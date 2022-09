Disney Dreamlight Valley : Les configurations PC

Les configurations PC de Disney Dreamlight Valley

Configuration minimale

Système d'exploitation → Windows 10

→ Windows 10 Processeur → Intel Core i3-540 ou AMD Phenom II X4 940

→ Intel Core i3-540 ou AMD Phenom II X4 940 Carte graphique → NVIDIA GeForce 9600 GT, 512 Mo ou AMD Radeon HD 6570, 1 Go

→ NVIDIA GeForce 9600 GT, 512 Mo ou AMD Radeon HD 6570, 1 Go Mémoire vive → 6 Go

→ 6 Go Stockage → 10 Go d'espace libre

→ 10 Go d'espace libre DirectX → Version 10

Configuration recommandée

Système d'exploitation → Windows 10

→ Windows 10 Processeur → Intel Core i5-4690 ou AMD Ryzen 3 1300X

→ Intel Core i5-4690 ou AMD Ryzen 3 1300X Carte graphique → NVIDIA GeForce GTX 960, 4 Go ou AMD Radeon R9 380, 4 Go

→ NVIDIA GeForce GTX 960, 4 Go ou AMD Radeon R9 380, 4 Go Mémoire vive → 6 Go

→ 6 Go Stockage → 10 Go d'espace libre

→ 10 Go d'espace libre DirectX → Version 11

Développé et édité par Gameloft,est arrivé en accès anticipé sur la plupart des plateformes de jeu, au début du mois de septembre 2022. Catégorisé comme un simulateur de vie et jeu d'aventure,invite les joueurs et les joueuses à découvrir et, surtout, ramener la magie à Dreamlight Valley, qui est sous l'emprise de l'Oubli. D'ailleurs, si vous désirez parcourir le titre sur PC, voiciAu vu des configurations présentées et détaillées ci-dessous,n'est pas aussi gourmand que nous aurions, ou vous auriez, pu le croire. En effet, il n'est pas nécessaire de posséder une très bonne machine pour profiter de la version PC du titre.Pour rappel,est disponible en accès anticipé sur PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series, Nintendo Switch et PC.