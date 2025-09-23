Disney Dreamlight Valley annonce une nouvelle mise à jour, le rendez-vous est très proche

Gameloft a, récemment, indiqué que Disney Dreamlight Valley va très prochainement se doter d'une nouvelle mise à jour majeure et gratuite.
Très régulièrement, le jeu de simulation de Gameloft, à savoir Disney Dreamlight Valley
, bénéficie de mises à jour majeures, apportant diverses nouveautés, telles que des personnages ou encore des royaumes. Les développeurs n'ont pas prévu de s'arrêter en si bon chemin et viennent tout juste d'annoncer la mise à jour « Return to Beast's Castle » à destination de Disney Dreamlight Valley
.
La mise à jour « Return to Beast's Castle » arrive sur Disney Dreamlight Valley
En effet, via une récente publication sur le compte Twitter/X du jeu, Gameloft a indiqué que Disney Dreamlight Valley va accueillir la mise à jour « Return to Beast's Castle » le 1er octobre 2025
. D'après son nom et l'image dévoilée pour l'occasion, ce patch majeur et gratuit invitera les joueurs et les joueuses à retourner dans le royaume de La Belle et la Bête.
Toutefois, à l'heure actuelle, Gameloft n'a pas partagé de détails concernant le contenu de la mise à jour « Return to Beast's Castle »
. Nul doute que celle-ci introduira de nouveaux personnages à débloquer, en lien avec ce film de Disney, et bien d'autres éléments. Cependant, dès que les développeurs auront révélé le contenu de ce nouveau patch pour Disney Dreamlight Valley
, nous serons, comme toujours, au rendez-vous pour vous tenir informés.
Un showcase pour Disney Dreamlight Valley à venir
Rappelons, à ce propos, qu'au mois d'octobre 2025, et plus précisément le 15, Gameloft a prévu de livrer de nouvelles informations concernant l'extension « Wishblossom Ranch » de Disney Dreamlight Valley
, qui doit débarquer en novembre de cette année. De ce que nous savons, ce nouveau contenu additionnel nous invitera à découvrir de nouveaux biomes, à rencontrer de nouveaux personnages (Clochette et Blanche-Neige, notamment) mais aussi à s'occuper de chevaux, qui pourront faire office de montures.
En guise de conclusion, rappelons que Disney Dreamlight Valley
est disponible sur plusieurs plateformes de jeu, à savoir sur consoles PlayStation, Xbox ainsi que sur Nintendo Switch, PC et Mac.
commentaires (2)
ils ont trouvé la formule pour faire revenir les joueurs et en garder une partie, ils ont de quoi tenir quelques années vu le riche univers
hâte de la prochaine extension!