Disney Dreamlight Valley : Sally, comment débloquer ce personnage ?

Clémence Usseglio Publié par Clémence Usseglio
le 05 décembre 2024 à 11h32
Nous vous expliquons, étape par étape, comment débloquer Sally sur Disney Dreamlight Valley.
Disney Dreamlight Valley : Sally, comment débloquer ce personnage ?
La mise à jour « Sew Delightful »/« Charmante sous toutes les coutures », déployée le 4 décembre 2024, a introduit un tout nouveau personnage sur Disney Dreamlight Valley, soit Sally (du film L'Étrange Noël de Monsieur Jack). Comme toujours, avant de pouvoir la rencontrer, il convient d'accomplir une quête bien spécifique.

D'ailleurs, ci-dessous, nous vous indiquons comment débloquer Sally sur Disney Dreamlight Valley, étape par étape.

Comment débloquer Sally sur Disney Dreamlight Valley ? 

Pour débloquer Sally sur Disney Dreamlight Valley, vous devez tout d'abord ouvrir votre boîte aux lettres. Vous devriez y voir un message de la part de Jack, qui vous invite à vous rendre dans la maison d'Anna. Allez-y pour obtenir la quête « Le pont tissé », dont les étapes sont les suivantes : 
  • Une fois dans la maison d'Anna, vous devez : 
    • Retirer 3 toiles d'araignée.
    • Ramasser 6 toiles d'araignée.
    • Parler à Kristoff (facultatif).
  • Retournez, ensuite, parler à Jack à propos des invasions d'araignées.
  • Donnez-lui les toiles d'araignées.
  • Vous devez retirer les toiles dans d'autres maisons :
    • 3 dans la maison de Mirabel.
    • 5 dans la maison de Vanellope.
    • 3 dans la maison de Rémy.
    • 22, au total, dans toutes les maisons des villageois.
  • Apportez l'ensemble à Jack.
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  • Vous devez, à présent, fabriquer une potion de dynamisation des arachnides, qui nécessite les ingrédients suivants : 
    • Fiole vide x 1
      • À fabriquer via une station d'artisanat, contre du verre (3).
    • Tarte aux myrtilles x 1
      • Recette : Myrtille, Blé et Beurre
    • Campanule rouge x 4
      • À ramasser dans la Forêt du courage.
    • Éclat nocturne x 4
      • À déterrer.
    • Coton x 6
      • Les graines peuvent être achetées au stand de Dingo du Plateau ensoleillé (42 pièces étoiles/unité). 
    • Champignon x 8
      • À collecter dans la Prairie tranquille, Bayou de la confiance ou bien Plateau Ensoleillé.
  • Dès que vous avez tous ces ingrédients, allez à une station d'artisanat pour créer la potion de dynamisation des arachnides.
    • Dans l'onglet « Potion et enchantement ».
  • Rendez-vous, désormais, dans la maison de Jack.
  • Discutez avec Jack pour lui remettre la potion.
  • Interagissez avec le chaudron pour y placer la potion de dynamisation des arachnides.
  • Sally vous attend, dorénavant, à l'Esplanade.
  • Parlez, pour finir, à Sally et écoutez ses retrouvailles avec Jack.
  • Discutez avec Jack pour terminer la quête « Le pont tissé ».
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Vous avez, ainsi, débloqué Sally sur Disney Dreamlight Valley. Vous pouvez, désormais, accomplir ses quêtes d'amitié et récupérer ses récompenses.

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Clémence Usseglio (Clémence)

Considérant les jeux vidéo comme un véritable Art, j'aime toujours découvrir de nouvelles productions vidéoludiques, indépendantes ou AA/AAA, afin d'analyser leur gameplay, leur patte graphique,...

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