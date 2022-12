Disney Dreamlight Valley : L'Onyx, comment en obtenir ?

Obtenir de l'Onyx sur Disney Dreamlight Valley

, développé et édité par Gameloft, est arrivé en accès anticipé au début du mois de septembre 2022, et ce sur la plupart des plateformes. Le soft, que nous pouvons catégoriser de « simulation de vie » ou « jeu de gestion », invite les joueurs et les joueurs à rencontrer de nombreux personnages issus de films d'animation Disney, à accomplir diverses quêtes et collecter des items (légumes, fruits, bois, fleurs, matériaux, etc.).D'ailleurs, la deuxième mise à jour majeure , déployée le 6 décembre 2022 sur, a ajouté plusieurs nouveautés, dont unenommée. Dans ce guide, nous vous expliquonssurn'est, en réalité, pas bien difficile. Or, cela pourrait vous prendre du temps. En effet, le taux de drop pour cette nouvelle gemme semble assez faible, ce qui signifie qu'il vous faudra certainement plusieurs essais avant d'en récupérer. Néanmoins, et comme vous vous en doutez déjà, c'est en cassant des roches minières (comme sur l'image ci-dessous), à l'aide de votre pioche, que vous trouverez deContrairement aux autres gemmes , telles que le Grenat, le Péridot ou encore le Diamant (pour ne citer que ces quelques exemples), il est possible de trouver dedans toutes les régions de la Vallée. De notre côté, nous avons réussi à en obtenir, pour la première fois, dans la Prairie Tranquille. Ainsi, vous n'avez pas besoin de vous rendre à un endroit précis pour obtenir cette ressource. Il vous suffit simplement de briser des roches minières.Selon les informations notamment disponibles dans l'onglet « Collection », puis « Gemmes » du menu in-game,peut se vendre pour 300 pièces étoiles l'unité. Remarquons que cette ressource peut être utilisée pour fabriquer des Éclats nocturnes, mais aussi deux potions, soient « Cirage pour pioche miraculeux » et « Encore plus de cirage pour pioche miraculeux ».Rappelons, pour conclure, queest à retrouver sur PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series, Nintendo Switch, Mac et PC. Le titre est également disponible dans le Xbox Game Pass.