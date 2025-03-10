Disney Dreamlight Valley : L'événement « Quelle Chance », comment y participer pour récupérer des récompenses ?

Nous vous expliquons comment compléter les objectifs liés à l'événement « Quelle Chance » de Disney Dreamlight Valley et, ainsi, récupérer diverses récompenses.
En ce début de mois de mars 2025, Disney Dreamlight Valley
a accueilli un nouvel événement temporaire : « Quelle chance » (« Lucky You » dans la langue de Shakespeare), qui est en lien avec la Saint-Patrick. Ainsi, pendant plusieurs jours, les joueurs et les joueuses évoluant sur le jeu de simulation de Gameloft peuvent récupérer des items exclusifs.
D'ailleurs, dans ce qui suit, nous vous expliquons comment participer et réaliser les objectifs liés à l'événement « Quelle Chance » sur Disney Dreamlight Valley, et ainsi obtenir des récompenses
.
L'événement « Quelle Chance » sur Disney Dreamlight Valley
Les dates de l'événement « Quelle Chance » sur Disney Dreamlight Valley
Remarquons, avant tout, que l'événement « Quelle Chance »
a lieu du 10 au 17 mars 2025 sur Disney Dreamlight Valley
. D'ailleurs, durant cette période, les joueurs et les joueuses peuvent récupérer des items spécifiques afin de glaner quelques récompenses, et ce, gratuitement. Comme vous l'aurez compris, il suffit de lancer le jeu pour participer à ce nouvel événement.
Les objectifs et récompenses de l'événement « Quelle Chance » de Disney Dreamlight Valley
Étant donné que l'événement « Quelle Chance » de Disney Dreamlight Valley
est lié à la fête de la Saint-Patrick, la communauté peut collecter des trèfles de deux sortes : des trèfles à trois feuilles et des trèfles à quatre feuilles
(rare). Ces objets sont à récupérer au sol et sont disséminés aux quatre coins de la Vallée.
D'après les informations dévoilées par Gameloft, dans un article sur le site officiel, les trèfles à trois feuilles apparaissent toutes les 5 minutes et ceux à quatre feuilles toutes les 90 minutes dans la Vallée. Les chances d'obtenir des trèfles à quatre feuilles augmenteront le 17 mars, soit le dernier jour de l'événement.
En récupérant des trèfles sur Disney Dreamlight Valley
, les joueurs et les joueuses recevront automatiquement la recette d'artisanat suivante : Chaudron « Pied de l'arc-en-ciel », un item qui peut être crafté à une station contre les ressources suivantes :
- Trèfle à quatre feuilles x 10
- Lingot de fer x 10
- Lingot d'or x 20
En complément, l'événement « Quelle Chance » de Disney Dreamlight Valley
introduit une quête secrète, qui est répertoriée dans l'onglet « Dreamlight », et plus précisément dans « Village ». Pour la terminer, vous devez ramasser ou bien fabriquer 7 trèfles à quatre feuilles (contre 10 trèfles à trois feuilles et 500 Dreamlight à une station d'artisanat) pour récupérer le vêtement suivant : Chemise porte-bonheur.
Rappelons, en guise de conclusion, que Disney Dreamlight Valley
est à retrouver sur consoles PlayStation, Xbox ainsi que sur Nintendo Switch, PC et Mac.
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