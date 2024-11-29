Disney Dreamlight Valley: The Storybook Vale : Tous les matériaux d'artisanat, où et comment les obtenir ?

Nous vous expliquons où et comment obtenir tous les matériaux d'artisanat disponibles via le Passe d'extension/DLC The Storybook Vale de Disney Dreamlight Valley.

Tous les matériaux d'artisanat de Disney Dreamlight Valley: The Storybook Vale, où et comment les récupérer ?

Nom de la gemme Comment l'obtenir ? Où la trouver ? Arme brisée Utiliser votre pelle pour creuser le sol Biome Mythopie :

- Champs Élysées

- Plaines ardentes

- Ombre de la statue

- Mont Olympe Bois pétrifié Utiliser votre pioche sur les affleurements rocheux - Reliure

- Bibliothèque du Savoir

Biome Comté des contes :

- Bois sauvages

- Chutes de la Théière

- Forteresse tombée

- Marais du Haricot magique Boue Utiliser votre pelle pour creuser le sol - Reliure

Biome Comté des contes :

- Bois sauvages

- Chutes de la Théière

- Forteresse tombée

- Marais du Haricot magique Bulles féeriques Utiliser votre pelle pour creuser le sol Biome Comté des contes :

- Bois sauvages

- Chutes de la Théière

- Forteresse tombée

- Marais du Haricot magique Dent de monstre marin Lancer la ligne de votre canne à pêche dans les espaces aquatiques Biome Comté des contes :

- Bois sauvages

- Chutes de la Théière

- Forteresse tombée

- Marais du Haricot magique Gravier Utiliser votre pelle pour creuser le sol Biome Mythopie :

- Champs Élysées

- Plaines ardentes

- Ombre de la statue

- Mont Olympe Jonc des tonneliers À récupérer au sol Biome Comté des contes :

- Bois sauvages

- Chutes de la Théière

- Forteresse tombée

- Marais du Haricot magique Marbre Utiliser votre pioche sur les affleurements rocheux Biome Mythopie :

- Champs Élysées

- Plaines ardentes

- Ombre de la statue

- Mont Olympe Mousse À récupérer au sol - Reliure

Biome Comté des contes :

- Bois sauvages

- Chutes de la Théière

- Forteresse tombée

- Marais du Haricot magique Pomme de pin À récupérer au sol - Reliure Posidonie Lancer la ligne de votre canne à pêche dans les espaces aquatiques

(en dehors des cercles) Biome Mythopie :

- Champs Élysées

- Plaines ardentes

- Ombre de la statue

- Mont Olympe Roche volcanique Utiliser votre pelle pour creuser le sol Biome Mythopie :

- Champs Élysées

- Plaines ardentes

- Ombre de la statue

- Mont Olympe

Biome Comté des contes :

- Bois sauvages

- Chutes de la Théière

- Forteresse tombée

- Marais du Haricot magique









Le Passe d'extension/DLCdea introduit une toute nouvelle région, soit le Vallon des contes, où les joueurs et les joueuses peuvent récupérer de nombreuses ressources. Parmi elles, de, qui peuvent être nécessaires pour compléter certaines quêtes ou confectionner des items spécifiques. Toutefois, il se peut que vous ne sachiez pas où les dénicher.Si tel est votre cas, sachez que nous vous indiquonsComme vous l'aurez compris,sont à retrouver dans le Vallon des contes. Évidemment, ces ressources sont disséminées aux quatre coins des différents biomes du Vallon des contes. Celles-ci sont nécessaires pour certaines quêtes ou bien pour fabriquer des éléments particuliers, via une station d'artisanat.De ce fait, et afin de vous faire gagner du temps dans vos recherches, voicipeuvent, bien entendu, être vendus auprès de Dingo, soit à l'un de ses stands. Cependant, nous vous conseillons d'en garder, et ce, dans la quantité de votre choix, et de les stocker dans des coffres. Ces ressources pourraient vous être utiles par la suite, notamment pour des quêtes.Rappelons, en guise de conclusion, queest à retrouver sur consoles PlayStation, Xbox, PC, Mac et Nintendo Switch.