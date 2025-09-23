Disney Dreamlight Valley annonce une nouvelle mise à jour, le rendez-vous est très proche

Clémence Usseglio Publié par Clémence Usseglio
le 23 septembre 2025 à 16h20
Gameloft a, récemment, indiqué que Disney Dreamlight Valley va très prochainement se doter d'une nouvelle mise à jour majeure et gratuite.
Disney Dreamlight Valley annonce une nouvelle mise à jour, le rendez-vous est très proche
Très régulièrement, le jeu de simulation de Gameloft, à savoir Disney Dreamlight Valley, bénéficie de mises à jour majeures, apportant diverses nouveautés, telles que des personnages ou encore des royaumes. Les développeurs n'ont pas prévu de s'arrêter en si bon chemin et viennent tout juste d'annoncer la mise à jour « Return to Beast's Castle » à destination de Disney Dreamlight Valley.

La mise à jour « Return to Beast's Castle » arrive sur Disney Dreamlight Valley

disney-dreamlight-valley-vallee
En effet, via une récente publication sur le compte Twitter/X du jeu, Gameloft a indiqué que Disney Dreamlight Valley va accueillir la mise à jour « Return to Beast's Castle » le 1er octobre 2025. D'après son nom et l'image dévoilée pour l'occasion, ce patch majeur et gratuit invitera les joueurs et les joueuses à retourner dans le royaume de La Belle et la Bête.
Toutefois, à l'heure actuelle, Gameloft n'a pas partagé de détails concernant le contenu de la mise à jour « Return to Beast's Castle ». Nul doute que celle-ci introduira de nouveaux personnages à débloquer, en lien avec ce film de Disney, et bien d'autres éléments. Cependant, dès que les développeurs auront révélé le contenu de ce nouveau patch pour Disney Dreamlight Valley, nous serons, comme toujours, au rendez-vous pour vous tenir informés.

Un showcase pour Disney Dreamlight Valley à venir

disney-dreamlight-valley
Rappelons, à ce propos, qu'au mois d'octobre 2025, et plus précisément le 15, Gameloft a prévu de livrer de nouvelles informations concernant l'extension « Wishblossom Ranch » de Disney Dreamlight Valley, qui doit débarquer en novembre de cette année. De ce que nous savons, ce nouveau contenu additionnel nous invitera à découvrir de nouveaux biomes, à rencontrer de nouveaux personnages (Clochette et Blanche-Neige, notamment) mais aussi à s'occuper de chevaux, qui pourront faire office de montures.

À lire également

Disney Dreamlight Valley annonce une nouvelle extension, qui va grandement plaire

Disney Dreamlight Valley annonce une nouvelle extension, qui va grandement plaire

En guise de conclusion, rappelons que Disney Dreamlight Valley est disponible sur plusieurs plateformes de jeu, à savoir sur consoles PlayStation, Xbox ainsi que sur Nintendo Switch, PC et Mac.
Clémence Usseglio

Clémence Usseglio (Clémence)

Considérant les jeux vidéo comme un véritable Art, j'aime toujours découvrir de nouvelles productions vidéoludiques, indépendantes ou AA/AAA, afin d'analyser leur gameplay, leur patte graphique,...

Plus d'articles

Disney Dreamlight Valley : MàJ Honeyglow Woods du 8 juillet 2026, patch notes et détails
Dreamlight Valley 07 juillet 2026

Disney Dreamlight Valley : MàJ Honeyglow Woods du 8 juillet 2026, patch notes et détails

Retrouvez le patch notes et les détails de la mise à jour Honeyglow Woods, déployée le 8 juillet 2026, de Disney Dreamlight Valley.
Disney Dreamlight Valley : Codes d'échange (Juillet 2026)
Dreamlight Valley 29 juin 2026

Disney Dreamlight Valley : Codes d'échange (Juillet 2026)

Retrouvez une liste des codes disponibles pour Disney Dreamlight Valley, afin de récupérer gratuitement divers items et récompenses.
Disney Dreamlight Valley : Poutine, quelle est la recette ?
Dreamlight Valley 26 juin 2026

Disney Dreamlight Valley : Poutine, quelle est la recette ?

Nous vous partageons la recette du plat Poutine sur Disney Dreamlight Valley, en vous révélant les ingrédients nécessaires à sa préparation.

commentaires (2)

Avatar
tarzan (invité) Le 24/09/2025 à 09:33

ils ont trouvé la formule pour faire revenir les joueurs et en garder une partie, ils ont de quoi tenir quelques années vu le riche univers

Avatar
Leaf (invité) Le 23/09/2025 à 16:31

hâte de la prochaine extension!