Disney Dreamlight Valley : MàJ « Tales of Agrabah » du 26 février 2025, patch notes et détails

Disney Dreamlight Valley : Oogie Boogie, comment débloquer ce personnage ?
Nous vous expliquons, pas à pas, comment débloquer le personnage Oogie Boogie sur Disney Dreamlight Valley.
Patch notes de la mise à jour « Tales of Agrabah » du 26 février 2025 de Disney Dreamlight Valley
Nouveautés
- Une nouvelle porte de royaume s'ouvre ! Voyagez jusqu'au Château des rêves et passez la porte du royaume d'Aladdin pour arriver au marché d'Agrabah inspiré du film Aladdin de Disney.
- Aladdin et Jasmine rejoignent la vallée, apportant avec eux de nouvelles quêtes d'amitié et de majestueuses récompenses d'amitié !
- Au fil de vos aventures dans le royaume, débloquez un tapis volant familier comme compagnon !
- De nombreuses quêtes vous permettront de découvrir de nouveaux mécanismes de jeu furtifs, de fabriquer votre propre planeur en tapisserie Dreamlight et une échoppe de pierres précieuses !
- Détendez-vous dans une retraite de votre cru avec le nouveau Star Path. Débloquez des vêtements, des meubles et même quelques objets pour vos compagnons animaliers !
- Passez à l'action avec un nouvel événement en jeu et le retour d'Eggstravaganza ! Cherchez des trèfles et des œufs dans votre vallée, fabriquez des objets et débloquez des récompenses uniques, et faites plaisir à WALL-E.
- Les défis DreamSnap hebdomadaires de « Tales of Agrabah » vous aideront à vous débarrasser du froid de l'hiver et à démarrer le printemps !
- En parlant du printemps, gardez un œil sur les nouveaux produits sur le thème de cette saison dans la boutique de Picsou !
- Ajustements des packs de Pierres de lune disponibles afin d'introduire une nouvelle option comprenant à la fois des Pierres de lune et un objet cosmétique saisonnier inspiré de la vallée. Ce pack sera proposé pour une durée limitée et d'autres objets cosmétiques saisonniers pourront être proposés lors de futures mises à jour.
Améliorations
Cuisine
- Ne défilez plus ! Vous pouvez désormais trouver n'importe quelle recette grâce à une nouvelle barre de recherche !
- Il est aussi plus facile de trouver les demandes de repas, qu'il s'agisse de commandes de restaurant ou de quêtes, grâce à de nouveaux onglets de tri.
- Préparez une grande variété de repas pour un coût modique grâce à la toute nouvelle mijoteuse !
- Économisez vos ressources les plus rares ! Les recettes avec des exigences génériques sélectionneront les ingrédients appropriés en donnant la priorité à la plus grande quantité de ressources disponibles.
UI
- Les objets d'inventaire afficheront à présent une étiquette, indiquant leur provenance (Vallée et des deux extensions).
- Les objets indiqueront également s'il s'agit du cadeau préféré du jour d'un villageois, afin que vous ne manquiez pas de partager des moments de cadeaux avec lui !
Autre
- Ce n'est pas une, mais quatre nouvelles îles flottantes qui arrivent dans cette mise à jour : Prairie tranquille, Plage enchantée, Forêt du courage et Terres oubliées.
- Ne manquez jamais une bonne affaire en épinglant deux lots de la boutique premium ! Ils resteront épinglés jusqu'à ce qu'ils soient achetés ou que vous décidiez de les échanger contre autre chose.
- Développez votre créativité à l'intérieur grâce aux nouvelles options de personnalisation de la taille des pièces. Vous pourrez également ajouter des pièces supplémentaires aux maisons secondaires.
- Vous avez... moins de courrier ! Cette mise à jour introduit la possibilité de supprimer les boîtes aux lettres des maisons secondaires.
- Les papiers peints offrent à présent la possibilité de décaler le centre de leurs motifs, ce qui permet plus de flexibilité en matière de décoration intérieure.
Changements et corrections
- Correction d'un problème où un calamar placé sur le sol ne pouvait pas être ramassé.
- Correction d'un problème où les joueurs ne pouvaient pas atteindre certaines parties de « Fallen Fortress ».
- Correction d'un problème lié au compteur de la tâche Dreamlight « Attrapez des poissons à Mythopie » qui ne fonctionnait pas.
- Correction d'un problème lié au fait que la créature Pégase pouvait disparaître lorsqu'elle était poursuivie.
- Correction d'un problème lié au fait que les « Luminous Dance Flooring » ne pouvaient pas être retirés de certaines zones une fois placés.
- Correction d'un problème qui empêchait certains joueurs de recevoir des récompenses DreamSnap.
- Correction d'un problème lié au fait que la pluie n'apparaissait pas.
- Correction d'un problème lié à l'animation de Mickey assis qui ne s'affichait pas correctement.
- Correction de cas où les joueurs recevaient le message « Initialization Error #101 ».
- Correction d'un problème lié à la non-apparition des stations d'artisanat dans le menu Meubles.
- Correction d'un problème lié à « First Frost Jacket » et « Spring Thaw Jacket » qui étaient incorrectement catégorisés.
- Correction d'un problème lié aux compagnons animaliers qui n'apparaissaient pas s'ils étaient placés dans leurs maisons sur les îles flottantes.
- Correction de certains meubles mal étiquetés ou dont l'étiquette était manquante.
- Correction d'un problème où les scènes de coupe et les vidéos de tutoriel ne se chargeaient pas correctement sur Steam/Steam Deck.
- Correction d'un problème lié au fait que les autres boutons ne sont pas désactivés pendant la confirmation d'annulation, en mode Édition.
- Correction d'un problème où les Anigamis/Snippets pouvaient entrer en collision avec les PNJ et les pousser.
- Correction d'un problème lié au meuble « Gleam Balloon Arch » qui avait un ballon de la mauvaise couleur et qui n'était pas à sa place.
- Correction d'un problème lié à l'avatar qui n'entrait pas en collision avec une partie du rocher près de l'entrée de la grotte scellée.
- Correction d'un problème lié à « Onyx Crown » qui était incorrectement disponible dans la boutique de Picsou.
- Correction d'un problème lié à « Red Drapery » qui ne pouvait pas être acheté dans la boutique de Picsou.
- Correction d'un problème où les objets pouvaient rester coincés dans les piliers de chaque côté de l'entrée de la boutique de Picsou.
- Correction d'un problème où les objets ne pouvaient pas être retirés de « Wintery Pond » une fois placés.
- Correction d'un problème où deux vêtements étaient nommés « First Frost Dress », « Icy Blue Gown » est maintenant correctement nommé.
- Correction d'un problème où certains vêtements pouvaient entraîner un affichage incorrect de l'avatar après un changement rapide entre deux vêtements.
- Correction d'un problème lié aux objets « Pocket Watch » et « Bard's Cap » qui se trouvaient dans la mauvaise section du menu Collection.
- Correction d'un problème lié à plusieurs vêtements et d'autres objets vestimentaires.
- Correction d'un problème lié au fait que des objets pouvaient apparaître dans la partie avec le mur rocheux près de la zone d'Ariel.
- Correction d'un problème lié à l'objet « Archive Glade » qui avait une flamme mais pas de bougie.
- Correction d'un problème lié aux étiquettes des objets de « Frost & Fairies Star Path » qui étaient incorrectes.
- Correction d'un problème où une récompense bonus de « Frost & Fairies Star Path » avait un nom fictif.
- Correction d'un problème où le jeu pouvait se bloquer lors de la collecte des récompenses du Star Path.
- Correction d'un problème où les objets pouvaient tomber dans les bloqueurs de biomes entre les biomes « Everafter » et Mythopie.
- Correction d'un problème où les objets de quête placés sur l'île flottante ne pouvaient pas être retirés.
- Quête « The Timon Talk » : Correction d'un problème où un coffre pouvait rester coincé derrière un rocher.
- Quête « Old Enemies » : Correction d'un problème qui empêchait la progression de la quête.
- Quête « Down to Earth » : Correction d'un problème où le « Spare Telescope » mal positionné ne pouvait pas être ramassé, ce qui bloquait la progression de la quête.
- Quête « Collect 'Em All: Attic Mode » : Correction d'un problème où un jouet Alien pouvait rester coincé dans la grotte.
- Quête « The Old Enemies » : Correction d'un problème où l'élimination du piège ne faisait pas progresser la quête.
- Quête « The Chronicles of the Ancients » : Correction d'un problème où une table placée ne s'enregistrait pas dans les étapes de la quête.
- Quête « Timon Talk » : Correction d'un problème où les « Unfortunate Fish Bones » ne pouvaient pas être ramassés.
- Quête « Relax! » : Correction d'un problème où l'on ne voyait pas clairement quels étaient les endroits où Pumbaa faisait la sieste et ajout de VFX pour rendre cela plus clair.
- Quête « A Moth to a Flame » : Correction d'un problème lié à la prise de photo lors d'une étape spécifique qui ne faisait pas progresser la quête.
- Quête « A Deal with Ursula » : Correction d'un problème où le joueur pouvait ne pas être en mesure de placer le 4ème cristal.
- Quête « The Company of the Wolf » : Correction de problèmes supplémentaires qui faisaient que les objets enterrés atterrissaient dans une zone inaccessible.
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