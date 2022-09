Disney Dreamlight Valley : Pépite d'or et lingot d'or, comment en obtenir ?

Pépite et lingot d'or sur Disney Dreamlight Valley

Collecter des pépites d'or

Fabriquer des lingots d'or

Un concours est organisé avec notre partenaire Instant Gaming , lequel vous permet de repartir avec le jeu vidéo de votre choix, des crédits FIFA ou des V-bucks.



Pour participer, vous n'avez qu'à cliquer sur le lien suivant → Choisir mon jeu vidéo !

En plus du minerai de charbon ou de fer , les joueurs et les joueuses auront la possibilité de trouver, sur Disney Dreamlight Valley. Cette ressource peut, d'ailleurs, être transformée en. Si vous ne savez pas comment obtenir lesdites pépites et comment crafter ces lingots, découvrezdans ce qui suit.Afin desur, les joueurs et les joueuses devront avoir réalisé certaines actions et surtout avoir débloqué un biome bien précis. Effectivement, de notre côté, nous avons mis la main surdans la zone Hauteurs Glacées. Pour la débloquer, il faut impérativement avoir terminé la quête de Merlin « l'Amitié avant tout » et avoir libéré l'accès à la zone Hauteurs Glacées (depuis La Forêt du Courage). Ce qui coûte 10 000 Dreamlight. Une somme assez conséquente, vous en conviendrez certainement.Si vous avez débloqué le biome Hauteurs Glacées, allez-y. Cherchez des roches minières (comme sur l'image ci-dessus) et utilisez votre pioche sur ces éléments. En les brisant, vous récupérerez automatiquement, parmi d'autres items.À partir du moment où vous possédezdans votre inventaire, vous pouvez transformer cette ressource en un ou. D'ailleurs, vous savez probablement déjà comment faire. Néanmoins, au cas où, voici la marche à suivre : il vous faut aller à une station d'artisanat et interagir avec l'infrastructure. Sélectionnez ensuite l'onglet « Matériau raffiné ». Dans la liste présente à l'écran, vous devriez voir la mention « Lingot d'or ».Remarquons que pour crafteril convient d'avoir 5 pépites d'or et 1 minerai de charbon (obtenu en cassant des rochers ou de la roche minière dans la Prairie Tranquille mais aussi dans la zone Esplanade, par exemple). Une fois que vous avez ces items, il ne vous reste plus qu'à cliquer sur « Lingot d'or » puis « Faire ». Répétez l'opération autant de fois que nécessaire.Pour rappel,est disponible en accès anticipé sur consoles PlayStation, Xbox, mais aussi sur Nintendo Switch et PC. Vous pouvez également retrouver le titre de Gameloft dans le Xbox Game Pass.