Disney Dreamlight Valley : Heure de sortie, en France, de la mise à jour « Tales of Agrabah » du 26 février 2025

Retrouvez toutes les informations concernant l'heure de sortie, en France, de la mise à jour « Tales of Agrabah », débarquant le 26 février 2025 sur Disney Dreamlight Valley.
Comme vous le savez probablement déjà, le jeu de simulation du studio Gameloft, Disney Dreamlight Valley
, va accueillir une toute nouvelle mise à jour majeure et gratuite, le 26 février 2025. Il s'agit du patch baptisé « Tales of Agrabah » dans la langue de Shakespeare. Comme toujours, de nombreux joueurs et joueuses attendent avec une certaine impatience de découvrir les nouveautés introduites par cette mise à jour. Si vous en faites partie, sachez que nous vous précisons l'heure de sortie, en France, de la mise à jour « Tales of Agrabah » sur Disney Dreamlight Valley
.
Heure de sortie de la mise à jour « Tales of Agrabah » de Disney Dreamlight Valley
Selon l'historique des précédents patchs déployés sur le titre de Gameloft et leur heure de sortie, la mise à jour majeure « Tales of Agrabah » de Disney Dreamlight Valley devrait arriver aux alentours de 15h (heure française), le 26 février 2025
. Cependant, cela pourrait prendre un peu plus de temps sur certaines plateformes. Cela a été le cas par le passé, notamment pour la version Nintendo Switch ainsi que Game Pass de Disney Dreamlight Valley
.
Ainsi, à partir de ce moment-là, les joueurs et les joueuses pourront télécharger la mise à jour « Tales of Agrabah » de Disney Dreamlight Valley
. Une fois le téléchargement fini, il sera possible de lancer le jeu et partir à la découverte des nouveautés apportées par ce nouveau patch. Pour le moment, le studio de développement Gameloft n'a pas dévoilé de détails concernant le poids de cette mise à jour qui est, rappelons-le, gratuite.
Aperçu des nouveautés introduites par la mise à jour « Tales of Agrabah » sur Disney Dreamlight Valley
- Deux nouveaux personnages : Aladdin et Jasmine.
- Un nouveau compagnon : Le tapis volant.
- Un nouveau royaume : Agrabah.
- Un nouveau Star Path.
- Quatre nouvelles îles flottantes.
- Nouvelles et multiples améliorations.
- Plusieurs corrections.
Rendez-vous donc le 26 février 2025, dans l'après-midi, pour découvrir le contenu de la mise à jour « Tales of Agrabah » de Disney Dreamlight Valley
. En conclusion, rappelons que le titre de Gameloft est disponible sur plusieurs plateformes de jeu, à savoir sur consoles PlayStation, Xbox ainsi que sur PC, Mac et Nintendo Switch.
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