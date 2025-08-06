Disney Dreamlight Valley tease le contenu de sa prochaine mise à jour avec des émojis

Justine Manchuelle Publié par Justine Manchuelle
le 06 août 2025 à 12h33
Pour patienter jusqu'à l'arrivée de la nouvelle mise à jour estivale gratuite, Disney Dreamlight Valley fait jouer sa communauté avec une devinette en émojis. Mais que peuvent bien cacher ces petits symboles ?
Disney Dreamlight Valley tease le contenu de sa prochaine mise à jour avec des émojis
Quelque chose se prépare dans le monde enchanté de Disney Dreamlight Valley. La simulation de vie colorée va recevoir une nouvelle mise à jour dans le courant de l'été, même si son contenu ou son thème n'ont pas encore été dévoilés. Cependant, Gameloft veut faire patienter les joueurs avec de petits indices. Le dernier en date a été partagé sur le compte X/Twitter du jeu le 5 août 2025. 

Six émojis pour donner des indices sur le contenu du prochain passe saisonnier de Disney Dreamlight Valley

L'indice prend la forme de 3 duos d'émojis pour le moins énigmatiques. Le premier réunit une guitare et des notes de musique. Le second duo mystère est constitué d'une paire de lunettes de soleil et d'une tête de renard. Enfin, la troisième paire d'émojis partagée combine un soleil et une glace. Si ces symboles peuvent dérouter, ils sont bien connus des habitués du titre. Régulièrement, des messages de ce genre sont publiés et donnent des indices sur la Voie des étoiles.


Le passe saisonnier accompagnant chaque nouvelle mise à jour est ainsi « révélé » via ces indices. Ces émojis sont liés soit au thème du passe, soit au contenu des objets. Pour certains, le thème semble tout trouvé via le dernier duo d'émojis : l'été. Cependant, les inconditionnels des films Disney et Pixar se posent quelques questions quant aux deux autres duos. Certains voient dans la première paire un lien avec le film Coco car Miguel joue de la guitare. Tandis que le deuxième duo pourrait faire penser au personnage de Nick Wilde dans Zootopie

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Si ces éléments sont encore très mystérieux, ils peuvent déjà donner envie aux résidents de la vallée de compléter les missions de la Voie des étoiles. D'autant qu'il y a de grandes chances qu'il soit lancé en même temps que la mise à jour estivale.

L'univers de Vice Versa à l'honneur dans la nouvelle mise à jour estivale du titre 

La date de lancement de cette mise à jour n'est pas connue. Mais dans l'une des précédentes feuilles de route de Disney Dreamlight Valley, il a été révélé que le monde de Vice Versa allait avoir droit à son contenu en jeu.

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De nouveaux indices partagés sur X/Twitter suggèrent que Joie et Tristesse arriveraient dans la vallée ainsi que de nouveaux objets pour personnaliser votre maison. Mais les trois autres émotions du premier film vont-elles également être de la partie ? Il faut encore patienter un peu avant de le découvrir.
Justine Manchuelle

Justine Manchuelle (Justine)

Niveau 35 Classe : Aléatoire (même le MJ a des doutes) Équipement : Un clavier, de la passion, une gourde et des crêpes Objectif : Vivre le meilleur des RPG (Rédiger et Partager avec GAMEWAVE)

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