Disney Dreamlight Valley : La date de sortie du patch, apportant Scar, révélée

Tap into your villainous side with the first major content update and a new Star Path, available October 19th. pic.twitter.com/l9cyVALxeM — Disney Dreamlight Valley (@DisneyDLV) October 13, 2022

À la fin du mois de septembre , les développeurs de chez Gameloft avaient indiqué qu'une nouvelle mise à jour serait déployée en octobre sur leur titre,. À ce moment-là, le studio n'avait pas partagé de date de sortie précise pour ce patch. C'est désormais chose révolue.En effet, via une récente publication sur le compte Twitter du jeu, Gameloft a révélé que, ainsi que, sera disponible, sur PC et consoles.À l'heure actuelle, le studio de développement en charge du titre n'a pas partagé de plus amples informations en ce qui concerne le contenu de cette mise à jour. Évidemment, dès que de nouveaux détails, à ce sujet, seront disponibles, nous ne manquerons pas de vous tenir au courant. Néanmoins, nous pouvons supposer que l'ajout de Scar au jeu nous permettra de découvrir et accomplir de nouvelles quêtes, liées audit personnage, issu du film d'animation Le Roi Lion.Pour rappel, Disney Dreamlight Valley est disponible sur PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series et Nintendo Switch. Le titre est à retrouver dans le Xbox Game Pass, également. Si vous débutez votre aventure sur Disney Dreamlight Valley, sachez que nous avons concocté plusieurs guides qui pourraient grandement vous aider.