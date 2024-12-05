Disney Dreamlight Valley : Sally, comment débloquer ce personnage ?

Nous vous expliquons, étape par étape, comment débloquer Sally sur Disney Dreamlight Valley.
La mise à jour « Sew Delightful »/« Charmante sous toutes les coutures », déployée le 4 décembre 2024, a introduit un tout nouveau personnage sur Disney Dreamlight Valley
, soit Sally
(du film L'Étrange Noël de Monsieur Jack). Comme toujours, avant de pouvoir la rencontrer, il convient d'accomplir une quête bien spécifique.
D'ailleurs, ci-dessous, nous vous indiquons comment débloquer Sally sur Disney Dreamlight Valley
, étape par étape.
Comment débloquer Sally sur Disney Dreamlight Valley ?
Pour débloquer Sally sur Disney Dreamlight Valley
, vous devez tout d'abord ouvrir votre boîte aux lettres. Vous devriez y voir un message de la part de Jack, qui vous invite à vous rendre dans la maison d'Anna. Allez-y pour obtenir la quête « Le pont tissé », dont les étapes sont les suivantes :
- Une fois dans la maison d'Anna, vous devez :
- Retirer 3 toiles d'araignée.
- Ramasser 6 toiles d'araignée.
- Parler à Kristoff (facultatif).
- Retournez, ensuite, parler à Jack à propos des invasions d'araignées.
- Donnez-lui les toiles d'araignées.
- Vous devez retirer les toiles dans d'autres maisons :
- 3 dans la maison de Mirabel.
- 5 dans la maison de Vanellope.
- 3 dans la maison de Rémy.
- 22, au total, dans toutes les maisons des villageois.
- Apportez l'ensemble à Jack.
- Vous devez, à présent, fabriquer une potion de dynamisation des arachnides, qui nécessite les ingrédients suivants :
- Fiole vide x 1
- À fabriquer via une station d'artisanat, contre du verre (3).
- Tarte aux myrtilles x 1
- Recette : Myrtille, Blé et Beurre
- Campanule rouge x 4
- À ramasser dans la Forêt du courage.
- Éclat nocturne x 4
- Coton x 6
- Les graines peuvent être achetées au stand de Dingo du Plateau ensoleillé (42 pièces étoiles/unité).
- Champignon x 8
- À collecter dans la Prairie tranquille, Bayou de la confiance ou bien Plateau Ensoleillé.
- Dès que vous avez tous ces ingrédients, allez à une station d'artisanat pour créer la potion de dynamisation des arachnides.
- Dans l'onglet « Potion et enchantement ».
- Rendez-vous, désormais, dans la maison de Jack.
- Discutez avec Jack pour lui remettre la potion.
- Interagissez avec le chaudron pour y placer la potion de dynamisation des arachnides.
- Sally vous attend, dorénavant, à l'Esplanade.
- Parlez, pour finir, à Sally et écoutez ses retrouvailles avec Jack.
- Discutez avec Jack pour terminer la quête « Le pont tissé ».
Vous avez, ainsi, débloqué Sally sur Disney Dreamlight Valley
. Vous pouvez, désormais, accomplir ses quêtes d'amitié et récupérer ses récompenses.
Rappelons, en guise de conclusion, que Disney Dreamlight Valley
est à retrouver sur consoles PlayStation, Xbox, PC, Mac et Nintendo Switch.
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