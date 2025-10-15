Disney Dreamlight Valley révèle la date de sortie de l'extension Wishblossom Ranch, ça arrive vite

Clémence Usseglio Publié par Clémence Usseglio
modifié le 16 octobre 2025 à 11h30
Gameloft a, très récemment, annoncé la date de sortie de l'extension Wishblossom Ranch de Disney Dreamlight Valley, tout en présentant son contenu.
Disney Dreamlight Valley révèle la date de sortie de l'extension Wishblossom Ranch, ça arrive vite
Au début du mois de septembre 2025, Gameloft avait indiqué que Disney Dreamlight Valley allait s'offrir l'extension Wishblossom Ranch au cours du mois de novembre prochain. À ce moment-là, les développeurs dudit jeu de simulation n'avaient partagé que quelques détails à propos de ce contenu additionnel et avaient donné rendez-vous aux joueurs et aux joueuses pour un nouveau showcase. Ainsi, lors du showcase du 15 octobre, Gameloft a précisé la date de sortie de l'extension Wishblossom Ranch de Disney Dreamlight Valley et a dévoilé son contenu.

L'extension Wishblossom Ranch de Disney Dreamlight Valley détient sa date de sortie

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En effet, lors d'un showcase dédié, qui a eu lieu en début de soirée le mercredi 15 octobre 2025, Gameloft a fait l'annonce tant attendue par la communauté : l'extension Wishblossom Ranch de Disney Dreamlight Valley sort le 19 novembre prochain. Cette date convient, bien évidemment, pour toutes les plateformes de jeu, à savoir consoles PlayStation, Xbox ainsi que Nintendo Switch et PC. 

Comme pour les précédents contenus additionnels, l'extension Wishblossom Ranch de Disney Dreamlight Valley apportera de nombreuses nouveautés. Son contenu devrait, d'ailleurs, ravir la communauté.

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Le contenu de l'extension Wishblossom Ranch de Disney Dreamlight Valley précisé

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Si Gameloft avait déjà donné quelques informations à propos de l'extension Wishblossom Ranch à destination de Disney Dreamlight Valley, le showcase du 15 octobre fut l'occasion pour les joueurs et les joueurs d'avoir un réel aperçu des nouveautés introduites par ce contenu additionnel. D'ailleurs, voici un récapitulatif concernant le contenu de l'extension Wishblossom Ranch de Disney Dreamlight Valley :
  • Personnalisation de son ranch.
  • Rencontre avec de nouveaux voisins.
  • De nouveaux personnages seront introduits, comme Blanche-Neige, Clochette, Cruella d'Enfer et Tigrou.
  • Plusieurs chevaux : Maximus (Raiponce), Khan (Mulan) et Pégase (Hercule).
  • Nouvelle région, avec différents biomes
Dans cette nouvelle extension, les joueurs découvriront les superbes paysages des Montagnes de Florespérance où les chevaux vivaient en liberté dans la joie et l'insouciance. Mais le Ranch de Florespérance, autrefois prospère, est tombé à l'abandon, laissant place à un étrange fléau : la Flétrissure. Maintenant que le Ranch est en ruines, les joueurs doivent faire équipe avec Blanche-Neige et Clochette pour lui redonner vie et retrouver ses résidents équins.
Miniature vidéo

Rendez-vous donc le 19 novembre 2025 pour découvrir l'extension Wishblossom Ranch de Disney Dreamlight Valley. Le jeu de simulation de Gameloft est, pour rappel, disponible sur diverses plateformes de jeu, à savoir sur consoles PlayStation, Xbox mais aussi sur PC, Mac et Nintendo Switch.
Clémence Usseglio

Clémence Usseglio (Clémence)

Considérant les jeux vidéo comme un véritable Art, j'aime toujours découvrir de nouvelles productions vidéoludiques, indépendantes ou AA/AAA, afin d'analyser leur gameplay, leur patte graphique,...

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