Disney Dreamlight Valley : Un nouveau royaume bientôt accessible

C'est au cours du mois de janvier que le studio de développement Gameloft a partagé la feuille de route 2023 deet a, donc, donné des informations au sujet du contenu des futures mises à jour. En outre,, lors du Nintendo Direct du 8 février de cette année.Si les joueurs et les joueuses depeuvent d'ores et déjà se rendre dans le royaume de Toy Story, de Wall-E, de Vaiana et de la Reine des Neiges, ils pourront, prochainement, enEn effet, durant le Nintendo Direct, qui s'est déroulé le 8 février 2023,. D'après le trailer partagé pour l'occasion,et, très certainement, les inviter à devenir des résidents permanents de la Dreamlight Valley, après avoir accompli leur(s) quête(s). Notons que la mise à jour d'avril apportera, également, un nouveau « Star Path ».Rappelons, par ailleurs, que, dont des personnages et fonctionnalités, grâce à la troisième mise à jour majeure, qui est intitulée « Festival of Friendship ». La date de sortie de ce patch est connue.Pour rappel,est à retrouver, en accès anticipé, sur consoles PlayStation, Xbox ainsi que sur PC, Mac et Nintendo Switch. Si vous débutez sur le titre de Gameloft, sachez que nous avons préparé plusieurs guides , sur différents aspects du jeu (ressources, quêtes, recettes, etc.), qui pourraient vous aider.