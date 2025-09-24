Disney Dreamlight Valley : La mise à jour Return to Beast's Castle précise son contenu

Gameloft a, récemment, partagé des précisions concernant le contenu de la mise à jour « Return to Beast's Castle », à venir sur Disney Dreamlight Valley.

À lire également Disney Dreamlight Valley annonce une nouvelle mise à jour, le rendez-vous est très proche

Des détails sur la mise à jour Return to the Beast's Castle de Disney Dreamlight Valley

Chargement du sondage... 0 votant Voter

Something mysterious stirs behind a familiar door…



Get ready to step back into an enchanting Realm and help solve an eerie mystery in the Return to Beast's Castle update, available October 1st! 🕸️ pic.twitter.com/OYLMShcsP7 — Disney Dreamlight Valley (@DisneyDLV) September 24, 2025

Quelle est la date de sortie de la mise à jour Return to the Beast's Castle de Disney Dreamlight Valley ?

Après avoir annoncé que, les développeurs ont dévoiléEn effet, via une courte vidéo, notamment partagée sur le compte Twitter/X du jeu, Gameloft a révéléAinsi, comme le laissait entendre le tout premier visuel partagé,. Là-bas,. Comme toujours, la communauté devra les aider à résoudre un problème, ce qui permettra de les débloquer et de les inviter dans sa Vallée., vendu dans la boutique en jeu.Il y a, par ailleurs, de grandes chances que, en plus de corrections.Comme indiqué par Gameloft,. Les joueurs et les joueuses peuvent s'attendre à ce que ce patch majeur et gratuit se rende disponible en début d'après-midi, ce jour-là.Rendez-vous, dans tous les cas, le 1octobre 2025 pour découvrir, manette en main,. Le jeu de simulation de Gameloft est, pour rappel, à retrouver sur consoles PlayStation, Xbox ainsi que sur PC, Nintendo Switch et Mac.