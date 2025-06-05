Disney Dreamlight Valley révèle la date de la prochaine mise à jour et celle de la deuxième partie de The Storybook Vale

Gameloft a, récemment, dévoilé de plus amples informations concernant la prochaine mise à jour de Disney Dreamlight Valley, tout en précisant la date de sortie de la deuxième partie de Storybook Vale.

Une date pour la mise à jour « Mysteries of Skull Rock » de Disney Dreamlight Valley

La deuxième partie du Passe d'extension The Storybook Vale de Disney Dreamlight Valley est prévue pour cet été 2025

Une nouvelle roadmap 2025 pour Disney Dreamlight Valley

Les développeurs de chez Gameloft avaient donné rendez-vous aux joueurs et aux joueuses de, le 4 juin 2025. À ce moment-là, le studio de développement a partagé de nombreux détails concernant l'avenir du jeu, dontEn effet, via un article sur le site officiel, qui a été relayé sur le compte Twitter/X du jeu et en vidéo, Gameloft a annoncé queComme prévu, celle-ci invitera les joueurs et les joueuses à découvrir le mystère qui se cache derrière le « Skull Rock », de la Plage Enchantée. Ce qui nécessitera l'aide de l'Oublié. Par ailleurs, et comme l'avait deviné la communauté,. Ce dernier aura, d'ailleurs, le droit à ses propres quêtes d'amitié et récompenses.En outre,(ce qui permettra de récupérer des récompenses). À ce propos, remarquons que Max, de La Petite Sirène, se rendra dès lors disponible via la boutique Premium.Gameloft a profité de l'occasion pour faire une autre belle annonce aux joueurs et aux joueuses de. La communauté aura, dès lors, la possibilité de continuer son aventure mais surtout de, de La Belle au Bois Dormant.Les développeurs ne comptent, pour autant, pas s'arrêter en si bon chemin et ont déjà prévuÀ en juger par les images accompagnant la roadmap, le patch de cet été semble lié à Vice-Versa, en raison de la mention anglaise « emotions », tandis que celui de cet automne nous invitera probablement à retourner dans le Royaume de La Belle et la Bête. Pour la mise à jour de cet hiver, il semblerait que Cendrillon sera mise à l'honneur.