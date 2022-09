Disney Dreamlight Valley : Le déplacement rapide, comment le débloquer ?

Débloquer le déplacement/voyage rapide sur Disney Dreamlight Valley

Dans n'importe quel jeu, il est appréciable d'avoir accès aupermettant de se téléporter d'un point A à un point B, en un rien de temps. Sachez que cette fonctionnalité est présente sur le titre de Gameloft,. D'ailleurs, n, dans ce qui suit.Avant toute chose, sachez que le déplacement rapide n'est pas accessible au tout début de l'aventure, sur. Il convient d'avoir terminé certaines quêtes (dont celle intitulée « l'Amitié avant tout ») et avoir découvert de nouveaux biomes. À ce sujet, nous vous indiquions comment accéder à de nouvelles zones, telles que la Plage Enchantée, la Forêt du Courage et bien d'autres, dans un guide dédié Ce n'est qu'après cette étape que ledevient réellement intéressant et important, sur le jeu (débloquer le puits de la Prairie Tranquille est possible, mais moins pertinent). En effet, dans les différents biomes débloqués, vous pourrez voir des puits obstrués par des planches en bois. En vous rapprochant de ces structures, vous apercevrez une pancarte bleue, disposant d'un portrait de Picsou. En interagissant avec cet élément, Picsou viendra à votre rencontre et vous proposera de restaurer le puits en question, contre une certaine quantité de pièces d'étoiles. Par exemple, réparer le puits de la Plage Enchantée nous a coûté 1 000 pièces d'étoiles.En, positionnés dans les biomes annexes à l'Esplanade et à la Prairie Tranquille, vous pourrez ainsi vous. Ce qui vous fera, très certainement, gagner du temps. Pour se déplacer dans une autre région ou vers un royaume, il suffit d'interagir avec un puits, sélectionner le symbole représentant votre destination, sur votre carte, et appuyer sur la touche adéquate.Si vous débutez votre aventure sur, sachez que nous avons concocté plusieurs guides qui pourraient vous aider.Pour finir, rappelons queest à retrouver sur consoles PlayStation, Xbox, mais aussi sur Nintendo Switch et PC. Le titre de Gameloft est, également, disponible dans le Game Pass.