Disney Dreamlight Valley: The Storybook Vale : Comment accéder au Vallon des contes et débloquer le filet royal ?

Nous vous expliquons, étape par étape, comment accéder au Vallon des contes, la zone du DLC The Storybook Vale, et comment débloquer le Filet royal sur Disney Dreamlight Valley.

Atteindre le Vallon des contes et débloquer le filet royal sur Disney Dreamlight Valley: The Storybook Vale

Prérequis pour rejoindre le Vallon des contes sur Disney Dreamlight Valley: The Storybook Vale

Le Château des Rêves (Merlin)

L'amitié avant tout (Merlin)

Par ici la monnaie (Picsou)

Grande réouverture de Picsou (Picsou)

Excursion de pêche (Dingo)

Rejoindre le Vallon des contes sur Disney Dreamlight Valley: The Storybook Vale





Débloquer le filet royal sur Disney Dreamlight Valley: The Storybook Vale





de, qui est disponible depuis le 20 novembre 2024, a introduit une toute nouvelle zone à explorer, soit. Accéder à cette nouvelle région n'est, en réalité, pas très difficile. Cependant, il se peut que vous ne sachiez pas comment faire. C'est pourquoi nous vous indiquonsAvant tout, remarquons que pour, vous devez absolument respecter quelques prérequis. Pour être plus précis, cette nouvelle zone, liée au, n'est accessible qu'après avoir terminé les quêtes d'histoire suivantes :Si tel est le cas, interagissez avec votre boîte aux lettres pour récupérer un nouveau courrier. En le lisant, vous obtiendrez la quête « Bienvenue au Vallon des contes ». Pour vous, vous devez aller dans le Château des rêves, et plus précisément au Port de la poussière d'étoiles (deuxième palier, sur la gauche - première image ci-dessous).Entrez dans le Port de la poussière d'étoiles et embarquez dans l'engin volant magique. Après une courte cinématique, vous serez arrivés au, la zone du. Dès lors, retirez les Barbouilles au sol (équivalent des épines nocturnes, sur le jeu de base) et parlez à Merida pour faire avancer la quête « Bienvenue au Vallon des contes ».Après une brève discussion avec Merida, celle-ci vous invite à la suivre jusqu'à la bibliothèque. Parlez, ensuite, avec La Codicole, soit le livre derrière Merida, qui mentionne. Néanmoins, ce nouvel outil est caché dans la pièce.Pour le trouver, récupérez tout d'abord la potion pour pioche dans le sac, situé près de la tente, et utilisez-la depuis votre inventaire. Vous pouvez à présent briser les amas de bois pétrifiés, qui entourent deux piliers. Interagissez avec afin de faire pivoter les cercles du disque central, et ce, jusqu'à obtenir une image nette de la Princesse Aurore (image ci-dessous).Vous apercevrez, alors, un item devant vous. Approchez-vous de la structure au centre pour. Merida vous demande, ensuite, d'attraper les 4 anigamis (« snippets » dans la langue de Shakespeare), qui virevoltent dans la salle. Vous devez répéter cette opération dans les pièces adjacentes, qui peuvent être ouvertes en utilisant le filet royal (mouvement horizontal et mouvement vertical) sur les mécanismes, situés près des portes. Capturez les 6 anigamis puis retournez voir Merida.Pour finir, vous devez interagir avec le livre afin de remettre dans l'ordre les pages du premier conte. Cela n'est pas très difficile, rassurez-vous. Néanmoins, si vous n'y parvenez pas, sachez que nous vous partageons la solution dans l'image ci-dessous.Maintenant que vous avez achevé le premier conte, il ne vous reste plus qu'à parler à Mérida pour terminer la quête « Bienvenue au Vallon des contes ». Vous êtes à présent libres d'explorer, et ces multiples sous-régions, mais aussi d'accomplir les différentes quêtes proposées sur