Disney Dreamlight Valley: The Storybook Vale : Flynn Rider, comment débloquer ce personnage ?

Nous vous indiquons, pas à pas, comment débloquer le personnage Flynn Rider sur Disney Dreamlight Valley: The Storybook Vale.

Comment débloquer Flynn Rider sur Disney Dreamlight Valley: The Storybook Vale ?

Terminer la quête « Le Loup des Bois » pour débloquer Flynn Rider sur Disney Dreamlight Valley: The Storybook Vale

Une fois que vous êtes dans la zone Bois sauvages, allez au sud-ouest.

Vous verrez, au bout d'un chemin descendant, une structure ainsi qu'un mécanisme (deuxième image ci-dessous).

Allez parler à la Codicole au sujet du portail mystérieux que vous venez de découvrir.

Vous apprenez, dès lors, qu'il s'agit d'une Épreuve, créée par Maléfique.

Parlez à Merida afin qu'elle vous accompagne.

Dirigez-vous, ensuite, vers la structure/le portail et discutez avec Merida.

Suivez ledit personnage et parlez-lui.

Le mécanisme d'ouverture est cassé. Vous devez trouver la roue manquante, qui est placée derrière la structure, et plus précisément dans un buisson violet (troisième image ci-dessous).

Placez la roue dans le mécanisme et utilisez votre filet royal pour l'activer (mouvement horizontal).

Vous obtiendrez, à ce moment-là, la quête « Un agneau déguisé en loup ».







Accomplir la quête « Un agneau déguisé en loup » sur Disney Dreamlight Valley: The Storybook Vale

Entrez dans le portail afin de débuter la première Épreuve de conte de fées.

Avancez tout droit et interagissez, ensuite, avec la mystérieuse porte qui gronde.

Vous devez prouver que le Loup des bois n'est pas un loup, en réalité. Pour cela, vous devez trouver trois preuves.

Utilisez votre filet royal sur le mécanisme à gauche de la porte qui gronde. Cela ouvrira une porte, un peu plus à gauche.

Avancez pour découvrir une nouvelle pièce. Sur les murs, vous pouvez voir des symboles ainsi que des chiffres.

Vous devez les indiquer sur le mécanisme, et ce, dans le bon ordre : 1 - Loup 2 - Tour 3 - Dragon 4 - Rosace/Fleur

Une fois que cela est fait, vous obtiendrez des pieds de loup (« Wolfish Slippers ») et vous aurez trouvé la preuve liée à l'objectif « Comme il a de grands pieds ».

Retournez dans la pièce centrale pour poursuivre la quête.







Depuis la pièce centrale, activer le mécanisme à droite de la mystérieuse porte qui gronde pour ouvrir celle en contrebas.

Vous devez, à présent, confectionner du musc lupin parfait.

Pour cela, prenez la fourrure de loup, l'huile et la fragrance de conifère forestier, sur les tables non loin de vous.

Interagissez avec le grill et mettez les trois ingrédients avant de commencer à cuisinier (recette sur la troisième image ci-dessous).

Vous récupérerez, alors, de l'Eau de loup. Ce qui termine « Comme il sent le loup ».

Faites demi-tour et dirigez-vous vers la pièce centrale.







Intéressez-vous à la porte munie d'un symbole de chauve-souris.

Utilisez votre pelle sur la dalle à vos pieds jusqu'à faire apparaître l'icône représentant une tour. Vous pourrez avancer.

Dans cette nouvelle pièce, vous devez placer des objets aux bons emplacements, via le menu/mode Édition/Construction. Voici la solution (deuxième image ci-dessous) : Première zone : « Place quelque chose qui sera facilement emporté » → Botte de foin. Deuxième zone : « Place quelque chose d'un peu plus résistant » → Bois. Troisième zone : « Place quelque chose que jamais un loup ne pourra renverser » → Briques.

Récupérez, ensuite, le phonographe à l'arrière. Ce qui met fin à la quête « Non, par tous les poils de mon menton » et remplit l'objectif « Comme son hurlement est féroce ».





Allez dans la salle centrale et apportez tous les éléments à la mystérieuse porte.

Vous découvrez que le loup n'est ni plus ni moins que Flynn Rider.

Après une courte discussion avec lui, interagissez avec la source de corruption dans la pièce derrière Flynn.

De retour dans le Vallon des contes, il ne vous reste plus qu'à placer la maison de Flynn à l'endroit de votre choix (coût de construction : 10 000 pièces).

Accueillez Flynn.

Le DLC/Passe d'extensiondu jeu de simulation de Gameloft,, regorge de nouveaux contenus. Les joueurs et les joueuses peuvent ainsi rencontrer et débloquer de nouveaux personnages, dont(du film d'animation Raiponce). Or, pour cela, il faut, très souvent, terminer quelques objectifs. D'ailleurs, dans ce qui suit, nous vous expliquonsAfin de, vous devez tout d'abord terminer les premières quêtes principales dudit contenu additionnel. De plus, vous devez impérativement débloquer la zone nommée « Bois sauvages » dans le Vallon des contes (ce qui coûte de la magie d'histoire - la nouvelle monnaie du DLC). Dès que cela est le cas, vous obtiendrez la quête « Le Loup des bois », qui est liée à Merida et surtout àAinsi, dans ce qui suit, nous vous indiquons, étape par étape, comment terminer la quête « Le Loup des Bois » de, qui permet deVous avez, ainsi, terminé la quête « L'agneau déguisé en loup » et