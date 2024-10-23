Disney Dreamlight Valley nous donne rendez-vous pour un showcase concernant son avenir

Gameloft a, récemment, annoncé qu'un showcase au sujet de l'avenir de Disney Dreamlight Valley est prévu à la fin de ce mois d'octobre 2024.

Disney Dreamlight Valley tiendra un showcase en octobre 2024

✨ SAVE THE DATE ✨



🖥️ Disney Dreamlight Valley Showcase

📅 October 29 @ 6pm CET / 1pm ET / 10am PT



TUNE IN HERE: https://t.co/GhP8bL1A9w



Discover what awaits you in the Valley's next chapter + beyond, and check our socials each day for new reasons to tune in! pic.twitter.com/isMK0bFcPl — Disney Dreamlight Valley (@DisneyDLV) October 23, 2024

Depuis sa sortie en septembre 2022,, qui est développé ainsi qu'édité par Gameloft, ne cesse d'accueillir des nouveautés, par le biais de mises à jour. D'ailleurs, ledit studio de développement n'a pas dit son dernier mot et a ainsi prévu de dévoiler, prochainement,En effet, dans une récente publication sur le compte Twitter/X du jeu,. Pour être plus précis,. Pour le moment, nous ne possédons pas de détails concernant le contenu de ce showcase. Les développeurs précisent tout de même que ce rendez-vous sera l'occasion de découvrir « [...] ce qui vous attend dans le prochain chapitre de la Vallée et au-delà [...] ».L'annonce est accompagnée d'une très courte vidéo, dans laquelle nous pouvons voir, en premier lieu, un livre ouvert. Alors que la caméra effectue un zoom arrière, nous apercevons une tapisserie déchirée en deux et accrochée à un mur. Sur celle-ci, nous reconnaissons Maléfique (l'antagoniste du film d'animation La Belle au bois dormant) et Hadès (le méchant du long-métrage d'animation Hercule), qui sont face à face. Ce petit aperçu laisse supposer que les deux personnages arriveront peut-être sur, via une potentielle mise à jour ou DLC. Or, comme vous l'aurez compris, rien n'est encore sûr. Pour en avoir le cœur net, il va falloir patienter encore quelques jours.Rendez-vous donc le 29 octobre 2024, en début de soirée, pour suivre. Rappelons, en guise de conclusion, que le jeu de simulation de Gameloft est à retrouver sur plusieurs plateformes de jeu, c'est-à-dire sur consoles PlayStation, Xbox mais aussi sur PC, Mac et Nintendo Switch.