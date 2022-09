Disney Dreamlight Valley : La liste complète des succès et trophées

Liste des trophées et succès de Disney Dreamlight Valley

Chef hors pair → Cuisiner 900 plats.

→ Cuisiner 900 plats. Spécialiste en rénovation → Construire 30 maisons pour des amis.

→ Construire 30 maisons pour des amis. Moulin à paroles → Engager 1 000 discussions quotidiennes.

→ Engager 1 000 discussions quotidiennes. Virtuose de la pêche → Pêcher 1 800 poissons.

→ Pêcher 1 800 poissons. Camarade suprême → Avoir 15 meilleurs amis.

→ Avoir 15 meilleurs amis. Exemple de générosité → Offrir 540 cadeaux.

→ Offrir 540 cadeaux. Main verte → Récolter 4 500 légumes.

→ Récolter 4 500 légumes. Géologue → Extraire des minerais 1 800 fois.

→ Extraire des minerais 1 800 fois. Toujours en mission → Accomplir 1 100 missions Dreamlight.

→ Accomplir 1 100 missions Dreamlight. Fléau des épines → Éliminer 3 000 Épines nocturnes.

→ Éliminer 3 000 Épines nocturnes. Providence de la vallée → Débloquer tous les biomes.

→ Débloquer tous les biomes. Économe → Récupérer 1 800 000 pièces étoiles.

→ Récupérer 1 800 000 pièces étoiles. As de la construction → Améliorer sa maison au max.

→ Améliorer sa maison au max. Actionnaire de Dingo → Débloquer tous les stands de Dingo.

→ Débloquer tous les stands de Dingo. Photographe → Prendre 50 photos.

Un concours est organisé avec notre partenaire Instant Gaming , lequel vous permet de repartir avec le jeu vidéo de votre choix, des crédits FIFA ou des V-bucks.



Pour participer, vous n'avez qu'à cliquer sur le lien suivant → Choisir mon jeu vidéo !

Disponible depuis le 6 septembre 2022, en accès anticipé,est à retrouver sur la plupart des plateformes, à savoir PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series, PC et Nintendo Switch. Comme bien d'autres jeux, Disney Dreamlight Valley propose lui aussià débloquer, afin d'obtenir son Platine/100 %. La liste complète étant connue, vous pouvez la découvrir ci-dessous.Afin d'obtenir le 100 % ou le Platine de Disney Dreamlight Valley, intitulé « Maître de Dreamlight », les joueurs et les joueuses devront débloquer l'ensemble des trophées et succès du jeu. Ce qui nécessite d'effectuer de nombreuses actions. Mais, sans plus tarder, voiciPour rappel, Disney Dreamlight Valley est à retrouver sur consoles PlayStation, Xbox, mais aussi sur Nintendo Switch et PC ( les configurations requises ).