Disney Dreamlight Valley : Heure de sortie, en France, de la mise à jour « Tales of Agrabah » du 26 février 2025

Retrouvez toutes les informations concernant l'heure de sortie, en France, de la mise à jour « Tales of Agrabah », débarquant le 26 février 2025 sur Disney Dreamlight Valley.

Heure de sortie de la mise à jour « Tales of Agrabah » de Disney Dreamlight Valley

Aperçu des nouveautés introduites par la mise à jour « Tales of Agrabah » sur Disney Dreamlight Valley

Deux nouveaux personnages : Aladdin et Jasmine.

Un nouveau compagnon : Le tapis volant.

Un nouveau royaume : Agrabah.

Un nouveau Star Path.

Quatre nouvelles îles flottantes.

Nouvelles et multiples améliorations.

Plusieurs corrections.

Tales of Agrabah arrives THIS WEEK bringing with it:



✅ A whole new Realm

✅ TWO new Characters

✅ An Oasis Retreat (Star Path)

✅ LOTS of quality-of-life improvements



Check them out in our latest Developer Update! pic.twitter.com/4e02IXXOEq — Disney Dreamlight Valley (@DisneyDLV) February 23, 2025

Comme vous le savez probablement déjà, le jeu de simulation du studio Gameloft,, va accueillir une toute nouvelle mise à jour majeure et gratuite, le 26 février 2025. Il s'agit du patch baptisé « Tales of Agrabah » dans la langue de Shakespeare. Comme toujours, de nombreux joueurs et joueuses attendent avec une certaine impatience de découvrir les nouveautés introduites par cette mise à jour. Si vous en faites partie, sachez que nous vous précisonsSelon l'historique des précédents patchs déployés sur le titre de Gameloft et leur heure de sortie,. Cependant, cela pourrait prendre un peu plus de temps sur certaines plateformes. Cela a été le cas par le passé, notamment pour la version Nintendo Switch ainsi que Game Pass deAinsi, à partir de ce moment-là, les joueurs et les joueuses pourront télécharger. Une fois le téléchargement fini, il sera possible de lancer le jeu et partir à la découverte des nouveautés apportées par ce nouveau patch. Pour le moment, le studio de développement Gameloft n'a pas dévoilé de détails concernant le poids de cette mise à jour qui est, rappelons-le, gratuite.Rendez-vous donc le 26 février 2025, dans l'après-midi, pour découvrir le contenu de. En conclusion, rappelons que le titre de Gameloft est disponible sur plusieurs plateformes de jeu, à savoir sur consoles PlayStation, Xbox ainsi que sur PC, Mac et Nintendo Switch.