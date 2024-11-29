Disney Dreamlight Valley: The Storybook Vale : Tous les matériaux d'artisanat, où et comment les obtenir ?

Disney Dreamlight Valley : MàJ Honeyglow Woods du 8 juillet 2026, patch notes et détails
Retrouvez le patch notes et les détails de la mise à jour Honeyglow Woods, déployée le 8 juillet 2026, de Disney Dreamlight Valley.
À lire également
Disney Dreamlight Valley: The Storybook Vale : Toutes les gemmes, où et comment les obtenir ?
|Nom de la gemme
|Comment l'obtenir ?
|Où la trouver ?
|Arme brisée
|Utiliser votre pelle pour creuser le sol
|Biome Mythopie :
- Champs Élysées
- Plaines ardentes
- Ombre de la statue
- Mont Olympe
|Bois pétrifié
|Utiliser votre pioche sur les affleurements rocheux
|- Reliure
- Bibliothèque du Savoir
Biome Comté des contes :
- Bois sauvages
- Chutes de la Théière
- Forteresse tombée
- Marais du Haricot magique
|Boue
|Utiliser votre pelle pour creuser le sol
|- Reliure
Biome Comté des contes :
- Bois sauvages
- Chutes de la Théière
- Forteresse tombée
- Marais du Haricot magique
|Bulles féeriques
|Utiliser votre pelle pour creuser le sol
|Biome Comté des contes :
- Bois sauvages
- Chutes de la Théière
- Forteresse tombée
- Marais du Haricot magique
|Dent de monstre marin
|Lancer la ligne de votre canne à pêche dans les espaces aquatiques
|Biome Comté des contes :
- Bois sauvages
- Chutes de la Théière
- Forteresse tombée
- Marais du Haricot magique
|Gravier
|Utiliser votre pelle pour creuser le sol
|Biome Mythopie :
- Champs Élysées
- Plaines ardentes
- Ombre de la statue
- Mont Olympe
|Jonc des tonneliers
|À récupérer au sol
|Biome Comté des contes :
- Bois sauvages
- Chutes de la Théière
- Forteresse tombée
- Marais du Haricot magique
|Marbre
|Utiliser votre pioche sur les affleurements rocheux
|Biome Mythopie :
- Champs Élysées
- Plaines ardentes
- Ombre de la statue
- Mont Olympe
|Mousse
|À récupérer au sol
|- Reliure
Biome Comté des contes :
- Bois sauvages
- Chutes de la Théière
- Forteresse tombée
- Marais du Haricot magique
|Pomme de pin
|À récupérer au sol
|- Reliure
|Posidonie
|Lancer la ligne de votre canne à pêche dans les espaces aquatiques
(en dehors des cercles)
|Biome Mythopie :
- Champs Élysées
- Plaines ardentes
- Ombre de la statue
- Mont Olympe
|Roche volcanique
|Utiliser votre pelle pour creuser le sol
|Biome Mythopie :
- Champs Élysées
- Plaines ardentes
- Ombre de la statue
- Mont Olympe
Biome Comté des contes :
- Bois sauvages
- Chutes de la Théière
- Forteresse tombée
- Marais du Haricot magique
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