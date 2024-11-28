Disney Dreamlight Valley: The Storybook Vale : Toutes les gemmes, où et comment les obtenir ?

Nous vous indiquons où et comment trouver toutes les gemmes disponibles via le Passe d'extension/DLC The Storybook Vale de Disney Dreamlight Valley.

Toutes les gemmes de Disney Dreamlight Valley: The Storybook Vale, où et comment les récupérer ?

Nom de la gemme Comment l'obtenir ? Où la trouver ? Glace pure Utiliser votre pioche sur les affleurements rocheux Biome Comté des contes :

- Bois sauvages

- Chutes de la Théière

- Forteresse tombée

- Marais du Haricot magique Glace pure brillante Utiliser votre pioche sur les affleurements rocheux Biome Comté des contes :

- Bois sauvages

- Chutes de la Théière

- Forteresse tombée

- Marais du Haricot magique Magma Utiliser votre pioche sur les affleurements rocheux Biome Mythopie :

- Champs Élysées

- Plaines ardentes

- Ombre de la statue

- Mont Olympe Magma scintillant Utiliser votre pioche sur les affleurements rocheux Biome Mythopie :

- Champs Élysées

- Plaines ardentes

- Ombre de la statue

- Mont Olympe Opale Utiliser votre pioche sur les affleurements rocheux - Reliure Opale brillante Utiliser votre pioche sur les affleurements rocheux - Reliure Saphir étoile Utiliser votre pioche sur les affleurements rocheux Biome Comté des contes :

- Bois sauvages

- Chutes de la Théière

- Forteresse tombée

- Marais du Haricot magique Saphir étoile brillant Utiliser votre pioche sur les affleurements rocheux Biome Comté des contes :

- Bois sauvages

- Chutes de la Théière

- Forteresse tombée

- Marais du Haricot magique





Le prix de ventes des gemmes du DLC The Storybook Vale de Disney Dreamlight Valley

Glace pure Prix de vente → 300 pièces/unité.

Glace pure brillante Prix de vente → 1 200 pièces/unité.

Magma Prix de vente → 400 pièces/unité.

Magma scintillant Prix de vente → 1 600 pièces/unité.

Opale Prix de vente → 300 pièces/unité.

Opale brillante Prix de vente → 1 200 pièces/unité.

Saphir étoile Prix de vente → 450 pièces/unité.

Saphir étoile brillant Prix de vente → 1 800 pièces/ unité.



Le Passe d'extension/DLCdea introduit une toute nouvelle région, soit le Vallon des contes, où les joueurs et les joueuses peuvent récupérer de nombreuses ressources. Parmi elles, de nouvelles, qui peuvent être vendues ou nécessaires pour compléter certaines quêtes. Toutefois, il se peut que vous ne sachiez pas où les dénicher.C'est pourquoi nous vous expliquons, dans ce qui suit,Comme dit précédemment,sont à retrouver dans le Vallon des contes. Pour être plus précis, ces ressources sont disséminées aux quatre coins, et donc sous-zones, de cette nouvelle région.Au cours de votre aventure sur, vous en aurez probablement besoin pour accomplir des quêtes ou bien, tout simplement, pour renflouer votre sac de pièces. Afin de vous faire gagner du temps et faciliter vos recherches, voiciRemarquons qu'en utilisant votre pioche sur des affleurements rocheux disponibles dans le Vallon des contes, il y a des chances que vous obteniez des gemmes issues du jeu de base. Par exemple, nous avons obtenu de l'Onyx dans la Forteresse oubliée du biome Comté des contes. De plus, dans la plupart des cas, cette action vous permet de collecter du bois pétrifié, du charbon et/ou de la pierre.En complément, voici combien de pièces vous obtiendrez en vendantVous savez, à présent, tout ce qu'il y a à savoir concernant. Il ne vous reste plus qu'à aller les récupérer, si besoin.Rappelons, en guise de conclusion, queest disponible sur plusieurs plateformes de jeu, à savoir sur consoles PlayStation, Xbox, PC, Mac et Nintendo Switch.