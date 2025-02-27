Disney Dreamlight Valley : La mijoteuse, comment la débloquer ?

Nous vous indiquons, pas à pas, comment débloquer la mijoteuse sur Disney Dreamlight Valley.
La mise à jour « Tales of Agrabah », qui a été déployée le 26 février 2025 sur Disney Dreamlight Valley
, a apporté plusieurs nouveautés. Ainsi, les joueurs et les joueuses évoluant sur le jeu de simulation de Gameloft peuvent maintenant utiliser une mijoteuse
. Évidemment, pour cela, il faut tout d'abord l'obtenir. D'ailleurs, dans ce qui suit, nous vous expliquons comment débloquer la mijoteuse sur Disney Dreamlight Valley
.
Comment débloquer la mijoteuse sur Disney Dreamlight Valley ?
Avant tout, sachez qu'il convient d'avoir débloqué le personnage Tiana sur Disney Dreamlight Valley
pour obtenir la mijoteuse
. Si tel est le cas, allez lui parler pour récupérer la quête « Lentement et sûrement », dont voici les différentes étapes :
- Pour fabriquer la mijoteuse, vous devez tout d'abord rassembler différents éléments :
- Lingot de fer x 6.
- À fabriquer soi-même à une station d'artisanat (5 minerais de fer et 1 minerai de charbon sont demandés pour 1 lingot).
- Pièces de bricolage x 2.
- À fabriquer via une station d'artisanat (2 lingots de fer sont exigés pour confectionner 1 pièce de bricolage).
- Bois dur x 20.
- À ramasser dans les biomes suivants : Forêt du courage, Bayou de la confiance, Plateau ensoleillé et Hauteurs glacées.
- Dreamlight x 2500.
- Si vous avez toutes ces ressources dans votre inventaire, fabriquez la mijoteuse depuis une station d'artisanat (dans l'onglet « Items fonctionnels »).
- Placez la mijoteuse à l'emplacement de votre choix.
- Vous devez, à présent, préparer le plat Gombo, et ce, trois fois. Ce qui demande d'avoir les ressources suivantes :
- Crevette x 3
- À pêcher à la Plage enchantée (cercles bleus).
- Piment x 3
- À acheter au stand de Dingo du Plateau ensoleillé.
- Tomate x 3
- À acheter au stand de Dingo de la Plage enchantée (produit fini ou graines).
- Oignon x 3
- À acheter au stand de Dingo dans la Forêt du courage (produit fini ou graines).
- Okra x 3
- À acheter via le stand de Dingo dans le Bayou de la confiance.
- Si vous avez ces ingrédients, interagissez avec la mijoteuse et préparez ledit plat. Lorsque vous devez renseigner la quantité, indiquez 3 (ce qui coûte 75 Dreamlight et du charbon).
- Attendez la fin de la préparation (vous pouvez voir une jauge se remplir progressivement).
- Vous pouvez effectuer d'autres tâches en attendant, si vous le désirez, car cette opération prend plusieurs minutes.
- Récupérez les plats et retournez voir Tiana.
- Vous aurez, dès lors, terminé la quête « Lentement et sûrement ».
À présent, vous pouvez utiliser la mijoteuse
, comme bon vous semble, puisque celle-ci est disponible de façon permanente. Rappelons, en guise de conclusion, que Disney Dreamlight Valley
est disponible sur consoles PlayStation, Xbox ainsi que sur PC, Mac et Nintendo Switch.
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