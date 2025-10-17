Disney Dreamlight Valley révèle le contenu à venir en 2026, ça va être incroyable

Gameloft a partagé des informations concernant les nouveautés débarquant en 2026 sur Disney Dreamlight Valley.

Une nouvelle roadmap chargée pour Disney Dreamlight Valley

Une mise à jour et une extension débarquent bientôt sur Disney Dreamlight Valley

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Comme vous le savez probablement déjà,reçoit très régulièrement de nouveaux contenus, apportés par des mises à jour gratuites ou bien via des extensions payantes. D'ailleurs, le studio de développementEffectivement, lors du showcase du 15 octobre 2025,. Celle-ci donne quelques indices concernant les mises à jour à venir sur le jeu de simulation, et notamment sur leur thématique. Autant dire que cela va grandement plaire à la communauté.Ainsi,. Plusieurs mois plus tard, soit. Ces trois mises à jour de 2026 raviront certainement les fans. Toutefois, à l'heure actuelle, Gameloft n'a pas indiqué de date de sortie précise. Mais, nous vous tiendrons, bien évidemment, informés dès que cela sera le cas.En attendant 2026, la communauté deaura de quoi faire, notamment avec l'extension Whishblossom Ranch et l'arrivée de Cendrillon.Au cours du mois de novembre 2025, les joueurs et les joueuses depourront partir pour une nouvelle aventure, placée sous le signe des chevaux, avec l'extension Wishblossom Ranch. Ce contenu additionnel payant ajoutera de nouveaux personnages, comme Blanche-Neige et Clochette, et bien d'autres nouveautés, que nous vous détaillons dans un article dédié.Autrement, sachez queaccueillera la mise à jour « Le bal de l'hiver » le 10 décembre prochain. Ce nouveau patch majeur et gratuit mettra Cendrillon à l'honneur. Nul doute que Gameloft révèlera de plus amples informations à ce sujet dans les semaines à venir.En guise de conclusion, rappelons queest à retrouver sur plusieurs plateformes de jeu, à savoir sur consoles PlayStation, Xbox ainsi que sur PC, Mac et Nintendo Switch.