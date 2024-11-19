Disney Dreamlight Valley : MàJ The Storybook Vale Partie 1 du 20 novembre 2024, patch notes et détails

Disney Dreamlight Valley : Codes d'échange (Octobre 2026)
Retrouvez une liste des codes disponibles pour Disney Dreamlight Valley, afin de récupérer gratuitement divers items et récompenses.
Patch notes de The Storybook Vale Partie 1, MàJ du 20 novembre 2024 de Disney Dreamlight Valley
Nouveautés (pour les détenteurs du Passe d'extension The Storybook Vale)
- Une nouvelle terre à explorer ! Entrez dans Storybook Vale et découvrez une terre composée de mythes et de contes de fée qui prennent vie, dotée de 3 biomes étonnants et étendus : « the Bind », « Everafter » et « Mythopia ».
- Une nouvelle quête ! Rencontrez « the Lorekeeper » et découvrez les motivations de deux souverains rivaux dans ce nouveau récit épique, rempli de nouveaux amis et de nouvelles quêtes.
- 3 nouveaux personnages ! Au cours de votre aventure dans le Vale, joignez vos forces à celles de Merida, du film Rebelle de Disney et Pixar, de Flynn Rider, du film Raiponce de Disney, et d'Hadès du film Hercule de Disney, et débloquez de nouvelles quêtes d'amitié et de nouveaux objets uniques tout du long.
- Un nouvel outil royal ! Exploitez le pouvoir du Filet royal pour capturer des « Snippets » - incarnations vivantes des pages éparses du « Lorekeeper » - et reconstituer l'histoire du Vale. Montrez cet outil avec une nouvelle pose via le mode Photo.
- Nouveaux types d'énigmes et de quêtes ! Complétez de magnifiques tapisseries racontant les histoires des films classiques de Disney et Pixar et plongez dans les Épreuves - de nouvelles quêtes inspirées des contes de fées et des mythes - qui mettront vos talents d'aventurier à rude épreuve.
- De nouveaux compagnons ! Découvrez de nouvelles bestioles/nouveaux compagnons à lier d'amitié, ainsi que leurs nombreuses variantes, dans chaque biome du Vale.
- Alerte à la nouvelle livraison ! Découvrez un nouveau lot de marchandises dans la boutique de Picsou, disponible pour celles et ceux qui possèdent le Passe d'extension.
- Nouvelles rénovations ! La boutique de Picsou et le restaurant Chez Remy bénéficient d'un rafraîchissement visuel afin de s'adapter à l'environnement du biome « the Bind ».
- Nouvelles décorations, vêtements et objets à collectionner ! Collectionnez toutes sortes de nouveaux objets pour exprimer votre créativité dans ces nouveaux environnements et débloquez un large panel de nouvelles recettes d'artisanat et de cuisine.
Nouveautés et améliorations (pour tous les joueurs)
- Chaque version de la boutique de Picsou (la Vallée, l'Île de l'Éternité, The Storybook Vale) proposera à présent une rotation distincte d'items à vérifier chaque jour. Remarque : les rotations d'objets proposées dans la Vallée et sur l'Île de l'Éternité proviennent du même pool d'items du jeu de base que vous connaissez et appréciez.
- Nouvelle pose dans le mode Photo ! Montrez le planeur de votre choix avec une nouvelle pose dans le mode Photo.
Changements et corrections
- Correction d'un problème qui empêchait les joueurs Nintendo Switch de partager des photos via un QR code.
- Correction de problèmes qui faisaient que les joueurs pouvaient rencontrer l'erreur « Initialization Error #6 ».
- Correction d'un problème qui faisait qu'une quantité incorrecte d'épines nocturnes apparaissait dans la Vallée.
- Correction d'un problème lié aux ondulations de pêche qui n'apparaissaient pas dans le biome Plateau Ensoleillée.
- Correction d'un problème empêchant le déverrouillage de certains trophées PlayStation.
- Correction d'un problème qui empêchait certains objets d'apparaître dans la collection.
- Quête « Fishing for Precision » : Correction d'un problème qui faisait que le saumon pouvait être transféré dans le chaudron.
- Quête « A New Directive » : Correction d'un problème lié à l'apparition de « BnL Blanket ».
- Correction d'un problème lié à la prise de photo en rassemblant des villageois.
- Correction d'un problème qui faisait que les joueurs étaient guidés vers le restaurant Chez Remy lorsqu'ils sélectionnaient un villageois dînant au Palace de Tiana.
- Correction d'un problème lié au bateau de pêche de Moana qui affichait la mauvaise quantité de chaque type de poisson pêché.
- Correction d'un problème lié aux bulles de dialogue qui se déplaçaient occasionnellement à l'écran lors du déplacement de la caméra.
- Correction d'un problème qui entraînait la fermeture tardive du menu « House Floors ».
- Correction d'un problème qui faisait que les joueurs se retrouvaient en dehors du monde du jeu après avoir quitté un match de « Scramblecoin ».
- Correction d'un problème lié à « the Wrought Iron Fence » qui ne suivait pas un schéma cohérent.
- Correction d'un problème qui faisait que les Failles temporelles n'affichaient pas d'animation lors de la transition entre les états visuels.
- Correction d'un problème lié à certains meubles de la maison de Mulan qui s'affichaient de façon incorrecte si la caméra était déplacée en dehors de la pièce.
- Correction d'un problème lié à l'affichage de la surbrillance dans la boutique Premium.
- Correction d'un problème lié à la caméra qui pouvait être déplacée hors des limites lors de la création de chemins.
- Quête « The M.U.S.H.U. Program » : Correction d'un problème lié à certains objets, nécessaires pour progresser dans cette quête, qui étaient incassables.
- Correction d'un problème lié à certains motifs.
- Correction d'un problème lié au Palais de Jafar : la sortie renvoyait le joueur à l'entrée par laquelle il était entré initialement, plutôt qu'à l'emplacement correct de la sortie.
- Ajustement des affichages dans la boutique de Picsou afin de permettre l'apparition d'objets plus grands.
- Correction d'un problème lié à l'avatar et à l'utilisation de l'option « Tap to Sprint » qui provoquait l'arrêt du sprint.
- Correction de problèmes sur certains vêtements.
- Diverses corrections de problèmes supplémentaires liés à l'audio, les visuels, la localisation et l'interface utilisateur.
commentaires (2)
a quelle heure la maj storybook
Théoriquement, et en fonction de l'heure de sortie des précédents patchs, la mise à jour pour The Storybook Vale devrait sortir aux alentours de 15h.