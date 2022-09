Disney Dreamlight Valley : Pigment Violet, comment en fabriquer ?

Fabriquer du Pigment violet sur Disney Dreamlight Valley

Sur, les joueurs et les joueuses devront accomplir de nombreuses quêtes, données par différents personnages, tels que Mickey, Merlin, Dingo, Kristoff (La Reine des Neiges) ou encore Ursula (La petite sirène). D'ailleurs, durant l'une des quêtes liées à l'antagoniste du film d'animation La petite sirène, vous devrez. Si vous ne savez pas comment faire, sachez que, dans ce qui suit.Après avoir débloqué Ursula, les joueurs auront la possibilité de réaliser les quêtes dudit personnage. L'une d'entre elles est nommée « Doux Repaire » et vous demande de fabriquer le kit de parchemin magique et d'encre, après avoir récupéré trois morceaux de papier. Afin de crafter ce kit, vous devrez rassembler de nombreux items :Dans cette première partie, nous nous intéressons principalement à la confection de la fiole vide. Ainsi, si vous savez déjà comment faire, vous pouvez passer à la suite. Fabriquer une fiole vide n'est en rien difficile. Néanmoins, il faut faudra posséder du verre et ce dans une certaine quantité :La fabrication durequiert, vous vous en doutez, de posséder certaines ressources. Dans le cas précis, il s'agit de fleurs :Une fois que vous avez rassemblé ces ressources, retournez sur une station d'artisanat. Dans l'onglet « Matériau raffiné », vous verrez la mention « Pigment violet ». Cliquez dessus pour fabriquer ledit item. N'oubliez pas qu'il vous faut absolument crafter un deuxième pigment violet. Cela étant fait, il ne vous reste plus qu'à retourner voir et parler à Ursula pour terminer la quête.Rappelons queest à retrouver sur PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series, Nintendo Switch et PC. Le titre de Gameloft est disponible sur le Xbox Games Pass.