Disney Dreamlight Valley : MàJ The Storybook Vale Partie 1 du 20 novembre 2024, patch notes et détails



le 19 novembre 2024 à 16h10 Publié par Clémence Usseglio le 19 novembre 2024 à 16h10

Retrouvez les détails et le patch notes de la mise à jour, déployée le 20 novembre 2024, apportant la première partie du Passe d'extension The Storybook Vale sur Disney Dreamlight Valley.