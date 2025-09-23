Disney Dreamlight Valley annonce une nouvelle mise à jour, le rendez-vous est très proche

Gameloft a, récemment, indiqué que Disney Dreamlight Valley va très prochainement se doter d'une nouvelle mise à jour majeure et gratuite.

La mise à jour « Return to Beast's Castle » arrive sur Disney Dreamlight Valley

Prepare to Return to Beast's Castle, for a new chapter in our next free update!



Be their guests, on October 1st!🌹 pic.twitter.com/ayJ1iH2wqa — Disney Dreamlight Valley (@DisneyDLV) September 23, 2025

Un showcase pour Disney Dreamlight Valley à venir

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Très régulièrement, le jeu de simulation de Gameloft, à savoir, bénéficie de mises à jour majeures, apportant diverses nouveautés, telles que des personnages ou encore des royaumes. Les développeurs n'ont pas prévu de s'arrêter en si bon chemin et viennent tout juste d'annoncerEn effet, via une récente publication sur le compte Twitter/X du jeu, Gameloft a indiqué que. D'après son nom et l'image dévoilée pour l'occasion, ce patch majeur et gratuit invitera les joueurs et les joueuses à retourner dans le royaume de La Belle et la Bête.. Nul doute que celle-ci introduira de nouveaux personnages à débloquer, en lien avec ce film de Disney, et bien d'autres éléments. Cependant, dès que les développeurs auront révélé le contenu de ce nouveau patch pour, nous serons, comme toujours, au rendez-vous pour vous tenir informés.Rappelons, à ce propos, qu'au mois d'octobre 2025, et plus précisément le 15,, qui doit débarquer en novembre de cette année. De ce que nous savons, ce nouveau contenu additionnel nous invitera à découvrir de nouveaux biomes, à rencontrer de nouveaux personnages (Clochette et Blanche-Neige, notamment) mais aussi à s'occuper de chevaux, qui pourront faire office de montures.En guise de conclusion, rappelons queest disponible sur plusieurs plateformes de jeu, à savoir sur consoles PlayStation, Xbox ainsi que sur Nintendo Switch, PC et Mac.