Disney Dreamlight Valley révèle la date de la prochaine mise à jour et celle de la deuxième partie de The Storybook Vale

Gameloft a, récemment, dévoilé de plus amples informations concernant la prochaine mise à jour de Disney Dreamlight Valley, tout en précisant la date de sortie de la deuxième partie de Storybook Vale.
Les développeurs de chez Gameloft avaient donné rendez-vous aux joueurs et aux joueuses de Disney Dreamlight Valley
, le 4 juin 2025. À ce moment-là, le studio de développement a partagé de nombreux détails concernant l'avenir du jeu, dont la date de sortie de la prochaine mise à jour mais aussi celle de la deuxième partie du Passe The Storybook Vale
.
Une date pour la mise à jour « Mysteries of Skull Rock » de Disney Dreamlight Valley
En effet, via un article sur le site officiel, qui a été relayé sur le compte Twitter/X du jeu et en vidéo, Gameloft a annoncé que la prochaine mise à jour majeure et gratuite, soit « Mysteries of Skull Rock », de Disney Dreamlight Valley arrive le 18 juin 2025
.
Comme prévu, celle-ci invitera les joueurs et les joueuses à découvrir le mystère qui se cache derrière le « Skull Rock », de la Plage Enchantée. Ce qui nécessitera l'aide de l'Oublié. Par ailleurs, et comme l'avait deviné la communauté, la mise à jour « Mysteries of Skull Rock » introduira un tout nouveau personnage sur Disney Dreamlight Valley, à savoir Peter Pan
. Ce dernier aura, d'ailleurs, le droit à ses propres quêtes d'amitié et récompenses.
En outre, le patch « Mysteries of Skull Rock » apportera un nouveau Star Path mais aussi des niveaux d'amitié avec les Compagnons
(ce qui permettra de récupérer des récompenses). À ce propos, remarquons que Max, de La Petite Sirène, se rendra dès lors disponible via la boutique Premium.
La deuxième partie du Passe d'extension The Storybook Vale de Disney Dreamlight Valley est prévue pour cet été 2025
Gameloft a profité de l'occasion pour faire une autre belle annonce aux joueurs et aux joueuses de Disney Dreamlight Valley
: la deuxième partie du Passe d'extension The Storybook Vale, nommée « The Unwritten Realms », arrive le 9 juillet 2025
. La communauté aura, dès lors, la possibilité de continuer son aventure mais surtout de rencontrer Maléfique ainsi qu'Aurore
, de La Belle au Bois Dormant.
Une nouvelle roadmap 2025 pour Disney Dreamlight Valley
Les développeurs ne comptent, pour autant, pas s'arrêter en si bon chemin et ont déjà prévu de nouvelles mises à jour majeures pour Disney Dreamlight Valley
. Une se rendra disponible au cours de cet été 2025, une autre lors de cet automne et une dernière cet hiver
.
À en juger par les images accompagnant la roadmap, le patch de cet été semble lié à Vice-Versa, en raison de la mention anglaise « emotions », tandis que celui de cet automne nous invitera probablement à retourner dans le Royaume de La Belle et la Bête. Pour la mise à jour de cet hiver, il semblerait que Cendrillon sera mise à l'honneur.
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