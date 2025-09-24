Disney Dreamlight Valley : La mise à jour Return to Beast's Castle précise son contenu

Gameloft a, récemment, partagé des précisions concernant le contenu de la mise à jour « Return to Beast's Castle », à venir sur Disney Dreamlight Valley.
Mise à jour du
26/09/2025
:
Les développeurs ont confirmé que cette nouvelle mise à jour apportera un nouveau Star Path sur Disney Dreamlight Valley. L'événement Trick or Treat fera également son grand retour, du 15 au 31 octobre 2025. Un autre événement saisonnier débutera le 22 octobre et se terminera le 11 novembre.
Après avoir annoncé que Disney Dreamlight Valley va bientôt se doter d'une nouvelle mise à jour majeure et gratuite, qui est intitulée « Return to the Beast's Castle »
, les développeurs ont dévoilé des informations concernant son contenu
.
Des détails sur la mise à jour Return to the Beast's Castle de Disney Dreamlight Valley
En effet, via une courte vidéo, notamment partagée sur le compte Twitter/X du jeu, Gameloft a révélé quelques détails à propos de la mise à jour Return to the Beast's Castle de Disney Dreamlight Valley
.
Ainsi, comme le laissait entendre le tout premier visuel partagé, la mise à jour Return to the Beast's Castle invitera les joueurs et les joueuses à retourner dans le royaume de La Belle et la Bête
. Là-bas, ces derniers pourront rencontrer deux personnages iconiques du film, à savoir Big Ben et Lumière
. Comme toujours, la communauté devra les aider à résoudre un problème, ce qui permettra de les débloquer et de les inviter dans sa Vallée. Cette nouvelle mise à jour ajoutera, en outre, de nouvelles quêtes, liées à ces personnages, mais aussi le Dream Bundle
, vendu dans la boutique en jeu.
Il y a, par ailleurs, de grandes chances que la mise à jour Return to the Beast's Castle de Disney Dreamlight Valley apporte un nouveau Star Path ainsi que d'autres nouveautés
, en plus de corrections.
Quelle est la date de sortie de la mise à jour Return to the Beast's Castle de Disney Dreamlight Valley ?
Comme indiqué par Gameloft, la mise à jour Return to Beast's Castle arrive le 1er octobre 2025 sur Disney Dreamlight Valley
. Les joueurs et les joueuses peuvent s'attendre à ce que ce patch majeur et gratuit se rende disponible en début d'après-midi, ce jour-là.
Rendez-vous, dans tous les cas, le 1er
octobre 2025 pour découvrir, manette en main, la mise à jour Return to the Beast's Castle de Disney Dreamlight Valley
. Le jeu de simulation de Gameloft est, pour rappel, à retrouver sur consoles PlayStation, Xbox ainsi que sur PC, Nintendo Switch et Mac.
commentaires (2)
Une mise à jour en octobre, et une extension en novembre... Gameloft assure!
Trop cool j'adore la belle et la bete je vais le relancer pour cette mise a jour