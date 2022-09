Disney Dreamlight Valley : Comment fabriquer du verre ?

Fabriquer du verre sur Disney Dreamlight Valley

Récupérer du sable

Crafter du verre

Sur, les joueurs et les joueuses devront fabriquer certains matériaux à partir de diverses ressources. Ainsi, crafter du verre requiert de posséder la bonne matière première. Sans plus tarder, découvrezsur le titre de Gameloft, dans ce qui suit.Afin desur, il vous faudra posséder la matière première adéquate, soit le sable. Pour en obtenir, nous vous conseillons de vous rendre dans le biome Plage Enchantée. Notez que pour débloquer de nouveaux biomes, sur le titre de Gameloft, il est impératif d'avoir terminé la quête « L'Amitié avant tout » de Merlin. Nous vous en disons plus à ce sujet, dans un guide dédié Dès que vous avez débloqué la zone Plage Enchantée, rendez-vous là-bas. Sous vos pieds, vous trouverez du sable. Ainsi, il vous suffit d'utiliser votre pelle sur le sol pour creuser des trous, et ainsi récupérer du. À quelques endroits, vous pourrez également trouver des petits amas de sable que vous pouvez ramasser.Trouver du sable surn'est donc en rien difficile. Il en va de même pour la fabrication de verre. D'ailleurs, lorsque vous ramassez du sable pour la première fois, vous débloquez automatiquement et instantanément le plan de fabrication du verre.Une fois que vous possédez une certaine quantité de sable, il vous faut vous rendre à une station d'artisanat. À ce sujet, sachez que vous en trouverez une, près de la maison de Dingo, par exemple.Néanmoins, dès que vous êtes devant une station d'artisanat, interagissez avec et sélectionnez l'onglet « Matériau raffiné ». Dans la liste, vous devriez voir la mention « Verre ». Cliquez dessus. Pour fabriquer un morceau de, vous aurez besoin de 5 tas de sable et 1 minerai de charbon. Il ne vous reste plus qu'à en fabriquer autant que nécessaire et possible, en fonction de vos besoins et de votre quantité disponible de sable.Rappelons queest, actuellement accès anticipé et est à retrouver sur PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series, Nintendo Switch et PC. Si vous débutez votre aventure sur le titre, sachez que nous avons concocté plusieurs guides qui pourraient vous aider.