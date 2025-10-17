Disney Dreamlight Valley révèle le contenu à venir en 2026, ça va être incroyable

Gameloft a partagé des informations concernant les nouveautés débarquant en 2026 sur Disney Dreamlight Valley.
Comme vous le savez probablement déjà, Disney Dreamlight Valley
reçoit très régulièrement de nouveaux contenus, apportés par des mises à jour gratuites ou bien via des extensions payantes. D'ailleurs, le studio de développement Gameloft a dévoilé des informations à propos des nouveautés prévues pour 2026 sur Disney Dreamlight Valley, par le biais d'une nouvelle feuille de route
.
Une nouvelle roadmap chargée pour Disney Dreamlight Valley
Effectivement, lors du showcase du 15 octobre 2025, Gameloft a partagé une nouvelle roadmap, concernant l'année 2026, pour Disney Dreamlight Valley
. Celle-ci donne quelques indices concernant les mises à jour à venir sur le jeu de simulation, et notamment sur leur thématique. Autant dire que cela va grandement plaire à la communauté.
Ainsi, au début de l'année 2026, Gameloft a prévu de déployer une mise à jour autour de La Belle et le Clochard sur Disney Dreamlight Valley
. Plusieurs mois plus tard, soit au cours du printemps 2026, les joueurs et les joueuses pourront découvrir du contenu lié à Pocahontas
. L'été prochain sera, quant à lui, marqué par l'arrivée d'un patch autour d'Hercule
. Ces trois mises à jour de 2026 raviront certainement les fans. Toutefois, à l'heure actuelle, Gameloft n'a pas indiqué de date de sortie précise. Mais, nous vous tiendrons, bien évidemment, informés dès que cela sera le cas.
En attendant 2026, la communauté de Disney Dreamlight Valley
aura de quoi faire, notamment avec l'extension Whishblossom Ranch et l'arrivée de Cendrillon.
Une mise à jour et une extension débarquent bientôt sur Disney Dreamlight Valley
Au cours du mois de novembre 2025, les joueurs et les joueuses de Disney Dreamlight Valley
pourront partir pour une nouvelle aventure, placée sous le signe des chevaux, avec l'extension Wishblossom Ranch. Ce contenu additionnel payant ajoutera de nouveaux personnages, comme Blanche-Neige et Clochette, et bien d'autres nouveautés, que nous vous détaillons dans un article dédié.
Autrement, sachez que Disney Dreamlight Valley
accueillera la mise à jour « Le bal de l'hiver » le 10 décembre prochain. Ce nouveau patch majeur et gratuit mettra Cendrillon à l'honneur. Nul doute que Gameloft révèlera de plus amples informations à ce sujet dans les semaines à venir.
En guise de conclusion, rappelons que Disney Dreamlight Valley
est à retrouver sur plusieurs plateformes de jeu, à savoir sur consoles PlayStation, Xbox ainsi que sur PC, Mac et Nintendo Switch.
commentaires (3)
Dommage le jeu est buggé sur la vallée des comtes. Vu le prix des extensions, je n'achèterai pas celles qui me manquent.
Hâte de voir le contenu de la mise à jour autour de La Belle et le Clochard!
Oh Pocahontas c'est trop bien !! Depuis le temps que je l'attendais cette mise a jour