Disney Dreamlight Valley : Où trouver les trois livres de recettes de Rémy (quête) ?

Trouver les trois livres de recettes de Rémy (quête) sur Disney Dreamlight Valley

Emplacement de chaque livre de recettes (quête de Rémy)

Sur, les joueurs et les joueuses devront accomplir de nombreuses quêtes pour divers personnages, issus de licences Disney et Pixar. Parmi elles,quête donnée par le personnage principal du film Ratatouille. Celle-ci vous demande de retrouver. Dans ce qui suit,Tout d'abord, sachez que cette quête n'est évidemment accessible qu'après avoir débloqué Rémy et surtout après avoir atteint le niveau 4 d'amitié avec ce dernier. Si vous ne savez pas comment augmenter votre niveau d'amitié avec les différents personnages de, sachez que nous avons concocté un guide à ce sujet Ainsi, comme dit précédemment, la quêtevous demande de trouver, au total. En parlant avec Mickey, vous obtiendrez un Souvenir et donc un indice quant à la localisation de ces items (image ci-dessous).Ladite image vous indique trois. Ainsi, l'un des livres de recettes de Rémy se trouve dans la zone, près de la maison de Dingo, et plus précisément à côté de l'escalier menant à la Plage Enchantée. En effet, là-bas, vous pourrez voir un livre enfoui dans la terre (image 1 de la galerie disponible plus bas). Il ne vous donc plus qu'à utiliser votre pelle pour le récupérer.Par la suite, rendez-vous à la. Près du ponton en bois et du stand de Dingo, vous verrez un autreenseveli sous la terre (image 2 de la galerie ci-dessous). Comme précédemment, utilisez votre pelle sur cet amas de sable pour obtenir l'objet de vos convoitises.Finalement, allez dans lade la Plage Enchantée. Descendez dans ladite grotte. À l'avant-dernier palier, vous pourrez entrevoir un objet enfoui dans de la terre près du poste de cuisine (image 3 de la galerie ci-dessus). Creusez pour obtenir l'item. Vous avez ainsi récupéréet vous pouvez désormais parcourir la suite de ladite quête. Pour cela, il vous suffit de retourner voir Rémy et accomplir les derniers objectifs.Rappelons queest disponible sur PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series, Nintendo Switch et PC (Steam et Epic Games Store). Le titre de Gameloft est également à retrouver sur le Xbox Game Pass.