Disney Dreamlight Valley: The Storybook Vale : Magie de l'histoire, comment en obtenir ?

Clémence Usseglio Publié par Clémence Usseglio
le 21 novembre 2024 à 15h11
La Magie de l'histoire est une monnaie essentielle pour progresser dans le Passe d'extension/DLC The Storybook Vale de Disney Dreamlight Valley. Nous vous expliquons comment en obtenir.
Disney Dreamlight Valley: The Storybook Vale : Magie de l'histoire, comment en obtenir ?
Dans le Passe d'extension/DLC The Storybook Vale de Disney Dreamlight Valley, les joueurs et les joueuses doivent récupérer de la Magie de l'histoire, et ce, en grande quantité, afin de progresser et débloquer de nouvelles zones. Il s'agit d'une toute nouvelle monnaie, qui est utile tout au long de l'aventure dans le Vallon des contes. Dans ce qui suit, nous vous expliquons comment obtenir de la Magie de l'histoire sur Disney Dreamlight Valley: The Storybook Vale.

Comment obtenir de la Magie de l'histoire sur Disney Dreamlight Valley: The Storybook Vale ?

Comme dit précédemment, la Magie de l'histoire est une nouvelle monnaie, liée au Passe d'extension/DLC The Storybook Vale de Disney Dreamlight Valley. Toutefois, son fonctionnement n'est pas réellement nouveau puisqu'il est assez similaire à celui de la Brume (A Rift in Time) et de la Dreamlight (jeu de base). Au sens où, il convient d'effectuer des tâches bien précises pour obtenir de la Magie de l'histoire, qui permet, entre autres, de débloquer l'accès aux sous-zones du Vallon des contes.

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Il vous en faudra une bonne quantité à chaque fois, donc nous vous recommandons d'essayer d'en récupérer régulièrement, et ce, en vous concentrant sur les actions listées ci-dessous, qui vous permettront de collecter de la Magie de l'histoire plus ou moins facilement et rapidement : 
  • Terminer les missions Vallon des contes proposées :
    • Celles-ci sont affichées dans l'onglet « Dreamlight », et plus précisément tout en haut de la colonne sur la gauche.
      • Comme vous pourrez le constater, ces missions vous demandent d'effectuer des actions bien précises et un certain nombre de fois. Par exemple, nous en avons eu une exigeant de faire de l'extraction sur 4 affleurements rocheux ou encore réorganiser une histoire.
  • Réaliser les tâches du Vallon des contes indiquées :
    • Comme pour les missions Vallon des contes, c'est dans l'onglet « Dreamlight », soit tout en bas de la colonne, que vous pourrez prendre connaissance de vos tâches actuelles.
      • Dans la plupart des cas, ces tâches disposent de plusieurs paliers/niveaux, accordant à chaque fois de la Magie de l'histoire.
  • Accomplir des quêtes liées aux personnages :
    • Certaines quêtes données par les personnages donnent, en récompense, de la Magie de l'histoire. 
      • C'est le cas, par exemple, de la quête « La journée enchantée de Belle » de La Bête.
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Remarquons que vous pouvez, à tout moment, vous rendre dans l'onglet « Dreamlight », en ouvrant le menu principal une fois en jeu, pour savoir combien de Magie de l'histoire vous possédez.

Disney Dreamlight Valley est à retrouver sur consoles PlayStation, Xbox ainsi que sur Nintendo Switch, PC et Mac. Le jeu de simulation de Gameloft figure dans le Game Pass. Le Passe d'extension/DLC The Storybook Vale est payant.
Clémence Usseglio

Clémence Usseglio (Clémence)

Considérant les jeux vidéo comme un véritable Art, j'aime toujours découvrir de nouvelles productions vidéoludiques, indépendantes ou AA/AAA, afin d'analyser leur gameplay, leur patte graphique,...

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