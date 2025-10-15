Disney Dreamlight Valley révèle la date de sortie de l'extension Wishblossom Ranch, ça arrive vite

Gameloft a, très récemment, annoncé la date de sortie de l'extension Wishblossom Ranch de Disney Dreamlight Valley, tout en présentant son contenu.

L'extension Wishblossom Ranch de Disney Dreamlight Valley détient sa date de sortie

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Le contenu de l'extension Wishblossom Ranch de Disney Dreamlight Valley précisé

Personnalisation de son ranch.

Rencontre avec de nouveaux voisins.

De nouveaux personnages seront introduits, comme Blanche-Neige, Clochette, Cruella d'Enfer et Tigrou.

Plusieurs chevaux : Maximus (Raiponce), Khan (Mulan) et Pégase (Hercule).

Nouvelle région, avec différents biomes

Dans cette nouvelle extension, les joueurs découvriront les superbes paysages des Montagnes de Florespérance où les chevaux vivaient en liberté dans la joie et l'insouciance. Mais le Ranch de Florespérance, autrefois prospère, est tombé à l'abandon, laissant place à un étrange fléau : la Flétrissure. Maintenant que le Ranch est en ruines, les joueurs doivent faire équipe avec Blanche-Neige et Clochette pour lui redonner vie et retrouver ses résidents équins.

Au début du mois de septembre 2025, Gameloft avait indiqué queau cours du mois de novembre prochain. À ce moment-là, les développeurs dudit jeu de simulation n'avaient partagé que quelques détails à propos de ce contenu additionnel et avaient donné rendez-vous aux joueurs et aux joueuses pour un nouveau showcase. Ainsi, lors du showcase du 15 octobre,En effet, lors d'un showcase dédié, qui a eu lieu en début de soirée le mercredi 15 octobre 2025, Gameloft a fait l'annonce tant attendue par la communauté :. Cette date convient, bien évidemment, pour toutes les plateformes de jeu, à savoir consoles PlayStation, Xbox ainsi que Nintendo Switch et PC.Comme pour les précédents contenus additionnels,. Son contenu devrait, d'ailleurs, ravir la communauté.Si Gameloft avait déjà donné quelques informations à propos de, le showcase du 15 octobre fut l'occasion pour les joueurs et les joueurs d'avoir un réel aperçu des nouveautés introduites par ce contenu additionnel. D'ailleurs, voici. Le jeu de simulation de Gameloft est, pour rappel, disponible sur diverses plateformes de jeu, à savoir sur consoles PlayStation, Xbox mais aussi sur PC, Mac et Nintendo Switch.