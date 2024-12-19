Disney Dreamlight Valley: The Storybook Vale : Cristal de sel, comment en obtenir ?

Si vous êtes à la recherche d'un cristal de sel ou plusieurs sur Disney Dreamlight Valley, et plus précisément son DLC The Storybook Vale, sachez que nous vous expliquons comment obtenir cette ressource.

Où et comment trouver du cristal de sel sur Disney Dreamlight Valley: The Storybook Vale ?





Le Passe d'extension/DLCdea introduit une pléthore de nouveautés, dont de nouvelles ressources. Ainsi, dans le Vallon des contes, les joueurs et les joueuses peuvent collecter de nouvelles épices et herbes, comme, qui a une certaine utilité.Afin de vous aider dans vos recherches et vous faire gagner du temps, sachez que nous vous indiquons, dans ce qui suit,Comme vous l'aurez compris, pour, il est nécessaire d'avoir acheté le Passe d'extension/DLC The Storybook Vale. Ce contenu additionnel ajoute le Vallon des contes, soit la région où vous pourrez collecter du. Si tel est le cas, vous pouvez, dès lors, vous mettre à la recherche den'est pas difficile, en réalité. Toutefois, pour cela, vous devez impérativement avoir accès à la zone « Comté des contes » du Vallon des contes. Ce qui exige d'en avoir débloqué l'accès, au préalable. En effet, dans le Comté des contes, et plus précisément dans les sous-zones Bois sauvages, Chutes de la Théière, Forteresse tombée et Marais du Haricot magique, vous pourrez récolter duAllez donc à l'un de ces endroits, et lancez la ligne de votre canne à pêche dans les espaces aquatiques (en dehors des cercles apparaissant à la surface). Vous devriez, normalement,. En fonction de la quantité désirée, vous devrez répéter cette opération plusieurs fois.Comme la plupart des ressources, vous pouvez vendreà un stand de Dingo. Cela vous permettra, notamment, de récupérer 20 pièces étoiles par unité. Néanmoins, nous vous recommandons de stocker plusieurs exemplaires de cette ressource, qui vous sera très certainement utile pour des quêtes ou bien pour confectionner des plats.Pour conclure, rappelons queest disponible sur consoles PlayStation, Xbox ainsi que sur PC, Mac et Nintendo Switch. Le Passe d'extension/DLC The Storybook Vale est payant.