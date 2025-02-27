Disney Dreamlight Valley : La mijoteuse, comment la débloquer ?

Nous vous indiquons, pas à pas, comment débloquer la mijoteuse sur Disney Dreamlight Valley.

Comment débloquer la mijoteuse sur Disney Dreamlight Valley ?

Pour fabriquer la mijoteuse, vous devez tout d'abord rassembler différents éléments : Lingot de fer x 6. À fabriquer soi-même à une station d'artisanat (5 minerais de fer et 1 minerai de charbon sont demandés pour 1 lingot). Pièces de bricolage x 2. À fabriquer via une station d'artisanat (2 lingots de fer sont exigés pour confectionner 1 pièce de bricolage). Bois dur x 20. À ramasser dans les biomes suivants : Forêt du courage, Bayou de la confiance, Plateau ensoleillé et Hauteurs glacées. Dreamlight x 2500.

Si vous avez toutes ces ressources dans votre inventaire, fabriquez la mijoteuse depuis une station d'artisanat (dans l'onglet « Items fonctionnels »).

Placez la mijoteuse à l'emplacement de votre choix.







Vous devez, à présent, préparer le plat Gombo, et ce, trois fois. Ce qui demande d'avoir les ressources suivantes : Crevette x 3 À pêcher à la Plage enchantée (cercles bleus). Piment x 3 À acheter au stand de Dingo du Plateau ensoleillé. Tomate x 3 À acheter au stand de Dingo de la Plage enchantée (produit fini ou graines). Oignon x 3 À acheter au stand de Dingo dans la Forêt du courage (produit fini ou graines). Okra x 3 À acheter via le stand de Dingo dans le Bayou de la confiance.

Si vous avez ces ingrédients, interagissez avec la mijoteuse et préparez ledit plat. Lorsque vous devez renseigner la quantité, indiquez 3 (ce qui coûte 75 Dreamlight et du charbon).

Attendez la fin de la préparation (vous pouvez voir une jauge se remplir progressivement). Vous pouvez effectuer d'autres tâches en attendant, si vous le désirez, car cette opération prend plusieurs minutes.

Récupérez les plats et retournez voir Tiana.

Vous aurez, dès lors, terminé la quête « Lentement et sûrement ».

La mise à jour « Tales of Agrabah », qui a été déployée le 26 février 2025 sur, a apporté plusieurs nouveautés. Ainsi, les joueurs et les joueuses évoluant sur le jeu de simulation de Gameloft peuvent maintenant utiliser. Évidemment, pour cela, il faut tout d'abord l'obtenir. D'ailleurs, dans ce qui suit, nous vous expliquonsAvant tout, sachez qu'il convient d'avoir débloqué le personnage Tiana surpour. Si tel est le cas, allez lui parler pour récupérer la quête « Lentement et sûrement », dont voici les différentes étapes :À présent, vous pouvez utiliser, comme bon vous semble, puisque celle-ci est disponible de façon permanente. Rappelons, en guise de conclusion, queest disponible sur consoles PlayStation, Xbox ainsi que sur PC, Mac et Nintendo Switch.