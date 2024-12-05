Disney Dreamlight Valley : Sally, comment débloquer ce personnage ?

Nous vous expliquons, étape par étape, comment débloquer Sally sur Disney Dreamlight Valley.

Comment débloquer Sally sur Disney Dreamlight Valley ?

Une fois dans la maison d'Anna, vous devez : Retirer 3 toiles d'araignée. Ramasser 6 toiles d'araignée. Parler à Kristoff (facultatif).

Retournez, ensuite, parler à Jack à propos des invasions d'araignées.

Donnez-lui les toiles d'araignées.

Vous devez retirer les toiles dans d'autres maisons : 3 dans la maison de Mirabel. 5 dans la maison de Vanellope. 3 dans la maison de Rémy. 22, au total, dans toutes les maisons des villageois.

Apportez l'ensemble à Jack.







Vous devez, à présent, fabriquer une potion de dynamisation des arachnides, qui nécessite les ingrédients suivants : Fiole vide x 1 À fabriquer via une station d'artisanat, contre du verre (3). Tarte aux myrtilles x 1 Recette : Myrtille, Blé et Beurre Campanule rouge x 4 À ramasser dans la Forêt du courage. Éclat nocturne x 4 À déterrer. Coton x 6 Les graines peuvent être achetées au stand de Dingo du Plateau ensoleillé (42 pièces étoiles/unité). Champignon x 8 À collecter dans la Prairie tranquille, Bayou de la confiance ou bien Plateau Ensoleillé.

Dès que vous avez tous ces ingrédients, allez à une station d'artisanat pour créer la potion de dynamisation des arachnides. Dans l'onglet « Potion et enchantement ».

Rendez-vous, désormais, dans la maison de Jack.

Discutez avec Jack pour lui remettre la potion.

Interagissez avec le chaudron pour y placer la potion de dynamisation des arachnides.

Sally vous attend, dorénavant, à l'Esplanade.

Parlez, pour finir, à Sally et écoutez ses retrouvailles avec Jack.

Discutez avec Jack pour terminer la quête « Le pont tissé ».





La mise à jour « Sew Delightful »/« Charmante sous toutes les coutures », déployée le 4 décembre 2024, a introduit un tout nouveau personnage sur, soit(du film L'Étrange Noël de Monsieur Jack). Comme toujours, avant de pouvoir la rencontrer, il convient d'accomplir une quête bien spécifique.D'ailleurs, ci-dessous, nous vous indiquons, étape par étape.Pour, vous devez tout d'abord ouvrir votre boîte aux lettres. Vous devriez y voir un message de la part de Jack, qui vous invite à vous rendre dans la maison d'Anna. Allez-y pour obtenir la quête « Le pont tissé », dont les étapes sont les suivantes :Vous avez, ainsi,. Vous pouvez, désormais, accomplir ses quêtes d'amitié et récupérer ses récompenses.Rappelons, en guise de conclusion, queest à retrouver sur consoles PlayStation, Xbox, PC, Mac et Nintendo Switch.