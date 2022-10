Disney Dreamlight Valley : Pâtes végétariennes, quelle est la recette ?

Recette des Pâtes végétariennes sur Disney Dreamlight Valley

Carotte Emplacement (graines) : via le Stand de Dingo, à la Prairie tranquille.

Blé Emplacement (graines) : via le Stand de Dingo, à la Prairie tranquille.

Tomate Emplacement (graines et tomate) : via le Stand de Dingo, à la Plage enchantée.



Un concours est organisé avec notre partenaire Instant Gaming , lequel vous permet de repartir avec le jeu vidéo de votre choix, des crédits FIFA ou des V-bucks.



Pour participer, vous n'avez qu'à cliquer sur le lien suivant → Choisir mon jeu vidéo !

Sur, la cuisine est un élément de gameplay important. D'ailleurs, les joueurs et les joueuses devront cuisiner de nombreux plats. Or, pour cela il vient d'avoir trouvé la recette pour chacun d'entre eux. Dans ce nouveau guide, nous vous expliquons comment faire, en vous indiquantetCuisiner des, sur, n'est pas bien compliqué. D'ailleurs, les ingrédients demandés se trouvent assez facilement. Néanmoins l'un d'entre eux ne peut être obtenu que dans un biome bien spécifique, soit la Plage enchantée. Débloquer de nouvelles zones de la Vallée nécessite d'avoir avancé dans la quête principale du jeu et donc d'avoir quelques heures de jeu à son actif. Par ailleurs, remarquons qu'il est préférable d'avoir acheté toutes les améliorations pour les Stands de Dingo, afin d'avoir accès à tous les produits que ledit personnage met en vente.Afin de préparer le plat, il vous faut posséder les ingrédients suivants. La carotte étant facultative car elle peut être remplacée par tout autre légume. Or, elle est assez simple à obtenir.Une fois que vous avez ces ressources dans votre inventaire, dirigez-vous vers un poste de cuisine. Vous pouvez aller dans votre maison ou dans le restaurant de Ratatouille, nommé « Chez Remy ». Mettez tous ces ingrédients dans la marmite face à vous et cliquez sur « Commencer à cuisiner » (nécessite un charbon).Vous avez normalement obtenu des, qui est un plat 3 étoiles. La description dudit plat est la suivante : « Des pâtes et des légumes dans une sauce légère ». Manger desvous redonne 223 d'énergie. Vendre le plat vous permet de récupérer 93 pièces étoiles (l'unité).Rappelons queest disponible, en accès anticipé, sur PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series et Nintendo Switch. Le titre est à retrouver dans le Xbox Game Pass, également. Si vous débutez votre aventure sur le titre de Gameloft, sachez que nous avons concocté plusieurs guides qui pourraient grandement vous aider.