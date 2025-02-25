Disney Dreamlight Valley : Heure de sortie, en France, de la mise à jour « Tales of Agrabah » du 26 février 2025

Clémence Usseglio Publié par Clémence Usseglio
le 25 février 2025 à 11h41
Retrouvez toutes les informations concernant l'heure de sortie, en France, de la mise à jour « Tales of Agrabah », débarquant le 26 février 2025 sur Disney Dreamlight Valley.
Disney Dreamlight Valley : Heure de sortie, en France, de la mise à jour « Tales of Agrabah » du 26 février 2025
Comme vous le savez probablement déjà, le jeu de simulation du studio Gameloft, Disney Dreamlight Valley, va accueillir une toute nouvelle mise à jour majeure et gratuite, le 26 février 2025. Il s'agit du patch baptisé « Tales of Agrabah » dans la langue de Shakespeare. Comme toujours, de nombreux joueurs et joueuses attendent avec une certaine impatience de découvrir les nouveautés introduites par cette mise à jour. Si vous en faites partie, sachez que nous vous précisons l'heure de sortie, en France, de la mise à jour « Tales of Agrabah » sur Disney Dreamlight Valley.

Heure de sortie de la mise à jour « Tales of Agrabah » de Disney Dreamlight Valley

Selon l'historique des précédents patchs déployés sur le titre de Gameloft et leur heure de sortie, la mise à jour majeure « Tales of Agrabah » de Disney Dreamlight Valley devrait arriver aux alentours de 15h (heure française), le 26 février 2025. Cependant, cela pourrait prendre un peu plus de temps sur certaines plateformes. Cela a été le cas par le passé, notamment pour la version Nintendo Switch ainsi que Game Pass de Disney Dreamlight Valley.

Ainsi, à partir de ce moment-là, les joueurs et les joueuses pourront télécharger la mise à jour « Tales of Agrabah » de Disney Dreamlight Valley. Une fois le téléchargement fini, il sera possible de lancer le jeu et partir à la découverte des nouveautés apportées par ce nouveau patch. Pour le moment, le studio de développement Gameloft n'a pas dévoilé de détails concernant le poids de cette mise à jour qui est, rappelons-le, gratuite.

Aperçu des nouveautés introduites par la mise à jour « Tales of Agrabah » sur Disney Dreamlight Valley

  • Deux nouveaux personnages : Aladdin et Jasmine.
  • Un nouveau compagnon : Le tapis volant.
  • Un nouveau royaume : Agrabah.
  • Un nouveau Star Path.
  • Quatre nouvelles îles flottantes.
  • Nouvelles et multiples améliorations.
  • Plusieurs corrections.
Rendez-vous donc le 26 février 2025, dans l'après-midi, pour découvrir le contenu de la mise à jour « Tales of Agrabah » de Disney Dreamlight Valley. En conclusion, rappelons que le titre de Gameloft est disponible sur plusieurs plateformes de jeu, à savoir sur consoles PlayStation, Xbox ainsi que sur PC, Mac et Nintendo Switch.
Clémence Usseglio

Clémence Usseglio (Clémence)

Considérant les jeux vidéo comme un véritable Art, j'aime toujours découvrir de nouvelles productions vidéoludiques, indépendantes ou AA/AAA, afin d'analyser leur gameplay, leur patte graphique,...

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