Disney Dreamlight Valley : Toy Story et le Roi Lion se joignent à la fête

Disney voit grand

Le simulateur de vie den'a pas encore soufflé la bougie de sa première semaine que le groupe américain évoque déjà les futures mises à jour de Disney Dreamlight Valley . L'objectif est évidemment d'apporter davantage de cosmétiques, dans un jeu dont le principal attrait est de personnaliser son personnage, sa maison ainsi que les alentours. Toutefois, ce n'est pas le seul but recherché dans l'ajout de ces licences.Selon, qui développe et édite le jeu, il sera possible de rencontrer les personnages de ces licences emblématiques au cours de votre partie et d'interagir avec eux. Un cadre qui donnera lieu à de petits arcs narratifs qui se dérouleront dans les univers respectifs des personnages, puis dans votre propre zone, une fois que vous les aurez ramenés. La mise à jour est prévue pour cet automne.En ce qui concerne le nombre de licences à venir, la porte reste ouverte à toutes les hypothèses tant le catalogueetest pléthorique. Le studio ne cache d'ailleurs pas ses ambitions et affiche clairement sa volonté de jouer sur cette diversité d'univers. L'objectif est clair : permettre aux joueurs d'en visiter un maximum et d'interagir avec un maximum de personnages. Une démarche qui ne sera pas sans rappeler les Kingdom Hearts aux connaisseurs. Disney Dreamlight Valley est techniquement toujours en accès anticipé, ce qui peut laisser envisager un nombre impressionnant de personnages et de cosmétiques pour l'avenir et une éventuelle sortie officielle.