallée, puis payez son coût de construction (10 000 pièces).

Entrez dans le Château du prince Éric pour y récupérer une flûte, posée sur une grande table (face à vous, quand vous êtes à l'entrée).

Rapportez la flûte à Ariel.

Accueillez Éric, puis parlez-lui.

Ce dernier vous demande de lui préparer trois plats (il vous donne les recettes) : Gaspacho : 1 concombre, 1 tomate, 1 oignon, 1 épice. Ragoût végétarien : 1 pomme de terre, 1 carotte et 1 oignon. Salade de fruits rouges : 1 framboise, 1 myrtille et 1 groseille.

Apportez les 3 plats à Éric.

Suivez-le pour assister à ses retrouvailles avec Ariel.

Discutez avec Éric pour terminer sa quête.







Sur, les joueurs et les joueuses ont l'opportunité de débloquer différents personnages issus de films d'animation de Disney, et ainsi les inviter à rejoindre leur Vallée en tant que résidents permanents. Parmi la liste, nous retrouvonsde La Petite Sirène. Cependant, il se peut que vous ne sachiez pas comment le rencontrer.Ainsi, dans ce qui suit, nous vous expliquons, en vous détaillant la marche à suivre.Avant tout, remarquons que pour, vous devez avoir plusieurs heures de jeu à votre actif. En effet, il est impératif d'avoir augmenté son niveau d'amitié avec Ursula et Ariel, et ce, jusqu'au niveau 10. Dès que c'est le cas, Ursula vous proposera une nouvelle quête, intitulée « Un marché avec Ursula ».Vous avez réussi à. Vous pouvez, à présent, faire ses quêtes d'amitié pour obtenir diverses récompenses. Rappelons, en guise de conclusion, queest disponible sur consoles PlayStation, Xbox ainsi que sur PC, Mac et Nintendo Switch.