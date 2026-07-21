Disney Dreamlight Valley dévoile sa prochaine mise à jour majeure, Pixel Perfect, avec une date

Gameloft a, récemment, annoncé la date de sortie de la prochaine mise à jour majeure de Disney Dreamlight Valley, avec des informations complémentaires.

Après son Pack Aventure Honeyglow Woods, Disney Dreamlight Valley va encore s'offrir de la nouveauté. Dans ce sens, Gameloft vient tout juste de révéler la prochaine mise à jour majeure de Disney Dreamlight Valley, qui est nommée Pixel Perfect, avec une date de sortie proche.

La mise à jour Pixel Perfect arrive vite sur Disney Dreamlight Valley

En effet, via une récente publication sur le compte Twitter/X du jeu, les développeurs de chez Gameloft ont indiqué que la mise à jour majeure et gratuite Pixel Perfect/Au Pixel Près se rendra disponible le 29 juillet 2026 sur Disney Dreamlight Valley. Pour l'occasion, le studio a partagé un premier visuel, qui montre Ralph du film Les Mondes de Ralph de Disney.

A new adventure is loading… Our next free update, Pixel Perfect arrives on July 29th! ✨ pic.twitter.com/HFenjeA1Y6 — Disney Dreamlight Valley (@DisneyDLV) July 21, 2026

Des détails sur le contenu de la mise à jour Pixel Perfect de Disney Dreamlight Valley

Comme vous l'aurez compris, la mise à jour Pixel Perfect introduira le personnage Ralph sur Disney Dreamlight Valley. D'après les dernières informations connues, ce dernier sera très certainement disponible dans un Royaume dédié. Le sauver exigera, par ailleurs, de faire équipe avec Vanellope, qui a été ajouté il y a un petit moment sur le jeu de simulation de Gameloft.

En outre, la mise à jour Pixel Perfect de Disney Dreamlight Valley apportera un nouveau Star Path, avec ses récompenses gratuites et premium. Cet été, et à partir de ce nouveau patch, les joueurs et les joueuses pourront, par ailleurs, découvrir divers événements à durée limitée, dont Chaleur de l'été, le Festival volant des Parcs ou encore Memory Mania (nous ne possédons pas encore les dates exactes).

Chargement du sondage... 0 votant Voter

Les développeurs ont également prévu diverses améliorations de gameplay, notamment des outils de suppression en masse, la possibilité d'offrir plusieurs cadeaux aux villageois, de nouveaux avantages de Meilleurs amis (une fois le niveau d'amitié maximal atteint), et bien d'autres éléments. Le studio en profitera, très certainement, pour corriger différents problèmes rencontrés par la communauté.

Rendez-vous donc le 29 juillet 2026 pour découvrir la mise à jour majeure et gratuite Pixel Perfect de Disney Dreamlight Valley. Pour rappel, le titre est disponible sur consoles PlayStation, Xbox, Nintendo Switch ainsi que sur PC et Mac.