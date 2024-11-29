Disney Dreamlight Valley: The Storybook Vale : Tous les matériaux d'artisanat, où et comment les obtenir ?

Clémence Usseglio Publié par Clémence Usseglio
le 29 novembre 2024 à 15h31
Nous vous expliquons où et comment obtenir tous les matériaux d'artisanat disponibles via le Passe d'extension/DLC The Storybook Vale de Disney Dreamlight Valley.
Disney Dreamlight Valley: The Storybook Vale : Tous les matériaux d'artisanat, où et comment les obtenir ?
Le Passe d'extension/DLC The Storybook Vale de Disney Dreamlight Valley a introduit une toute nouvelle région, soit le Vallon des contes, où les joueurs et les joueuses peuvent récupérer de nombreuses ressources. Parmi elles, de nouveaux matériaux d'artisanat, qui peuvent être nécessaires pour compléter certaines quêtes ou confectionner des items spécifiques. Toutefois, il se peut que vous ne sachiez pas où les dénicher.

Si tel est votre cas, sachez que nous vous indiquons où et comment obtenir tous les matériaux d'artisanat du Passe d'extension/DLC The Storybook Vale de Disney Dreamlight Valley.

Tous les matériaux d'artisanat de Disney Dreamlight Valley: The Storybook Vale, où et comment les récupérer ?

Comme vous l'aurez compris, tous les matériaux d'artisanat disponibles sur Disney Dreamlight Valley: The Storybook Vale sont à retrouver dans le Vallon des contes. Évidemment, ces ressources sont disséminées aux quatre coins des différents biomes du Vallon des contes. Celles-ci sont nécessaires pour certaines quêtes ou bien pour fabriquer des éléments particuliers, via une station d'artisanat.

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De ce fait, et afin de vous faire gagner du temps dans vos recherches, voici où et comment obtenir tous les matériaux d'artisanat de Disney Dreamlight Valley: The Storybook Vale :

Nom de la gemme Comment l'obtenir ? Où la trouver ?
Arme brisée Utiliser votre pelle pour creuser le sol Biome Mythopie :
- Champs Élysées
- Plaines ardentes
- Ombre de la statue
- Mont Olympe
Bois pétrifié Utiliser votre pioche sur les affleurements rocheux - Reliure
- Bibliothèque du Savoir
Biome Comté des contes :
- Bois sauvages
- Chutes de la Théière
- Forteresse tombée
- Marais du Haricot magique
Boue Utiliser votre pelle pour creuser le sol - Reliure
Biome Comté des contes :
- Bois sauvages
- Chutes de la Théière
- Forteresse tombée
- Marais du Haricot magique
Bulles féeriques Utiliser votre pelle pour creuser le sol Biome Comté des contes :
- Bois sauvages
- Chutes de la Théière
- Forteresse tombée
- Marais du Haricot magique
Dent de monstre marin Lancer la ligne de votre canne à pêche dans les espaces aquatiques Biome Comté des contes :
- Bois sauvages
- Chutes de la Théière
- Forteresse tombée
- Marais du Haricot magique
Gravier Utiliser votre pelle pour creuser le sol Biome Mythopie :
- Champs Élysées
- Plaines ardentes
- Ombre de la statue
- Mont Olympe
Jonc des tonneliers À récupérer au sol Biome Comté des contes :
- Bois sauvages
- Chutes de la Théière
- Forteresse tombée
- Marais du Haricot magique
Marbre Utiliser votre pioche sur les affleurements rocheux Biome Mythopie :
- Champs Élysées
- Plaines ardentes
- Ombre de la statue
- Mont Olympe
Mousse À récupérer au sol - Reliure
Biome Comté des contes :
- Bois sauvages
- Chutes de la Théière
- Forteresse tombée
- Marais du Haricot magique
Pomme de pin À récupérer au sol - Reliure
Posidonie Lancer la ligne de votre canne à pêche dans les espaces aquatiques
(en dehors des cercles)		 Biome Mythopie :
- Champs Élysées
- Plaines ardentes
- Ombre de la statue
- Mont Olympe
Roche volcanique Utiliser votre pelle pour creuser le sol Biome Mythopie :
- Champs Élysées
- Plaines ardentes
- Ombre de la statue
- Mont Olympe
Biome Comté des contes :
- Bois sauvages
- Chutes de la Théière
- Forteresse tombée
- Marais du Haricot magique

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Tous les matériaux d'artisanat de Disney Dreamlight Valley: The Storybook Vale peuvent, bien entendu, être vendus auprès de Dingo, soit à l'un de ses stands. Cependant, nous vous conseillons d'en garder, et ce, dans la quantité de votre choix, et de les stocker dans des coffres. Ces ressources pourraient vous être utiles par la suite, notamment pour des quêtes.

Rappelons, en guise de conclusion, que Disney Dreamlight Valley est à retrouver sur consoles PlayStation, Xbox, PC, Mac et Nintendo Switch.
Clémence Usseglio

Clémence Usseglio (Clémence)

Considérant les jeux vidéo comme un véritable Art, j'aime toujours découvrir de nouvelles productions vidéoludiques, indépendantes ou AA/AAA, afin d'analyser leur gameplay, leur patte graphique,...

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