Disney Dreamlight Valley : MàJ « Sauvetage Emotionnel » du 20 août 2025, patch notes et détails

Disney Dreamlight Valley : Codes d'échange (Septembre 2026)
Retrouvez une liste des codes disponibles pour Disney Dreamlight Valley, afin de récupérer gratuitement divers items et récompenses.
Patch notes de la mise à jour Sauvetage Emotionnel, du 20 août 2025, de Disney Dreamlight Valley
Nouveaux contenus
- Rendez-vous au Château des Rêves, trouvez une nouvelle porte et entrez dans un royaume inoubliable.
- Rencontrez Joie (Joy) et Tristesse (Sadness) dans le Quarter Général et organisez une grande Production de Rêve pour inspirer Riley en vue d'un concours de talents !
- Placez un QG déporté dans votre Vallée pour accueillir Joie puis Tristesse, accompagnées de leurs quêtes mémorables.
- Aidez Joie à résoudre les sautes d'humeur de la Vallée et aidez Tristesse à réparer une « journée pluvieuse » pour obtenir des récompenses d'Amitié pleines d'émotion.
- Attachez vos ceintures, c'est parti pour un road trip ! Un Star Path « Retro Roadtrip » pour être précis.
- Plongez dans la nostalgie estivale, allez pêcher dans la Vallée, passez du temps avec vos compagnons à poils et capturez tous vos moments avec votre Téléphone Royal.
- Collectionnez de fabuleuses tenues rétro, dont un nouveau Style de Rêve pour Donald, un compagnon Renard Rock and Roll, et plus encore !
- À partir du 3 septembre, préparez-vous à faire appel à la Nostalgie avec le retour du mini-événement Memory Mania ! Cette fois, vous devrez retrouver le téléphone de Riley qui apparaîtra dans la Vallée.
- Participez pour gagner de nouvelles récompenses, dont le Capybara Nostalgique, jusqu'au 16 septembre !
- Exprimez vos émotions grâce aux défis DreamSnaps hebdomadaires dans Emotional Rescue !
- Et en parlant d'émotions, préparez-vous à en vivre beaucoup lorsque Lucky, du film Les 101 Dalmatiens, rejoindra la Vallée via la Boutique Premium !
- De nouveaux objets optionnels feront aussi leur apparition dans la Boutique Premium pendant une durée limitée, notamment de nouveaux Styles de Rêve pour Anna (La Reine des Neiges) et Tiana (La Princesse et la Grenouille).
- Pensez à passer voir la Boutique de Picsou chaque jour pour découvrir de nouveaux objets.
- Ajustement des packs saisonniers de Pierres de Lune, disponibles pour une durée limitée. Différents objets cosmétiques saisonniers pourront être proposés lors des prochaines mises à jour.
Star Path
- Découvrez une expérience Star Path revisitée avec de nouvelles Tâches de Routine hebdomadaires, des types d'activités créatives et une progression plus gratifiante pour avoir quelque chose de nouveau à faire chaque semaine !
- Mise à jour des Tâches par rapport au système actuel :
- Les Tâches spécifiques aux personnages ont été temporairement retirées (sauf pour Joie et Tristesse).
- Plus besoin de compléter des Tâches pour des personnages que vous n'avez pas encore débloqués.
- La sélection initiale de Tâches (jour 1 de l'événement) donne suffisamment de jetons pour débloquer toutes les récompenses du chemin normal.
- Les Tâches supplémentaires servent à débloquer les récompenses Bonus du Star Path.
- Les Tâches liées aux Orbes de Souvenir ont été fortement réduites.
- Les Tâches liées aux Restaurants ont été temporairement supprimées.
- Les Tâches nécessitant la fabrication de Manuels d'Entraînement ont été supprimées.
- Les anciennes Tâches limitées par jour ou nécessitant plusieurs jours pour être terminées ont été retirées.
- Nouvelles Tâches de Routine :
- De nouvelles Tâches sont débloquées chaque mercredi pendant 5 semaines consécutives.
- De nouveaux types de Tâches peuvent apparaître : dans Emotional Rescue, il y aura des Tâches Photo Galerie et des interactions avec les compagnons.
- Compléter toutes les Tâches de Routine permet d'obtenir toutes les récompenses du chemin Bonus.
- Chaque semaine débloquée nécessite la finalisation des semaines précédentes.
- Si vous commencez le Star Path plus tard, vous pourrez rattraper les semaines précédentes en suivant l'ordre chronologique.
- Le Star Path Premium permet de progresser dans toutes les Tâches débloquées, dans n'importe quel ordre.
- Fin du Star Path et période de grâce :
- La période active des Tâches est augmentée de 5 jours pour tous.
- La période de grâce, pour échanger des jetons et acheter des récompenses, dure désormais 48 heures.
Améliorations
Décoration
- Améliorations des clôtures : Lors de la dernière mise à jour, nous avons élargi votre liberté créative en vous permettant de placer des chemins en diagonale. À présent, nous mettons à jour les clôtures ! Basculez facilement entre les modes « Ligne » et « Diagonale » pour des designs plus flexibles et des constructions uniques.
- Plus d'îles flottantes : Les possesseurs de Disney Dreamlight Valley : A Rift in Time disposeront également de nouvelles îles flottantes, chacune thématisée selon leur biome correspondant, et achetables.
- Améliorations de la maison du joueur : Exprimez vos talents de décorateur d'intérieur avec de nouveaux plafonds personnalisables ! Comme pour les sols, choisissez parmi plusieurs éléments pour donner un style unique à votre maison.
- Placement des objets volumineux : Il est désormais plus facile de cibler des emplacements précis lors du placement d'objets volumineux en mode édition.
Autres améliorations
- Plus de compagnons : Les joueurs peuvent désormais équiper DEUX compagnons à la fois ! Tous les bonus (espace d'inventaire supplémentaire, butin de ressources) s'additionnent, et les deux compagnons gagnent de l'expérience en même temps, facilitant la montée en niveau de votre roster.
- Attribution de compagnons : Vous pouvez désormais assigner certains animaux compagnons à des villageois.
- Révision de la station de désassemblage : Vous utiliserez désormais des Starcoins au lieu du Dreamlight pour déconstruire des objets. Si vous avez déjà utilisé la station avant cette mise à jour, surveillez votre boîte de réception pour une petite surprise du Chat du Cheshire.
- Accessibilité des étals : Certains étals seront désormais plaçables dans de nouveaux biomes via les extensions : Étal de gemmes d'Aladdin, Serre de la Bête, Étal de Kristoff, Salon de thé de Mulan, Étal de repas de Tiana, Bateau de pêche de Moana et Jardin de WALL·E. Une fois placés, ces étals ne pourront pas être déplacés.
- Galerie photo : Enregistrez vos clichés dans la toute nouvelle galerie photo du menu ! Vous pourrez y stocker plusieurs photos pour les défis DreamSnaps, les consulter et les soumettre directement depuis la galerie. Cette fonctionnalité nécessite une connexion en ligne et peut être consultée depuis n'importe quelle plateforme liée à votre profil de jeu.
- Motifs pour DreamSnaps : Vous pouvez désormais ajouter jusqu'à 5 motifs issus du mode photo à vos DreamSnaps.
- Tutoriel DreamSnaps : Tutoriel mis à jour avec des quêtes plus détaillées accompagnées de Vanellope.
- Quêtes retravaillées : « Le Hantement de Dreamlight Valley » et « Foi, confiance et poussière pixelisée ».
- Interface de la boutique : Nouveau look plus dynamique et interactif pour la Boutique Premium, avec davantage d'infos, comme l'aperçu de la taille de la grille d'un objet.
- Catalogue de la Boutique Premium : Vous pouvez maintenant découvrir les nouveautés de la Boutique Premium directement depuis votre boîte aux lettres.
Changements et corrections
- Le Bébé dragon turquoise et le Pégase noir seront disponibles pour les possesseurs de l'extension Storybook Vale lors de la prochaine mise à jour, après « Emotional Rescue ».
- Correction d'un bug empêchant les joueurs d'acheter des plans auprès du Prince Éric.
- Correction d'un problème où le meuble « Valley Pirates' Treasure » n'était pas ajouté à l'inventaire du joueur après l'avoir ramassé.
- Correction d'un bug empêchant de déposer « Cheshire Cat Tail » et « Garlic Chocolat Tart'» dans certains biomes.
- Correction d'un bug d'affichage de « Door Knob » d'Alice au pays des merveilles.
- Correction d'un bug visuel où « V-EGG-etable Seed » ressemblait à un sac de graines de pommes de terre au sol.
- Correction d'un bug de l'événement « Eggstravaganza » où un œuf violet pouvait rester coincé dans un coffre dans le royaume de La Belle et la Bête.
- Correction d'un bug de décalage de la porte du joueur à l'intérieur de sa maison.
- Correction d'un bug de réinitialisation des progrès de certaines tâches pour certains joueurs.
- Correction d'un bug empêchant certains objets d'être ramassés après avoir été trouvés par un PNJ.
- Correction d'un bug désactivant certaines touches après la dernière cinématique de Storybook Vale.
- Correction d'un bug où les effets visuels de la pêche de Maléfique restaient visibles après interruption.
- Correction d'un bug où une pièce non texturée apparaissait dans certaines scènes après avoir fermé Scramble Coin.
- Correction d'un décalage des effets visuels du barbecue.
- Correction d'un bug permettant d'utiliser la touche de raccourci « Randomize Pose » après avoir pris une photo.
- Correction d'un manque d'indication sur la position de la maison du joueur sur une île flottante.
- Correction d'un bug nécessitant de re-rentrer sur l'île flottante pour voir la boîte aux lettres après une mise à jour depuis l'intérieur de la maison.
- Correction d'un bug où la boîte aux lettres réapparaissait malgré ses paramètres si on remplaçait la maison par une nouvelle.
- Correction d'un gel possible lors d'une téléportation vers la bibliothèque durant la quête principale de Storybook Vale.
- Correction d'un bug empêchant de retirer les maisons placées sur les îles flottantes via le kit de rivière de Never Land.
- Correction d'un bug où l'avatar du joueur ne regardait pas l'appareil photo durant certaines photos de groupe.
- Correction d'un bug où le Gardien des Histoires pouvait tomber à travers le sol en début de discussion.
- Correction d'un bug où un PNJ accompagnant le joueur réapparaissait près de sa maison après être sorti d'un lieu dans le village.
- Correction d'un bug dans une épreuve mythique où le joueur pouvait rester coincé dans les airs après avoir tourné un pont.
- Divers autres correctifs et améliorations.
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